Stratasys هي شركة رائدة عالميًا في التصنيع بالإضافة، تمكّن العملاء من الإبداع بلا حدود من أجل عالم أكثر كفاءة من حيث التكلفة، وأكثر تخصيصًا، وأكثر استدامة. بصفته مدير التدريب العالمي، يقود Michael Muenchow برامج التدريب الفني لعملاء الشركة وفرق الخدمة، بما يضمن قدرة الفرق حول العالم على تشغيل معدات Stratasys بأقصى وقت تشغيل ممكن، وكفاءة عالية، وسير عمل مُحسَّن.

فريق Michael مسؤول عن إنشاء وتقديم تدريب تقني يدعم العملاء ومهندسي الخدمة وفرق المبيعات وأصحاب المصلحة الداخليين عبر مختلف المناطق. ومع تغيّر تفضيلات التعلّم، أصبح الفيديو محورياً في طريقة تقديم Stratasys للمعرفة، لكن توسيع نطاق تدريب الفيديو عالي الجودة عالمياً أدّى إلى ظهور تحديات جديدة.

إدارة التحديثات وتوطين المحتوى في التدريب بالفيديو

في شركة Stratasys، يُعد الفيديو واحدًا من الطرق الأساسية التي يتعلم بها الناس. يعتمد العملاء وفرق الخدمة على مقاطع الفيديو التعليمية القصيرة، والمحتوى المتاح عند الطلب، وأساليب التعلّم المشابهة لـ YouTube للحصول على الإجابات بسرعة وفي السياق المناسب.

قال مايكل: "الفيديو هو الطريقة التي يتعلم بها معظم الناس هذه الأيام. من المهم بالنسبة لنا أن نطوّر المحتوى بكفاءة، وأن نطوّره ليناسب جميع الفئات."

قبل HeyGen، كان إنشاء فيديوهات التدريب يواجه تحديين رئيسيين: تحديث المحتوى وتوطينه.

بمجرد تسجيل فيديو التدريب، كانت حتى التغييرات البسيطة التي تظهر أثناء دورة المراجعة تعني غالبًا العودة إلى الاستوديو لإعادة تصوير المحتوى. هذا كان يبطئ عملية النشر ويخلق احتكاكًا لمصممي المواد التعليمية.

قال مايكل: "إذا كان لدى المراجع ملاحظات، كان علينا أن نجد طرقًا لإعادة العمل أو إعادة التصوير. هذا كان يضيف وقتًا وتعقيدًا إلى العملية."

كانت عملية التوطين عائقًا أكبر حتى. لدعم الجماهير العالمية، كانت شركة Stratasys تعتمد سابقًا على أصحاب المصلحة الداخليين للمساعدة في ترجمة الفيديوهات أو إعادة بنائها بلغات أخرى. وكان الاستعانة بمصادر خارجية للترجمة وإنتاج الفيديو غالبًا ما يكون مكلفًا بدرجة كبيرة.

"من دون إمكانات التوطين التي يوفّرها HeyGen، ما كان بإمكاننا ببساطة تنفيذ هذا على هذا النطاق الواسع"، قال مايكل.

استخدام HeyGen لإنشاء المحتوى مرة واحدة وتوطينه عالميًا

قدّم HeyGen لشركة Stratasys طريقة لإعادة التفكير في تدريب الفيديو بالكامل. بدلاً من إعادة تسجيل المحتوى، أصبح بإمكان فريق Michael الآن العودة إلى المنصة، وتعديل النصوص، وإعادة إنشاء الفيديوهات دون الحاجة إلى الرجوع إلى استوديو تسجيل. هذا جعل دورات المراجعة أسرع وتحديثات المحتوى أكثر سهولة في الإدارة.

لكن أكبر تغيير جاء من التوطين.

باستخدام HeyGen، يمكن لشركة Stratasys الآن إنشاء فيديو تدريبي مرة واحدة ثم تعريبه إلى لغات متعددة من خلال الترجمة الدفعية، وقواميس العلامة التجارية، وقواعد النطق الإجباري، وهو ما يُعد أمرًا حاسمًا في مجال عالي التقنية.

قال مايكل: "لدينا الكثير من المصطلحات غير الشائعة بين اللغات المختلفة، وإمكانية التحكم في الترجمة وطريقة النطق أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا."

في كثير من الحالات، تكون مقاطع الفيديو المترجمة محلياً جاهزة للنشر فوراً. وفي حالات أخرى، تضمن خطوة مراجعة خفيفة الدقة المطلوبة من دون تكلفة إعادة التسجيل الكاملة أو الاستعانة بمورّدين خارجيين.

كما أتاح HeyGen إنشاء فيديوهات تدريبية يقودها الأفاتار عبر مختلف الأقسام. يستخدم فريق مايكل الأفاتارات في تدريبات موجهة للعملاء وفرق الخدمة، بينما تستخدمها فرق أخرى، مثل فريق الهندسة العالمية، في التدريبات الداخلية التقنية وتدريبات التحكم.

تبسيط تقديم نظام إدارة التعلّم (LMS) ومسارات التعلّم المخصّصة

من أكثر المزايا تأثيرًا بالنسبة لشركة Stratasys كانت ميزة تصدير SCORM والمشغّل متعدد اللغات. يتيح ذلك للفريق رفع مادة تدريبية واحدة فقط إلى نظام إدارة التعلّم لديهم وتقديمها على مستوى العالم. يتلقّى المتعلّمون المحتوى تلقائيًا باللغة الأنسب لهم.

قال مايكل: "هذا المشغّل متعدد اللغات مهم للغاية. يمكننا إنشاء عنصر واحد، وتعيينه على مستوى العالم، ليحصل المستخدم على تجربة تناسبه بأفضل طريقة."

تتيح HeyGen أيضًا إنشاء مسارات متفرعة وتعلّم قائم على السيناريوهات. في حالات سير العمل المعقّدة، مثل استكشاف الأعطال وإصلاحها أو تركيب الآلات، يمكن للمتعلمين اختيار المسارات التي تطابق حالتهم المحددة بدلًا من الشعور بالإرهاق بسبب فيديو تعليمي طويل.

قال مايكل: "يمكننا إنشاء النسختين معًا وترك المتعلمين يتابعون ما هو مناسب لهم في اللحظة نفسها."

تعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف في برامج التدريب العالمية

منذ اعتماد HeyGen، شهدت شركة Stratasys تأثيرًا واضحًا وقابلًا للقياس:

زيادة بنسبة 120% في مشاهدات فيديوهات YouTube، مدفوعة بالمحتوى الموطَّن

أكثر من 1 مليون دولار في التكاليف المُوفَّرة (المُحتسَبة) نتيجة عدم الاستعانة بمصادر خارجية لترجمة الفيديو وتعريبه

تحديثات محتوى أسرع دون الحاجة للعودة إلى الاستوديو

تقديم تدريبات عالمية بشكل أسهل وأكثر قابلية للتوسّع من خلال التكامل مع نظام إدارة التعلّم (LMS)

قال مايكل: "هذه أمور لم نكن نستطيع فعلها فعليًا من قبل. الآن نصل إلى العملاء وفرق الخدمة وفرق المبيعات بطرق لم تكن ممكنة من قبل."

بعيدًا عن الأرقام، جعلت HeyGen تجربة تطوير برامج التدريب أبسط بكثير. يمكن لمصممي المحتوى التعليمي العمل باستخدام الأدوات المألوفة مثل PowerPoint، واستيراد المحتوى، وإضافة النصوص، وترك الأفاتارات تتولى تقديم التدريب.

قال مايكل: "إذا كنت تعرف كيف تُعدّ عرضًا تقديميًا، فيمكنك استخدام HeyGen. إنه مرن وسهل الاستخدام."

بالنسبة لمايكل، يُعد جانب الشراكة نفسه واحدًا من أهم ما يميّز HeyGen.

قال: "ما أحبه في HeyGen هو شعوري أننا ننمو معًا. أن يتم الاستماع إليّ كعميل مؤسسي، وأن أقدّم ملاحظات وأرى أنها تتحول إلى تحسينات حقيقية. هذا فارق جوهري."

نصيحته للآخرين بسيطة: "استكشف الأداة وجرّب."

قال مايكل: "جرّب التوطين. جرّب الأفاتارات. أنشئ نسخة مطابقة لنفسك. اختبر نبرات مختلفة". "إذا لم تمنح HeyGen فرصة للتجربة، فأنت تتنازل عن فرصة الوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص".