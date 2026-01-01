روبرتو ميزا هو مالك Meza Mortgage Consulting، وهي شركة وساطة رهن عقاري تخدم عملاء في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، مع تركيز خاص على فلوريدا وتينيسي. يساعد روبرتو مشتري المنازل والمستثمرين والأجانب غير المقيمين على الحصول على تمويل للعقارات السكنية والتجارية.

يأتي العديد من عملائه من أمريكا اللاتينية، مما يجعل التوعية جزءًا أساسيًا من كل محادثة. هذا الأسلوب التعليمي قاده بشكل طبيعي إلى استخدام الفيديو. كان يريد توعية المشترين ووضع شركته كمصدر موثوق للمعلومات.

"أنا لا أرتاح للفيديو. أكره أن أكون أمام الكاميرا. لكن في بيئة اليوم، نرى أن العديد من الشركات الأخرى التي لا تنافسنا من حيث الإيرادات تكسب حصة أكبر من السوق من خلال تواجدها المستمر على وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدامها للفيديوهات بصفتها خبراء في الموضوع"، قال روبرتو. "وهذا ما أجبرنا على أن نسير في نفس الاتجاه."

كان يعلم أن للفيديو أهمية، لكن كل محاولة لإنتاجه تحولت إلى مصدر للتوتر بدلًا من أن تكون أداة للنمو.

بدلًا من أن يُجبر نفسه على قضاء ساعات في تسجيل الفيديوهات وتحريرها، يستخدم روبرتو HeyGen ليشارك خبرته باستمرار من خلال فيديوهات أفاتار واقعية، حتى يتمكن من تركيز وقته على إدارة العمل.

استبدال مشكلات الإنتاج بسير عمل قابل للتكرار

قبل استخدام HeyGen، كان إنتاج حتى فيديو تعليمي قصير عملية طويلة. وحتى بعد الاستثمار في المعدات والاستعانة بمصادر خارجية لعمليات المونتاج، ظلّ أكبر عائق كما هو دون تغيير.

قال روبرتو: "في البداية، كان الأمر مجردي أنا وكاميرا دفعت فيها ألف دولار. كنت أحاول تسجيل فيديو قصير مدته 30 ثانية، لكن كان يستغرق مني ساعتين حتى أضبط النص تمامًا ولا أرتكب أي نوع من الأخطاء. بعد ذلك كان عليّ أن أعدّل الفيديو، وكان ذلك يستغرق وقتًا أيضًا. وفي النهاية، وظّفت شخصًا ليساعدني. كانت عملية طويلة ومكلفة."

حتى بعد الاستثمار في المعدات والاستعانة بمصادر خارجية لتحرير الفيديو، ظلّ أكبر عائق كما هو دون تغيير.

قال: "لم تكن تكلفتي الأساسية هي المال فعلاً. كان أكبر ما يؤلمني هو الوقوف أمام الكاميرا. كانت تجربة مرهقة بالكامل بالنسبة لي، ولم أكن مرتاحًا لها."

تعقيد سير العمل جعل الحفاظ على الاستمرارية شبه مستحيل. كان هدفه نشر ثلاثة فيديوهات تعليمية كل أسبوع، لكن في الواقع كان ينتج تقريبًا فيديو واحدًا كل ثلاثة أسابيع.

بناء نظام تسويق مدعوم بالذكاء الاصطناعي

عندما بدأ روبرتو في البحث عن أفاتارات بالذكاء الاصطناعي، تعامل مع قرار الاختيار بالطريقة نفسها التي يتعامل بها مع المنتجات المالية: من خلال مقارنة الخيارات.

اشترك في ثلاث منصات أفاتار مختلفة قبل أن يقرر أيها الأنسب لعمله.

قال: "مع HeyGen شعرت براحة أكبر. كان من الأسهل إدارة المنصّة، وواجهة المستخدم كانت ودّية للغاية."

اليوم، يبدو سير عمله مختلفًا تمامًا.

اليوم، يكتب روبرتو النصوص الخاصة به، ويسجّل التعليق الصوتي بصوته، ويستخدم مدير حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي HeyGen لإنشاء الفيديوهات النهائية.

"كل شيء يتم في HeyGen بنسبة 100%" قال روبرتو.

يستخدم فريقه مزيجًا من Video Agent وAI Studio لتحسين كل فيديو، مع التأكد من أن كل واحد منها يتوافق مع علامته التجارية وأسلوبه التعليمي. بالنسبة لروبرتو، أصبحت HeyGen أكثر بكثير من مجرد أداة لإنشاء الفيديو.

بناء الثقة من خلال المحتوى التعليمي

على عكس كثير من الشركات المالية التي تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي أساسًا للترويج، يركّز روبرتو على الإجابة عن أسئلة الرهن العقاري الشائعة بنصائح واضحة ومباشرة.

قال: "عندما يريد الناس فعلًا أن يعرفوا الحقيقة عن بعض الأمور، من دون مبالغة دعائية ومن دون أن يحاول أحد فقط استدراجهم ليتصلوا به، فإنهم يلجؤون إلى محتوىنا."

في البداية، كان قلقًا من أن الجمهور سيتعرّف على الأفاتار الخاص به فورًا. لاحظت عائلته ذلك، لكن باقي الناس لم يستطيعوا تمييز الفرق.

"تحدّثت مع اثنين من أصدقائي وسألتهم: 'ما رأيكم في فيديوهاتي الجديدة؟' فقالوا: 'يا إلهي، تبدو رائعًا. لا بدّ أنّ إعدادها يستغرق منك وقتًا طويلًا.' وعندما أخبرتهم أنّه أفاتار، لم يصدقوا ذلك. هذا النوع من ردود الفعل منحني الثقة للاستمرار،" قال روبرتو.

حتى بعد أن عرف الناس أن الفيديوهات تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي، استمر تفاعلهم معها بالطريقة نفسها كما كان من قبل.

قال: "ما زالوا يشاهدون الفيديوهات، وما زالوا يعلّقون عليها. يقولون: 'هذا محتوى رائع.' وكأنني أنا من يشاركه فعليًا، وهو كذلك بطريقة ما."

تحويل كفاءة العمليات إلى نمو للأعمال

لم يكن أكبر تغيير هو مجرد إنتاج المزيد من مقاطع الفيديو، بل كان أخيرًا إنتاجها بشكل منتظم ومستمر.

منذ أن بدأ استخدام HeyGen، زاد روبيرتو جدول نشره من فيديو واحد كل ثلاثة أسابيع إلى ثلاثة فيديوهات كل أسبوع. هذا المستوى من الاستمرارية بدأ يتحول إلى نتائج ملموسة يمكن قياسها.

أحد الفيديوهات التعليمية الحديثة حقق حوالي 13,700 مشاهدة، مع بقاء 30% من المشاهدين متفاعلين لمدة تقارب 22 ثانية. هذا المحتوى يصل أيضًا إلى جماهير جديدة بالكامل.

قال: "عادةً، كانت النسبة الأكبر من الأشخاص الذين يتابعوننا. الآن أصبحت 50-50، وهذا يتغيّر أيضًا."

بالنسبة لروبرتو، كان أعظم عائد هو الكفاءة التشغيلية. يقضي سماسرة الرهن العقاري جزءًا كبيرًا من يومهم في العمل خلف الكواليس لمعالجة القروض، والتواصل مع المقرضين، ودعم العملاء خلال المعاملات المعقدة.

قال: "بالنسبة لي، كان تغييرًا حقيقيًا لقواعد اللعبة، لأن لدي الآن الوقت فعليًا للجلوس مع أولئك الوسطاء العقاريين من دون أن أترك أعمالي الفعلية في المكتب الخلفي متأخرة."

مع HeyGen، يمكن لروبرتو تثقيف جمهوره باستمرار مع تركيز وقته على الجوانب التي تخلق أعلى قيمة.