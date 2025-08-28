Ratava هي وكالة وسائط بالذكاء الاصطناعي تمزج بين صناعة الأفلام التقليدية وأفاتارات الذكاء الاصطناعي وأدوات التوليد لإنشاء فيديوهات لاتصالات الشركات بين الأعمال (B2B)، والتسويق، والمبيعات، والرسائل الداخلية. بقيادة المخرجين الإبداعيين Maximus Jenkins وKaleb Manske، تعمل Ratava مع عملاء من وكالات التسويق والسمسرة والامتيازات التجارية، وجميعهم يحتاجون إلى محتوى فيديو ديناميكي وعالي الحجم من دون العبء الثقيل للإنتاج التقليدي.

قبل دمج HeyGen، كانت Ratava تواجه اختناقات متكررة في سير العمل. كل جلسة تصوير مع العميل، خاصة مع التنفيذيين، كانت تتطلب جدولة دقيقة، وعدة لقطات، وتنسيقًا مكثفًا. قال ماكسيموس: "كنا نقوم بجلسة تصوير مع الرئيس التنفيذي وعلينا أن نجعل كل شيء مثاليًا في ذلك اليوم". إذا لم يتم التقاط شيء ما بالشكل الصحيح، لم تكن هناك طريقة سهلة للعودة وتصحيحه. غالبًا ما كان التنفيذيون مضغوطين بالوقت، وغير مرتاحين أمام الكاميرا، أو غير متاحين لإعادة التصوير، مما يعني أن فرصة واحدة ضائعة يمكن أن تعطل مشروعًا كاملًا.

عملية الإنتاج نفسها زادت من حدّة الضغط. أيام التصوير المحدودة فرضت مواعيد نهائية ضيقة، بينما أدّى توتر المواهب أو ترددهم أمام الكاميرا إلى إبطاء وتيرة العمل. مرحلة ما بعد الإنتاج أطالت مدة المشاريع أكثر، مما جعل من الصعب تقديم محتوى جديد بسرعة. قال ماكسيموس: "أحد أكبر التحديات كان مجرد إقناع شخص بالوقوف أمام الكاميرا". بالنسبة للعملاء الذين يحتاجون إلى إنتاج مستمر لمقاطع فيديو مخصصة، جعلت هذه القيود توسيع نطاق العمل شبه مستحيل.

بناء مكتبة قابلة لإعادة الاستخدام من الأفاتارات لإنشاء الفيديوهات على نطاق واسع

لقد غيّرت HeyGen كل شيء بالنسبة إلى Ratava. من خلال تصوير القيادات مرة واحدة وبناء مكتبة من الأفاتارات، أصبح بإمكان Ratava إنشاء محتوى جديد عند الطلب دون الحاجة إلى جلسة تصوير أخرى، سواء بعد أيام أو شهور أو حتى سنوات لاحقًا. قال ماكسيموس: "يمكننا الآن إنشاء مكتبة تضم من 15 إلى 30 أفاتارًا وإنشاء محتوى جديد في أي وقت يحتاجون إليه". ما كان في السابق مقيدًا بحدود التصوير الحي تحوّل إلى نظام مرن ومفتوح لإنتاج الفيديو بشكل مستمر.

اتّسع نطاق الإبداع بشكل كبير. تطوّرت عروض الفيديو من شرائح ثابتة إلى عروض تقديمية ديناميكية تضم أفاتارات للمديرين التنفيذيين. أُعيد ابتكار تسويق الفعاليات من خلال فيديوهات تشويقية مخصّصة قبل المؤتمرات، وتقديمات مباشرة للمتحدّثين باستخدام الأفاتار أثناء الفعاليات، وفيديوهات ملخّصة بعد ذلك تمزج بين لقطات الأفاتار والتصوير الفعلي في الوقت الحقيقي. بدلاً من إنتاجات منفصلة لمرة واحدة، أصبح بإمكان Ratava الآن تنفيذ حملات مستمرة على نطاق واسع.

بالنسبة لماكسيموس، كان الأثر شخصيًا ومهنيًا في الوقت نفسه. بعد أن بدأ مسيرته في صناعة الأفلام التقليدية، رأى في الذكاء الاصطناعي قوة ديمقراطية تتيح للجميع الوصول: "الذكاء الاصطناعي يتيح لي القيام بأشياء لم أكن أستطيع فعلها من قبل، سواء لأنها كانت مكلفة جدًا، أو تستغرق وقتًا طويلًا، أو معقدة تقنيًا. الآن أستطيع إنتاج فيديوهات بتأثيرات قفز بالمظلات وباختلافات لغوية عالمية من دون الحاجة إلى ملايين الدولارات أو فريق عمل كامل."

قال كاليب: "HeyGen تتيح لنا أن نمنح عملاءنا، وكثير منهم لا يشعرون بالارتياح أمام الكاميرا، صوتًا. هذا هو جوهر سرد القصص، والآن يمكن لأي شخص القيام بذلك". كما أشار إلى مدى بساطة استخدام المنصة: "بصفتي محرر فيديو، لم تكن هناك أي صعوبة في التعلّم. وحتى الشخص الجديد تمامًا في مجال الفيديو يمكنه أن يبدأ فورًا في الإنشاء. كل ما عليك هو كتابة النص، وستنطلق مباشرةً".

إثبات قوة الذكاء الاصطناعي من خلال نجاحات شخصية ومهنية

منذ اعتماد HeyGen، تمكّنت Ratava من توسيع إنتاج المحتوى عبر كل حالات الاستخدام الرئيسية، مع توفير الوقت وفتح فرص إبداعية جديدة.

السرعة على نطاق واسع : تقليص وقت إنجاز فيديوهات المقابلات من أسابيع إلى يوم واحد فقط. قال كاليب: "ننتهي ونقول: لقد صنعت هذا اليوم. هذا لم يحدث من قبل".

: الاستفادة من تكييف اللغة للتوسّع في الأسواق الناطقة بالإسبانية والفرنسية دون الحاجة إلى إتقانها كلغة أم. قال ماكسيموس: "أستطيع أن أقدّم عرضي للجمهور الناطق بالعربية أو الفرنسية دون أن أعرف اللغة".

تخصيص عميق: ارتفعت معدلات فتح الفيديو في حملات التواصل من 10% إلى 30–40% بفضل رسائل الأفاتار المخصّصة.

جاءت اللحظة الفارقة بالنسبة لماكسيموس عندما رأى جودة مزامنة الشفاه في HeyGen أثناء العمل. قال: "رفعتُ صوتي وشاهدت الأفاتار الخاص بي يتحدث بوجه عميلي، وكان المشهد مثالياً." أما بالنسبة لكاليب، فكانت اللحظة عندما أرسل فيديو "صباح الخير" لوالدته. "ردّت قائلة: أحبك أنا أيضاً، ولم تكن لديها أي فكرة أنه بالذكاء الاصطناعي. عندها أدركتُ مدى واقعية ما نفعله."

أصبح HeyGen منذ ذلك الحين جزءًا أساسيًا من نموذج عمل Ratava. فقد قاموا بدمجه في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لديهم، مما أتاح تنفيذ حملات فيديو آلية ومحلّية. قال Maximus: "98% من فيديوهاتنا الآن تتضمّن أفاتارات HeyGen بشكلٍ ما. لقد أصبح جزءًا من مجموعة أدواتنا، مثل الممثلين الذين يمكننا الاستعانة بهم في أي وقت."

مع استمرار Ratava في التوسع، تظل HeyGen في صميم رؤيتهم: تمكين العملاء من سرد قصص أفضل، بسرعة أكبر، وبجزء بسيط من التكلفة التقليدية. قال ماكسيموس: "لقد بنينا أعمالنا على HeyGen". وأضاف: "النتائج تتحدث عن نفسها".