تأسس في عام 2016، Pray.com هو التطبيق رقم 1 للصلاة والتأمل، ويُعد وجهة رقمية للإيمان.

ريان بيك، المدير التقني المشارك والمؤسس المشارك لـ Pray.com، حدّد فجوة واضحة في طريقة استفادة المنظمات الدينية من التكنولوجيا. قال ريان: "نحن نعمل مع أكبر الوزارات والمنظمات غير الربحية حول العالم لمساعدتها على التحول الرقمي والتواصل مع أعضاء جدد عبر الإنترنت".

منذ البداية، كانت رؤية Pray.com هي تقديم أدوات حديثة لقطاع تأخر تاريخيًا في تبنّي الحلول الرقمية. تطورت هذه الرؤية سريعًا لتتركز على الذكاء الاصطناعي (AI). قال رايان: "عندما ظهرت نماذج اللغة الكبيرة ونماذج الانتشار، أدركنا أنه يجب علينا اعتمادها لخدمة شركائنا من الوزارات والمنظمات غير الربحية حتى يتمكنوا من تعزيز رسالتهم وتوسيع أثرهم". عندها لجأت Pray.com إلى HeyGen.

جعل المستحيل ممكنًا مع الفيديو بالذكاء الاصطناعي

قبل اعتماد HeyGen، كان مستوى الترجمة والتعريب الذي تصوّرته Pray.com غير قابل للتحقيق ببساطة. فقد أنشأ العديد من شركاء Pray.com مدارس وكنائس ومنظمات إنسانية في مناطق لا تُستخدم فيها اللغة الإنجليزية. ولم يكن لدى هؤلاء المؤسسين من قبل أي قدرة على التواصل المباشر مع الأعضاء المحليين بلغتهم الأم.

قال رايان: "لم يكن الأمر مجرد تحدٍ، بل كان مستحيلاً. لم تكن لدى هذه المؤسسات الأدوات أو الميزانية اللازمة لترجمة آلاف مقاطع الفيديو عبر اللغات والمناطق."

لم يقتصر دور HeyGen على تبسيط العملية فحسب، بل فتح بابًا كان مغلقًا. أوضح رايان: "بفضل الترجمات بالذكاء الاصطناعي، يمكنهم الآن التحدّث إلى مجتمعاتهم حول العالم من دون الاعتماد على مترجم بشري. هذا لم يكن ممكنًا من قبل".

جاءت لحظة فارقة خلال هاكاثون داخلي. قدّم أحد الزملاء في الأرجنتين فيديو تجريبي استخدم تقنية الترجمة بالذكاء الاصطناعي من HeyGen ليعرض أحد شركاء خدمة Pray.com في الوزارة — رجلًا من تكساس يبلغ من العمر 75 عامًا — وهو يتحدث الإسبانية بطلاقة. قال رايان متذكّرًا: "هو لا يتحدث كلمة واحدة بالإسبانية، لكن الصوت كان مطابقًا له تمامًا". "أرسلنا له الفيديو فاندهش بشدة".

ذلك اللحظة كانت نقطة تحوّل. كانت لحظة سحرية ليس لنا فقط، بل لعملائنا أيضًا. فقد رأوا بأعينهم ما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدّمه لخدمتهم ورسالتهم.

أصبحت أدوات الترجمة من HeyGen جزءًا أساسيًا من خدمة Pray.com. استخدمها أحد القساوسة لإرسال عظة مترجمة إلى لغة التاغالوغ إلى ابن عم زوجته في الفلبين، الذي لم يسبق له أن سمعه يعظ من قبل. قال رايان: "انفجر في البكاء". "كانت تجربة غيّرت حياتهما لكليهما".

بالنسبة لرايان، هذه القصص ليست مجرد حكايات عابرة، بل هي دليل على أن HeyGen تسد الفجوات ثقافيًا ولغويًا وعاطفيًا. قال: "هذه المؤسسات تقوم بعمل حقيقي: حملات توزيع طعام، وبرامج لمحو أمية الأعمال، ودور أيتام. مع HeyGen، يمكن للمؤسسين التحدث مباشرة إلى الأشخاص الذين يؤثرون فيهم. هذا النوع من التواصل لم يكن ممكنًا من قبل."

توسيع الرسالة، صوت واحد في كل مرة

منذ تطبيق HeyGen، تمكّن موقع Pray.com من توسيع ما هو ممكن لعملائه بشكل كبير دون زيادة تكاليف الإنتاج أو الحاجة إلى مساعدة خارجية. تشمل النتائج الرئيسية ما يلي:

انتشار عالمي : يتم الآن ترجمة آلاف مقاطع الفيديو ذات الطابع الديني إلى 8–30 لغة في غضون دقائق بدلًا من شهور.

ما كان يستغرق أسابيع يمكن إنجازه الآن في ساعات، مما يمكّن القادة من توسيع نطاق صوتهم دون المساس بالأصالة.

ما كان يستغرق أسابيع يمكن إنجازه الآن في ساعات، مما يمكّن القادة من توسيع نطاق صوتهم دون المساس بالأصالة. التأثير العاطفي: تحتفظ رسائل الفيديو الآن بعاطفة المتحدث وإيقاعه ونبرته حتى عند الترجمة إلى لغة مختلفة تمامًا.

ريان يرى أن هذا مجرد بداية. لقد انتقلنا من ترجمة الصوت فقط إلى ترجمة الفيديو الكاملة. لا تتحرك الأفاتارات في تزامن تام فحسب، بل تحتفظ أيضًا بالعاطفة والإيقاع الطبيعي. ليست دبلجة ثقيلة أو متكلّفة، بل تبدو حقيقية.

بالنسبة له، أكثر ما يبعث على الرضا هو سماع قادة الخدمة يقولون: "أنا من صنع هذا". قال: "هذا ما تتيحه HeyGen". "يمكن لمؤسس أن ينظر إلى آلاف مقاطع الفيديو المترجمة ويقول: 'أنا من صنع ذلك'. هذا أمر لافت فعلاً".

ما نصيحته لمن يبدأون للتو مع الفيديو بالذكاء الاصطناعي؟ "لم تعد هناك حدود بعد الآن — لا مادية ولا لغوية. إذا كنت منشئ محتوى، فقد تضاعف حجم جمهورك ألف مرة."

مع HeyGen، لا تكتفي Pray.com بمواكبة الابتكار، بل تقود حركة تجعل الإيمان أكثر سهولة في الوصول، وأكثر شمولًا، وأكثر تأثيرًا على مستوى العالم.