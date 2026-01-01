بالنسبة إلى بيدرو كاسانوفا، المؤسس والرئيس التنفيذي لـThe KREN Group، لا يُعد الفيديو مجرد قناة تسويق أخرى، بل هو الطريقة التي يبني بها فريقه العقاري العلاقات على نطاق واسع.
بعد أكثر من 18 عامًا في مجال العقارات، أدرك بيدرو حدود أساليب البحث عن العملاء التقليدية. كان نموّ العمل يعني إجراء المزيد من المكالمات، والطرق على مزيد من الأبواب، أو حضور عدد أكبر من فعاليات التواصل. كل عميل جديد كان يتطلّب وقتًا إضافيًا.
قال بيدرو: "الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها مضاعفة أو زيادة أعمالنا إلى ثلاثة أضعاف بهذه الطريقة هي إجراء المزيد من المكالمات الهاتفية، أي قضاء المزيد من الساعات."
قدّم الفيديو نموذجًا مختلفًا.
"هذا أتاح لي أن أستخدم فيديو مدته 30 ثانية وأحصل منه على 80 ساعة من وقت المشاهدة. لم أكن مضطرًا لقضاء 80 ساعة في التحدّث"، قال بيدرو.
جرّب بيدرو استخدام الفيديو منذ عام 2013، لكن دون استمرارية حقيقية. كان تسجيل نفسه يستغرق وقتًا طويلًا، وغالبًا ما يتحول إلى مهمة إضافية تتراجع دائمًا إلى أسفل قائمة الأولويات.
قال: "من حوالي سنة، اتخذنا قرارًا بأن نتعامل مع الفيديو بشكل مقصود وجاد بعد ظهور أفاتارات الذكاء الاصطناعي."
هذا القرار قاده إلى HeyGen.
اليوم، أنشأ بيدرو محرّك محتوى مدعومًا بالذكاء الاصطناعي ينشر فيديوهات تعليمية يوميًا، مما يساعد فريقه على الوصول إلى جماهير جديدة مع قضاء بضع دقائق فقط في إنشاء كل فيديو.
استبدال الإنتاج اليدوي بسير عمل آلي
قبل استخدام HeyGen، كان إنشاء المحتوى يعتمد على أن يجد بيدرو وقتًا للظهور أمام الكاميرا.
"لم أكن أرغب في التسجيل كل يوم"، قال. "أحيانًا لا تشعر برغبة في قص شعرك. ولا أشعر برغبة في الحلاقة في ذلك اليوم."
اليوم، أصبح سير عمله مؤتمتًا بالكامل تقريبًا.
كل صباح، يراجع بيدرو الأخبار المحلية باستخدام Google Alerts وصحيفة محلية قبل أن يمرّر قصة إلى سير عمل مخصص في Claude. يقوم Claude بإنشاء عدة أفكار افتتاحية، وتعليقات توضيحية، ونصوص للتعليق الصوتي، وموجّهات للصور، ثم يرسل كل شيء عبر Zapier إلى HeyGen لإنشاء الفيديو النهائي.
"مدخلي في الفيديو العادي يستغرق من 5 إلى 10 دقائق"، قال بيدرو. "عندما يكون جاهزًا، ترسل لي HeyGen رسالة بريد إلكتروني. أعود إلى هناك لبضع دقائق، وبمجرد أن أكون راضيًا عن النتيجة، يكون لدي منتج نهائي."
بعد مراجعة سريعة، يتم نشر مقاطع الفيديو تلقائياً عبر عدة منصات تواصل اجتماعي. كما أنشأ بيدرو أيضاً أفاتارات بالذكاء الاصطناعي لعدة أعضاء من فريقه.
يدور سير العمل الآن بين خمسة عشر قالبًا مختلفًا، مما يتيح للفريق نشر محتوى جديد كل يوم دون قضاء ساعات في التصوير.
تنمية الجمهور من خلال التثقيف بدلًا من البيع المباشر
أكبر تغيير لم يكن في اعتماد الذكاء الاصطناعي، بل في تغيير المحتوى نفسه.
بدلًا من نشر إعلانات القوائم، بدأ بيدرو في إنشاء فيديوهات تعليمية عن المجتمع المحلي والأحياء وسوق العقارات.
قال بيدرو: "في السابق، كنا ننشر محتوى من نوع: 'لقد بعنا هذا المنزل للتو. لقد عرضنا هذا المنزل للتو'، وهو محتوى لم يكن يحقق تفاعلًا كبيرًا."
كانت النتائج لافتة للغاية. خلال فترة واحدة مدتها 90 يومًا، حققت فيديوهات الفريق أكثر من 2 مليون مشاهدة.
زاد عدد متابعي Instagram من 2,124 إلى أكثر من 11,700، بينما تجاوز عدد متابعي Facebook حاجز 6,000 متابع.
والأهم من ذلك أن الجمهور يتحوّل إلى عملاء.
"استطعنا أن نُنشئ أكثر من 120,000 دولار من عمولة إجمالي العمولات (GCI). ولدينا حالياً صفقات محتملة بقيمة إضافية تتراوح بين 200,000 و300,000 دولار"، كما قال.
فيديو تعليمي واحد فقط حقق أكثر من 400,000 مشاهدة على Instagram، و200,000 مشاهدة أخرى على Facebook، و53 عميلاً محتملاً واردًا.
بناء العلاقات قبل أول محادثة
بالنسبة لبدرو، أكبر ميزة في الذكاء الاصطناعي هي بناء الثقة قبل أن يتواصل العميل من الأساس.
قال بيدرو: "عندما يتواصل هذا الشخص الغريب، لا يكون الأمر: 'أنا أقابل خمسة وكلاء.' يكونون قد بنوا العلاقة بالفعل، ويتصلون ليقولوا: 'ساعدني في شراء منزل. ساعدني في بيع منزلي.'"
"إنها تفاعُل مختلف تمامًا لأنهم يرون القيمة بالفعل. في الواقع، الاستنساخ هو ما خلق تلك القيمة"، قال.
كما قام الفريق بأتمتة المتابعات، مما يتيح للمتابعين الجدد استلام النشرات البريدية والموارد المطلوبة دون أي تدخّل يدوي.
يعتقد بيدرو أن الاستمرارية أهم بكثير من الكمال.
قال بيدرو: "الاستمرارية التي تقدّمها كل يوم هي ما يفضّله الخوارزم."
نصيحته لغيره من المتخصصين في العقارات مباشرة وواضحة.
قال: "أنشئ أكبر قدر ممكن من المحتوى، حتى لو لن تنشره. بهذه الطريقة تتعلّم."
وقبل كل شيء:
قال: "عليك أن تلتزم ليس فقط بتعلّم الأداة، بل أيضًا باستخدامها باستمرار. إذا استخدمتها باستمرار، سترى نموًا حادًا ومتسارعًا."
بالنسبة لبدرو، حوّلت HeyGen الفيديو من مهمة تسويقية تُنفَّذ بين الحين والآخر إلى محرّك نمو متكرر يساعد فريقه على تثقيف المشترين، وبناء الثقة، وتوليد أعمال جديدة كل يوم.