بالنسبة إلى بيدرو كاسانوفا، المؤسس والرئيس التنفيذي لـThe KREN Group، لا يُعد الفيديو مجرد قناة تسويق أخرى، بل هو الطريقة التي يبني بها فريقه العقاري العلاقات على نطاق واسع.

بعد أكثر من 18 عامًا في مجال العقارات، أدرك بيدرو حدود أساليب البحث عن العملاء التقليدية. كان نموّ العمل يعني إجراء المزيد من المكالمات، والطرق على مزيد من الأبواب، أو حضور عدد أكبر من فعاليات التواصل. كل عميل جديد كان يتطلّب وقتًا إضافيًا.

قال بيدرو: "الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها مضاعفة أو زيادة أعمالنا إلى ثلاثة أضعاف بهذه الطريقة هي إجراء المزيد من المكالمات الهاتفية، أي قضاء المزيد من الساعات."

قدّم الفيديو نموذجًا مختلفًا.

"هذا أتاح لي أن أستخدم فيديو مدته 30 ثانية وأحصل منه على 80 ساعة من وقت المشاهدة. لم أكن مضطرًا لقضاء 80 ساعة في التحدّث"، قال بيدرو.

جرّب بيدرو استخدام الفيديو منذ عام 2013، لكن دون استمرارية حقيقية. كان تسجيل نفسه يستغرق وقتًا طويلًا، وغالبًا ما يتحول إلى مهمة إضافية تتراجع دائمًا إلى أسفل قائمة الأولويات.

قال: "من حوالي سنة، اتخذنا قرارًا بأن نتعامل مع الفيديو بشكل مقصود وجاد بعد ظهور أفاتارات الذكاء الاصطناعي."

هذا القرار قاده إلى HeyGen.

اليوم، أنشأ بيدرو محرّك محتوى مدعومًا بالذكاء الاصطناعي ينشر فيديوهات تعليمية يوميًا، مما يساعد فريقه على الوصول إلى جماهير جديدة مع قضاء بضع دقائق فقط في إنشاء كل فيديو.

استبدال الإنتاج اليدوي بسير عمل آلي

قبل استخدام HeyGen، كان إنشاء المحتوى يعتمد على أن يجد بيدرو وقتًا للظهور أمام الكاميرا.

"لم أكن أرغب في التسجيل كل يوم"، قال. "أحيانًا لا تشعر برغبة في قص شعرك. ولا أشعر برغبة في الحلاقة في ذلك اليوم."

اليوم، أصبح سير عمله مؤتمتًا بالكامل تقريبًا.

كل صباح، يراجع بيدرو الأخبار المحلية باستخدام Google Alerts وصحيفة محلية قبل أن يمرّر قصة إلى سير عمل مخصص في Claude. يقوم Claude بإنشاء عدة أفكار افتتاحية، وتعليقات توضيحية، ونصوص للتعليق الصوتي، وموجّهات للصور، ثم يرسل كل شيء عبر Zapier إلى HeyGen لإنشاء الفيديو النهائي.

"مدخلي في الفيديو العادي يستغرق من 5 إلى 10 دقائق"، قال بيدرو. "عندما يكون جاهزًا، ترسل لي HeyGen رسالة بريد إلكتروني. أعود إلى هناك لبضع دقائق، وبمجرد أن أكون راضيًا عن النتيجة، يكون لدي منتج نهائي."