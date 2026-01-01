Nick Krem أدرك في وقت مبكر من مسيرته في مجال العقارات أن توليد العملاء المحتملين ليس سوى جزء من المعادلة، وأن الوكلاء يحتاجون أيضًا إلى علامة تجارية يسهل التعرّف عليها.

أثناء عمله في مركز اتصال للعقارات، كان نِك يقضي ما يصل إلى 15 ساعة يوميًا في التواصل مع العملاء المحتملين في جميع أنحاء البلاد. كان هناك نمط واحد لافت للانتباه.

قال نِك: "في كل مرة تقريبًا، كان الوكلاء الذين يمتلكون علامة تجارية قوية يحققون نتائج مذهلة معنا."

هذا الإدراك دفع نِك وأخاه إلى تأسيس شركة تسويق عقاري توسّعت لتشمل جميع الولايات الأمريكية الخمسين و13 دولة في أقل من عامين. يتولى فريق نِك مسؤولية الاستراتيجية، وكتابة النصوص، والإنتاج، والمونتاج، والتوزيع.

نجح النموذج، لكن لم يكن من السهل توسيعه.

قال نِك: "أدركنا أن الوكلاء ينفقون آلاف الدولارات على هذا، بينما يمكننا استخدام شركات مثل HeyGen للقيام به بجزء بسيط من التكلفة."

اليوم يساعد نِك المتخصصين في العقارات على بناء علاماتهم الشخصية من خلال فيديو بالذكاء الاصطناعي يزيل الإنتاج كأكبر عائق أمام الظهور باستمرار.

إزالة أكبر عائق أمام إنشاء فيديو بشكل مستمر

قبل HeyGen، كان فريق نِك يضع استراتيجيات محتوى متكاملة للعملاء، لكن إقناع وكلاء العقارات بتسجيل الفيديوهات فعلياً كان يبطئ كل شيء.

كان الوكلاء قلقين بشأن الكاميرات والميكروفونات والإضاءة والملابس، وبشأن إيجاد وقت للتصوير. كان من الممكن أن تمر أسابيع قبل أن يبدأ أي شخص التسجيل.

لحل المشكلة، كان العملاء يسافرون إلى أورلاندو لحضور جلسات إنتاج لمدة يومين، ويصوّرون خلالها محتوى يكفي لعدة أشهر. كانت العملية فعّالة، لكنها لم تكن قابلة للاستمرار.

قال نِك: "وكلاء العقارات يجنون المال عندما يتحدثون مع الناس."

لقد رأى التحدي بوضوح أكبر لدى الوكلاء العاملين بمفردهم.

قال نِك: "هم يردّون على المكالمات، ويتعاملون مع المعاملات، ويحلّون المشكلات، ويخدمون العملاء. يصبح الفيديو آخر شيء يجدون وقتًا له."

لقد غيّر HeyGen ذلك.

"كان الوكلاء يسافرون من جميع أنحاء البلاد ليحكوا قصتهم، ويصوّروا فيديوهات، وينفقوا حرفيًا آلاف الدولارات معنا لإنجاز ذلك،" قال نِك. "ما تتيحه لهم HeyGen هو أن يأخذوا أفضل إطلالة لهم، وأفضل يوم لشعرهم، وأفضل يوم لمكياجهم، وأفضل زي، ويستخدموا ذلك مرارًا وتكرارًا."

بدلًا من تنسيق يوم تصوير جديد، ينشئ الوكلاء توأمًا رقميًا مرة واحدة ويستمرون في نشر المحتوى لفترة طويلة بعد جمع معدات التصوير.

تحويل شخص واحد إلى فريق محتوى كامل

أدرك نِك لأول مرة قيمة HeyGen عندما استخدمها لحل مشكلته الخاصة. كان فريقه يريد نشر مقطعي فيديو على YouTube كل أسبوع، لكن كل حلقة كانت تتطلّب من نِك تسجيل مقدمة جديدة.

قال: "كنت أخلد إلى النوم ليلًا وأنا لا أفكر إلا في أنني يجب أن أصوّر ذلك الفيديو التمهيدي."

وفي النهاية، طلب من فريقه استبدال تلك المقاطع التعريفية بأفاتار HeyGen الخاص به.

قال نِك: "الآن انتهت هذه المشكلة تمامًا بالنسبة لي. لن أذهب إلى النوم مرة أخرى وأنا أفكر أن عليّ تصوير فيديو مقدمة، لأن HeyGen يتولى تصوير مقدماتي في كل مرة الآن."

لقد أدهشته النتائج.

قال: "كانت فيديوهاتي التعريفية بالذكاء الاصطناعي تحقق أداءً أفضل فعلياً من فيديوهاتي." وأضاف: "لا أوفّر الوقت فقط، بل إنها أيضاً تحقق أداءً أفضل فعلاً."

اليوم، يظهر الأفاتار الخاص به في الفيديوهات التي ينشئها فريقه، بما في ذلك مقدمات YouTube، وصفحات الهبوط، وورش العمل، والمحتوى القصير.