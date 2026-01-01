لأكثر من 20 عامًا، Michael Vrlaku بنى نشاطه في مجال الرهن العقاري من خلال تبنّي التقنيات الجديدة. من أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) إلى أتمتة سير العمل، كان دائمًا يبحث عن طرق لجعل عمله أكثر كفاءة.

لكن ظلّ تحدٍّ واحد صعب الحل: إنشاء الفيديو بشكل مستمر.

مثل كثير من المتخصصين في الرهن العقاري، لم يكن لدى مايكل أي نقص في الخبرة التي يمكنه مشاركتها. ما كان يفتقر إليه هو الوقت لتسجيل الفيديوهات وتحريرها ونشرها، مع الاستمرار في إدارة العملاء وتنمية الأعمال.

"شيء واحد أدركته مبكرًا، سواء كان الذكاء الاصطناعي أو أفاتار بالذكاء الاصطناعي، هو أن التكنولوجيا ستصل إلى مرحلة يصبح من المستحيل تجنّبها"، قال مايكل.

بدلًا من انتظار أن يصبح الفيديو بالذكاء الاصطناعي شائعًا، أراد مايكل أن يسبق هذا التطور.

قال: "السبب في أنني وصلت إلى HeyGen هو أنني كنت أبحث ببساطة عن طريقة لأتمت ما أحتاج إلى القيام به."

بدأ استخدام HeyGen منذ أكثر من عامين، وجعل فيديو بالذكاء الاصطناعي جزءًا من سير عمله اليومي قبل وقت طويل من وصول الجيل الأحدث من الأفاتارات.

اليوم، يتيح هذا الاستثمار المبكر لمايكل إنشاء فيديوهات بشكل مستمر كانت ستتطلّب في السابق ساعات من التصوير والمونتاج.

تحويل إنشاء الفيديو إلى عملية متكررة ومنتظمة

بالنسبة لمايكل، أكبر ميزة في HeyGen ليست استبدال الأشخاص، بل استبدال وقت الإنتاج.

أحد مقاطع الفيديو الترويجية الأخيرة بدا وكأنه احتاج إلى فريق إنتاج كامل، وعدة لقطات، وعملية مونتاج مطوّلة. لكن في الواقع، لم يقضِ مايكل سوى بضع دقائق في مراجعة النتيجة النهائية.

قال: "فريقي هو الذي أنشأه. أرسلوا لي نصًا مكتوبًا، أوضحت لهم ما هو الهدف، أدخلوه في HeyGen، وخرجت النتيجة بهذه الصورة."