لأكثر من 20 عامًا، Michael Vrlaku بنى نشاطه في مجال الرهن العقاري من خلال تبنّي التقنيات الجديدة. من أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) إلى أتمتة سير العمل، كان دائمًا يبحث عن طرق لجعل عمله أكثر كفاءة.
لكن ظلّ تحدٍّ واحد صعب الحل: إنشاء الفيديو بشكل مستمر.
مثل كثير من المتخصصين في الرهن العقاري، لم يكن لدى مايكل أي نقص في الخبرة التي يمكنه مشاركتها. ما كان يفتقر إليه هو الوقت لتسجيل الفيديوهات وتحريرها ونشرها، مع الاستمرار في إدارة العملاء وتنمية الأعمال.
"شيء واحد أدركته مبكرًا، سواء كان الذكاء الاصطناعي أو أفاتار بالذكاء الاصطناعي، هو أن التكنولوجيا ستصل إلى مرحلة يصبح من المستحيل تجنّبها"، قال مايكل.
بدلًا من انتظار أن يصبح الفيديو بالذكاء الاصطناعي شائعًا، أراد مايكل أن يسبق هذا التطور.
قال: "السبب في أنني وصلت إلى HeyGen هو أنني كنت أبحث ببساطة عن طريقة لأتمت ما أحتاج إلى القيام به."
بدأ استخدام HeyGen منذ أكثر من عامين، وجعل فيديو بالذكاء الاصطناعي جزءًا من سير عمله اليومي قبل وقت طويل من وصول الجيل الأحدث من الأفاتارات.
اليوم، يتيح هذا الاستثمار المبكر لمايكل إنشاء فيديوهات بشكل مستمر كانت ستتطلّب في السابق ساعات من التصوير والمونتاج.
تحويل إنشاء الفيديو إلى عملية متكررة ومنتظمة
بالنسبة لمايكل، أكبر ميزة في HeyGen ليست استبدال الأشخاص، بل استبدال وقت الإنتاج.
أحد مقاطع الفيديو الترويجية الأخيرة بدا وكأنه احتاج إلى فريق إنتاج كامل، وعدة لقطات، وعملية مونتاج مطوّلة. لكن في الواقع، لم يقضِ مايكل سوى بضع دقائق في مراجعة النتيجة النهائية.
قال: "فريقي هو الذي أنشأه. أرسلوا لي نصًا مكتوبًا، أوضحت لهم ما هو الهدف، أدخلوه في HeyGen، وخرجت النتيجة بهذه الصورة."
من دون الذكاء الاصطناعي، كان إنتاج المحتوى نفسه سيصبح مشروعًا مختلفًا تمامًا.
قال مايكل: "فكّر كم سيستغرق من الوقت ليقوم شخص ما بكل هذا. هذا مشروع ليوم كامل للاستعداد للخروج إلى هناك، وإحضار شخص لتصوير الفيديو، وعدد مرات المونتاج وإعادة التصوير المختلفة، ثم مرحلة ما بعد الإنتاج."
بدلًا من التعامل مع الفيديو كمشروع خاص منفصل، قام مايكل بدمجه في الإيقاع اليومي المعتاد لعمله. يتولى مساعد افتراضي إدارة جزء كبير من عملية الإنتاج، بينما يقدّم مايكل التوجيه ويُراجع النتيجة النهائية.
النتيجة هي سير عمل ينتج محتوى ثابتًا من دون أن يتطلّب قضاء ساعات طويلة أمام الكاميرا.
توسيع نطاق المحتوى عبر كل نقطة تواصل مع العملاء
بدلًا من إنشاء فيديوهات مخصّصة لوسائل التواصل الاجتماعي فقط، دمج مايكل الفيديو بالذكاء الاصطناعي في كامل استراتيجيته التسويقية.
أصبحت روتيناته الأسبوعية الآن تتضمّن تحديثات فيديو عن حالة السوق، نشرات إخبارية بالفيديو، تواصلًا فرديًا مع العملاء، ورسائل متابعة مخصّصة.
وهو يوسّع أيضًا أسلوب تعاونه مع وكلاء العقارات.
في كل مرة يُطرح عقار جديد في السوق، يخطط مايكل لإنشاء فيديوهات مع وكيل التسويق العقاري تشرح كلاً من مواصفات العقار وخيارات تمويله.
قال: "في كل مرة نحصل فيها على عقار جديد معروض للبيع، دعنا نصنع فيديو معًا. يمكنني أن أظهر في فيديو العرض وأقول: هذه منزل جميل بمساحة 4,000 قدم مربعة، وهكذا يبدو القرض العقاري."
وهو يجرّب أيضًا مقاطع فيديو شكر آلية.
بعد التحدث مع عميل محتمل، يمكن للذكاء الاصطناعي إنشاء متابعة مخصّصة تلخّص المحادثة وتؤكد الخطوات التالية، مما يساعد على بناء علاقة أقوى دون الحاجة إلى جلسة تسجيل أخرى.
بالنسبة لمايكل، تحوّل هذه سير العمل الفيديو من أداة تسويق تُستخدم بين الحين والآخر إلى جزء متكامل من تجربة العميل.
التركيز على المحتوى بدلًا من الإنتاج
مع استمرار تحسّن الفيديو بالذكاء الاصطناعي، يعتقد مايكل أن أهمية التقنية نفسها أصبحت أقل من أهمية قيمة المحتوى.
"أعتقد أن الجودة هي فعلياً جوهر ما نقدّمه، وليس بالضرورة الصوت أو الفيديو"، قال. "HeyGen تقدّم جودة رائعة، لكنها في الحقيقة تتيح لنا التركيز على ما هو أهم، وهو الجوهر نفسه."
هذه الفلسفة تشكّل أيضًا نصيحته للمهنيين الذين بدأوا للتو. بدلًا من انتظار سير عمل مثالي أو فيديوهات مثالية، يشجّع الناس على البدء بشكل بسيط.
"ما أثبت فعاليته على مدى قرون هو أن تفعل ذلك فحسب،" قال. "أدخله في سير عملك."
مع مرور الوقت، واصل مايكل تحسين أسلوبه من خلال تسجيل الصوت بصوته هو نفسه، والتقاط أفاتارات في بيئات مختلفة أثناء السفر، وتجربة الميزات الجديدة عند طرحها.
لكنّه يرى أن الاستمرارية أهم بكثير من الكمال. وللمحترفين الذين يقلقون من مدى أصالة المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي، يقدّم مايكل وجهة نظر بسيطة.
قال: "إنه أنت. إنه فقط النسخة الرقمية من نفسك. أنت تطرح نسخة أخرى من نفسك لتتمكّن من تقديم محتوى أكثر لعملائك وجمهورك بشكل أكثر انتظامًا."
بالنسبة لمايكل، HeyGen لا يستبدل الجانب البشري من العمل، بل يجعل من الممكن مشاركة خبرته بشكل أكثر انتظامًا، والوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص، وقضاء وقت أقل في إنتاج المحتوى ووقت أكثر في خدمة العملاء