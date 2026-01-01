بالنسبة إلى Jim McDonner، كان التميّز كوكيل عقارات جديد يعني القيام بشيء مختلف.

بعد تقاعده من البحرية الأمريكية وبدء مسيرته المهنية الثانية في مجال العقارات، دخل جيم أحد أكثر أسواق الإسكان تنافسية في البلاد. تقع في شمال غرب أركنساس مقرات شركات Walmart وTyson Foods وJ.B. Hunt، مع انتقال نحو 40 مقيماً جديداً إلى المنطقة كل يوم. وفي الوقت نفسه، يتنافس أكثر من 4,000 وكيل عقاري مرخّص على جذب هؤلاء العملاء.

قال جيم: "بدأت أبحث عن طرق لبناء شبكة من خلال الذكاء الاصطناعي."

بدلًا من إنتاج نفس مقاطع الفيديو الخاصة بالعقارات وتحديثات السوق مثل الجميع، ركّز جيم على التوعية. في كل أسبوع يجيب عن الأسئلة التي يطرحها المشترون والبائعون غالبًا، وينشئ مقاطع فيديو تشرح السوق بدلًا من الاكتفاء بالإعلان عن المنازل.

بعد أن تعرّف على HeyGen، أنشأ جيم سير عمل يتيح له نشر فيديوهات تعليمية بشكل مستمر، والوصول إلى المشترين الذين يخططون للانتقال قبل وصولهم إلى أركنساس، ومنافسة الوكلاء الذين أمضوا عقودًا في بناء أعمالهم.

استبدال ساعات من المونتاج بسير عمل قابل للتكرار

قبل استخدام HeyGen، كان إنشاء فيديو واحد يمكن أن يستهلك معظم اليوم. كان جيم يبحث عن الموضوعات، ويكتب النصوص، ويجمع لقطات الـ B-roll، ويسجل التعليق الصوتي، ثم يجمّع كل شيء يدويًا داخل Canva.

قال: "كنت أقضي ساعات في تعديل كل فيديو. ليس لدي هذا القدر من الوقت."

لتحسين الجودة، استعان بمصوّر فيديو محترف لإنتاج سلسلة من 12 فيديو. ورغم أن النتائج كانت جيدة، ظلّت العملية مكلفة وتستغرق وقتًا طويلًا. وحتى مع ذلك، لم يتمكّن إلا من نشر فيديو واحد أو اثنين كل أسبوع، وغالبًا ما كان يتوقّف عن النشر لأسابيع كاملة.

قال: "لم يكن الأمر ثابتًا جدًا. ليس من المستغرب أن قناتي لم تحقّق أي تفاعل."

كان جيم يعلم أن الاستمرارية هي التي ستحدد ما إذا كان الفيديو سيصبح محرّكًا حقيقيًا للأعمال، لكنه كان بحاجة إلى سير عمل يتناسب مع جدول أعمال مزدحم في مجال العقارات.

بناء نظام محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي

بعد إكمال دورة اعتماد في الذكاء الاصطناعي، بدأ جيم في تجربة عشرات أدوات الذكاء الاصطناعي لبناء حزمة التكنولوجيا المناسبة لعمله. اليوم، أصبح سير عمله مؤتمتًا بالكامل تقريبًا.

يستخدم Manus للبحث عن أحدث اتجاهات السوق، وChatGPT لكتابة السكربتات، وGamma لإعداد أدلة المشترين والانتقال، وHeyGen's Video Agent لإنتاج فيديوهات مصقولة باستخدام عناصر هويته التجارية.

في صباح كل يوم اثنين، يخطط لمحتوى الأسبوع، يكتب النصوص، ينشئ خمسة فيديوهات، يحدد مواعيد نشر كل واحد منها، ثم يواصل باقي مهامه خلال الأسبوع.

قال جيم: "يمكنني أن أخصّص ثلاث أو أربع ساعات كحد أقصى صباح يوم الاثنين، وأُنشئ خلالها محتوى فيديو كامل لأسبوع كامل وأحدّد مواعيد نشره مسبقًا."