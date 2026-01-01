بالنسبة إلى Jim McDonner، كان التميّز كوكيل عقارات جديد يعني القيام بشيء مختلف.
بعد تقاعده من البحرية الأمريكية وبدء مسيرته المهنية الثانية في مجال العقارات، دخل جيم أحد أكثر أسواق الإسكان تنافسية في البلاد. تقع في شمال غرب أركنساس مقرات شركات Walmart وTyson Foods وJ.B. Hunt، مع انتقال نحو 40 مقيماً جديداً إلى المنطقة كل يوم. وفي الوقت نفسه، يتنافس أكثر من 4,000 وكيل عقاري مرخّص على جذب هؤلاء العملاء.
قال جيم: "بدأت أبحث عن طرق لبناء شبكة من خلال الذكاء الاصطناعي."
بدلًا من إنتاج نفس مقاطع الفيديو الخاصة بالعقارات وتحديثات السوق مثل الجميع، ركّز جيم على التوعية. في كل أسبوع يجيب عن الأسئلة التي يطرحها المشترون والبائعون غالبًا، وينشئ مقاطع فيديو تشرح السوق بدلًا من الاكتفاء بالإعلان عن المنازل.
بعد أن تعرّف على HeyGen، أنشأ جيم سير عمل يتيح له نشر فيديوهات تعليمية بشكل مستمر، والوصول إلى المشترين الذين يخططون للانتقال قبل وصولهم إلى أركنساس، ومنافسة الوكلاء الذين أمضوا عقودًا في بناء أعمالهم.
استبدال ساعات من المونتاج بسير عمل قابل للتكرار
قبل استخدام HeyGen، كان إنشاء فيديو واحد يمكن أن يستهلك معظم اليوم. كان جيم يبحث عن الموضوعات، ويكتب النصوص، ويجمع لقطات الـ B-roll، ويسجل التعليق الصوتي، ثم يجمّع كل شيء يدويًا داخل Canva.
قال: "كنت أقضي ساعات في تعديل كل فيديو. ليس لدي هذا القدر من الوقت."
لتحسين الجودة، استعان بمصوّر فيديو محترف لإنتاج سلسلة من 12 فيديو. ورغم أن النتائج كانت جيدة، ظلّت العملية مكلفة وتستغرق وقتًا طويلًا. وحتى مع ذلك، لم يتمكّن إلا من نشر فيديو واحد أو اثنين كل أسبوع، وغالبًا ما كان يتوقّف عن النشر لأسابيع كاملة.
قال: "لم يكن الأمر ثابتًا جدًا. ليس من المستغرب أن قناتي لم تحقّق أي تفاعل."
كان جيم يعلم أن الاستمرارية هي التي ستحدد ما إذا كان الفيديو سيصبح محرّكًا حقيقيًا للأعمال، لكنه كان بحاجة إلى سير عمل يتناسب مع جدول أعمال مزدحم في مجال العقارات.
بناء نظام محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي
بعد إكمال دورة اعتماد في الذكاء الاصطناعي، بدأ جيم في تجربة عشرات أدوات الذكاء الاصطناعي لبناء حزمة التكنولوجيا المناسبة لعمله. اليوم، أصبح سير عمله مؤتمتًا بالكامل تقريبًا.
يستخدم Manus للبحث عن أحدث اتجاهات السوق، وChatGPT لكتابة السكربتات، وGamma لإعداد أدلة المشترين والانتقال، وHeyGen's Video Agent لإنتاج فيديوهات مصقولة باستخدام عناصر هويته التجارية.
في صباح كل يوم اثنين، يخطط لمحتوى الأسبوع، يكتب النصوص، ينشئ خمسة فيديوهات، يحدد مواعيد نشر كل واحد منها، ثم يواصل باقي مهامه خلال الأسبوع.
قال جيم: "يمكنني أن أخصّص ثلاث أو أربع ساعات كحد أقصى صباح يوم الاثنين، وأُنشئ خلالها محتوى فيديو كامل لأسبوع كامل وأحدّد مواعيد نشره مسبقًا."
بدلًا من تعديل كل انتقال يدويًا، يقوم Video Agent تلقائيًا بإنشاء عناصر مرئية جذابة، وعناوين فرعية، ولقطات B-roll محلية.
قال: "أستخدم Video Agent الآن بشكل شبه حصري."
كما أدهشته درجة الواقعية. قال جيم: "كنت مندهشًا جدًا من أنه يمكنك في الأساس أخذ صورة ثابتة واحدة وإنتاج كل هذه الحركات والتعبيرات". وأضاف: "معظم الناس لا يلاحظون شيئًا ما لم أخبرهم أنا بذلك".
الوصول إلى مزيد من المشترين من خلال الفيديو التعليمي
منذ اعتماد HeyGen، ابتعد جيم عن تحديثات السوق العامة واتجه إلى محتوى تعليمي مُصمَّم حول أسئلة المشترين الفعلية.
قال: "إذا طرح عليّ أحدهم سؤالًا يلامس اهتماماتي، أدوّن ملاحظة صغيرة، ثم أكتب نصًا وأنشئ فيديو حول هذا الموضوع."
لقد ساعدت هذه الاستراتيجية في تنمية جمهوره بشكل مستمر. قناته على YouTube لديها الآن أكثر من 1,000 مشترك، بينما يستمر جمهورَه على TikTok وLinkedIn في التوسع. والأهم من ذلك، أنه يلاحظ تغيّرًا ملحوظًا في نوعية الأشخاص الذين يشاهدون محتواه.
عندما أطلق قناته في البداية، كان معظم المشاهدين من وكلاء العقارات الآخرين.
قال: "أظن أن حوالي 70% من جمهوري الآن ينتمي إلى تلك الفئة الديموغرافية الأساسية"، في إشارة إلى المشترين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و45 عامًا.
كما بدأت مقاطع الفيديو الخاصة به في تحقيق أعمال جديدة. فقد ساعدت حملة تعليمية لإدراج عقار على بيع عقار بقيمة 650,000 دولار بعد سبعة أيام فقط من طرحه في السوق. وجذب مقطع فيديو آخر مشترين ينتقلون من ممفيس.
كما تلقّى استفسارات من كاليفورنيا بعد تنفيذ حملات فيديو تعليمية موجهة في المناطق التي ينتقل منها الناس كثيرًا إلى شمال غرب أركنساس.
أحد أنجح فيديوهاته شرح سبب اختلاف تقدير Zillow غالبًا عن القيمة الفعلية في السوق. أصبح الفيديو شائعًا لدرجة أن أحد المتسوقين تعرّف على جيم من صوته بينما كان يسير داخل Sam's Club.
قال جيم: "جاءت إليّ وقالت: 'مرحبًا، لقد شاهدت للتو فيديو لك على Zillow.'"
بالنسبة لجيم، أكّد له ذلك الموقف أن أسلوبه التعليمي كان ينجح.
بناء عمل عقاري حديث بالذكاء الاصطناعي
يعتقد جيم أن الذكاء الاصطناعي أصبح واحدًا من أكبر المزايا التنافسية المتاحة لوكلاء العقارات الجدد.
ويقول إنه من دون ذلك كان سيظل يحرّر مقاطع الفيديو يدويًا، وينشر بشكل غير منتظم، ويواجه صعوبة في الوصول إلى المشترين الراغبين في الانتقال من خارج أركنساس.
قال: "ما كنت لأصل إلى أي مستوى قريب من الجمهور الذي وصلت إليه الآن."
اليوم، لا يعتمد على HeyGen في تسويقه الخاص فقط، بل يوصي به أيضًا لوكلاء آخرين. وهو يستعد لتقديم جلسة تدريبية لـ 24 وكيلًا في شركته، يوضح لهم فيها كيفية إنشاء سير عمل ثابت للفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي.
"ربما يكون أسهل طريقة لإنشاء فيديو احترافي وجدتها حتى الآن،" قال جيم.
مع استمرار نمو أعماله، يرى جيم أن الفيديو هو الأساس في التسويق العقاري الحديث.
قال: "لكي تصل إلى الناس، وخاصة الشريحة الأصغر سنًا من المشترين، لا بد أن تفعل ذلك من خلال الفيديو."
وبالنسبة له، HeyGen هو ما جعل ذلك ممكنًا.