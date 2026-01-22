Dolsten & Co. هي وكالة إبداعية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في المقام الأول، أسّسها سايمون دولستن، وهو مدير إبداعي مخضرم يمتلك خبرة واسعة في ابتكار سرديات علامات تجارية فاخرة. بعد قيادته للأعمال الإبداعية لعلامات عالمية مثل Michelob Ultra وVolkswagen، وإنتاجه لحملات حصدت جوائز إيمي ووصلت إلى مستوى إعلانات Super Bowl، قرر سايمون إنشاء وكالة مصمَّمة لعصر جديد من الإبداع، يكون فيه دور التكنولوجيا تسريع الخيال بدلًا من تقييده.

تتعاون Dolsten & Co. مع مجموعة واسعة من العملاء، بدءًا من العلامات التجارية المعتمدة على الشخصيات وصولًا إلى المؤسسات الكبرى، لمساعدتهم على سرد قصص تلامس المشاعر وتواكب وتيرة العصر. ورغم أن أساس سيمون في فن السرد ظل عنصرًا محوريًا، فإن نماذج الإنتاج التقليدية جعلت من الصعب التجربة والنمذجة الأولية وتحويل الأفكار الطموحة إلى واقع بسرعة.

قدّم HeyGen لشركة Dolsten & Co. طريقة لإنشاء أعمال إبداعية عالية الجودة، وتكرارها، وإطلاقها خلال أيام بدلًا من شهور، مما أتاح تحقيق أفكار كانت تبدو مستحيلة في السابق.

أفكار كبيرة تُبطئها أساليب الإنتاج التقليدية

قبل استخدام HeyGen، واجهت Dolsten & Co. نفس التحدي الذي تواجهه معظم الوكالات الإبداعية: الحاجة إلى السرعة. تحويل الفكرة إلى شيء يمكن للعملاء رؤيته والتفاعل معه كان يتطلّب الكثير من العمل التحضيري المسبق.

قال سيمون موضحًا: "لم يكن بإمكانك فعليًا إنشاء نموذج أولي أو إثبات مفهوم بسرعة. كان عليك أن تحضر للعملاء نصًا طويلًا أو عرضًا تقديميًا من 100 صفحة."

في بيئات الإعلانات التقليدية، قد يستغرق إنتاج إعلان مدته 30 ثانية فقط عدة أشهر ويكلّف ملايين الدولارات. وبمجرد انتهاء مرحلة الإنتاج، غالبًا ما تكون الفرق الإبداعية مقيّدة بما تم تصويره في موقع التصوير، مع قدرة محدودة جدًا على التطوير أو التعديل.

قال سايمون: "بالنسبة للمبدعين، هذا مقيِّد." وأضاف: "أنت تريد الاستمرار في البناء والاختبار والتحسين، لكن العملية لا تسمح بذلك."

هذا أدى إلى إبطاء التعاون، وزيادة مستوى المخاطر، وجعل استكشاف الأفكار الجريئة أكثر صعوبة، خاصة تلك التي تتضمن صيغًا ناشئة مثل الأفاتارات التفاعلية أو السرديات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

استخدام HeyGen للنمذجة الأولية والتكرار والإنشاء بسرعة

HeyGen غيّرت بشكل جذري طريقة عمل Dolsten & Co. مع الأفكار. بدلاً من عرض المفاهيم من خلال نصوص مكتوبة أو عروض ثابتة، أصبح بإمكان الفريق الآن تقديم شيء عملي ومكتمل للعملاء خلال أيام قليلة.

قال سايمون: "مع HeyGen، يمكنك تقديم شيء يتمتع بالفعل بدرجة عالية من الدقة والقدرات." وأضاف: "إنشاء شيء مؤثر معًا يصبح أسرع وأسهل بكثير."

تتيح المنصّة للفريق إنشاء نماذج أولية للأفكار فورًا، والتكرار بناءً على الملاحظات، وتطوير المفاهيم مع مرور الوقت. وعلى عكس الإنتاج التقليدي الذي تكون فيه اللقطات ثابتة، يتيح HeyGen إجراء تحسينات مستمرة.

قال سايمون: "يمكنك إنشاء النسخة الأولى، عرضها على العميل، ثم الاستمرار في تطويرها. هذه القدرة على التطوّر قوية للغاية بالنسبة للمبدعين."

أتاح HeyGen أيضًا الجمع بين سرد القصص والتكنولوجيا بطرق جديدة. بدأت Dolsten & Co. في تجربة التوائم الرقمية والأفاتارات التي يمكنها التثقيف أو الترفيه أو تقديم رسائل الشركات بدرجة عالية من الواقعية والعمق العاطفي.

قال سايمون: "أكثر ما فاجأني هو مستوى الوظائف والإمكانات. يمكنك أن تبني فيها المعرفة، وتجعلها تعليمية أو ترفيهية أو مرتبطة بالعلامة التجارية. يمكنها أن تؤدي أدوارًا كثيرة."

إطلاق العنان لأفكار كانت تبدو مستحيلة من قبل

مع دفع الفريق للمنصّة إلى آفاق أبعد، أتاح HeyGen تنفيذ مشروعات تجاوزت بكثير مجرد تسريع الإعلانات أو النماذج الأوّلية.

أنشأت شركة Dolsten & Co. فيلماً روائياً مدته ساعة واحدة مُنتجاً بالذكاء الاصطناعي، بحوارات واقعية وحركات شفاه متقنة، وهو ما يصفه سايمون بأنه كان في السابق غير قابل للتخيّل. ما كان يبدو مفهوماً بعيد المنال تم إنتاجه وطرحه في السوق خلال أسابيع قليلة فقط.

قال سيمون: "HeyGen مكّنتنا من القيام بأشياء تجاوزت أحلامنا بكثير."

استكشف الفريق أيضًا تجارب تفاعلية غامرة وفردية تعتمد على أفاتارات واقعية. ساعدت هذه التجارب في بناء الثقة مع المستهلكين والعملاء وحتى وسائل الإعلام من خلال الجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والوجه والصوت البشري.

قال سيمون موضحًا: "الهدف ليس استبدال التفاعل البشري، بل تعزيزه."

كما جعلت HeyGen عملية التوطين والتوسّع أسهل بكثير. يمكن إحياء قصة واحدة بعدة لغات، مما يتيح للعلامات التجارية الوصول إلى جماهير عالمية دون إعادة إنشاء المحتوى من البداية.

تسليم أسرع، زخم أقوى، وتأثير قابل للقياس

كان الأثر على السرعة والكفاءة فورياً. العمل الذي كان يستغرق ستة أشهر لإنجازه أصبح من الممكن إكماله في غضون ستة أيام فقط.

قال سايمون: "هذه السرعة تغيّر كل شيء. يمكننا بيع المزيد من الأعمال، ويحصل العملاء على النتائج بشكل أسرع، مع الحفاظ على مستوى جودة عالٍ."

بعيدًا عن الأرقام والمؤشرات، ساعدت HeyGen في خلق زخم حقيقي. رؤية الأفكار تتحول إلى واقع بسرعة أعطت دفعة قوية لفرق العمل الداخلية والعملاء على حد سواء.

قال سيمون: "عندما شاهدت أول فيديو أنشأناه باستخدام HeyGen، بدا الأمر وكأنه سحر. أخيرًا يمكنك إنشاء المحتوى بالسرعة التي تريدها."

هذا الزخم جعل التعاون أسهل، والتعليقات أكثر قابلية للتنفيذ، والإبداع أكثر تكرارية. وبدلًا من الانتظار لأشهر لرؤية النتائج، أصبح بإمكان العملاء التفاعل مع العمل المنتهي تقريبًا فورًا.

بالنسبة لسيمون، تكمن القيمة الحقيقية لـ HeyGen في جمع سرد القصص البشري مع التكنولوجيا المتقدمة في تجربة واحدة متكاملة.

قال: "ما زلت بحاجة إلى قول شيء ذي معنى. ما زلت بحاجة إلى صياغة السرد. HeyGen فقط يسرّع عملية تحويله إلى واقع."

من خلال إزالة العوائق من عملية الإنتاج، تتيح HeyGen لشركة Dolsten & Co. التركيز على ما هو أهم: المشاعر، والحوار، والتفاعل، والأثر.

قال سايمون: "HeyGen جعلت المستحيل ممكنًا بالنسبة لنا. لقد حوّلت أفكارًا إلى واقع، كانت قبل ذلك مجرد أحلام."