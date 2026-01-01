Curt Landry Ministries هي منظمة إنسانية غير ربحية مكرّسة لخدمة المجتمع وبناء الروابط المجتمعية. توفّر مساحات ترحيبية افتراضية وحضورية للأفراد للتفاعل مع التعاليم الكتابية، مع تعميق فهمهم وتقديرهم للتراث اليهودي وصلته الجوهرية بالمسيحية.

داريل باكيت، مدير الوسائط الإبداعية في Curt Landry Ministries، يشرف على جميع الجوانب الإبداعية في المنظمة، مع تحقيق توازن بين الابتكار ونهج يركّز على الأعمال. يضع باكيت البيانات والتحليلات والوصول العضوي في مقدمة أولوياته لتوسيع رسالة الخدمة الإنجيلية وتعظيم تأثيرها.

فريقه، المدفوع بشغف لنشر رسالة كيرت لاندري النبوية والروحية إلى جمهور عالمي، استكشف عدة خيارات لتوسيع حجم المحتوى بسرعة وبالعديد من اللغات. بعد تجربة عدة منافسين، استخدم داريل وفريقه HeyGen لتوسيع نطاق الوصول، وزيادة حجم المحتوى متعدد اللغات، وتحويل قدراتهم في التواصل العالمي.

الوصول إلى شعوب مختلفة بلغاتهم الأم

أراد داريل الارتقاء بالكلمة المنطوقة إلى مستوى جديد من خلال الوصول إلى جماهير عالمية متنوّعة بطريقة قريبة من الناس وأصيلة. لدى Curt Landry Ministries مبادرة بعنوان "Reaching the Nations" تهدف إلى الوصول إلى الناس بلغتهم الأم من خلال المحتوى الروحي للحاخام كيرت.



بعد أن قضى عامين ونصف مع الخدمة، كان أحد الأهداف الأساسية لداريل هو إتاحة تعاليم الحاخام كيرت الروحية بعدة لغات من خلال قناتهم على YouTube. كانت عمليات الترجمة التقليدية والدبلجة مكلفة، وتستغرق وقتًا طويلًا، وغالبًا ما تفتقر إلى الاتساق. كانت متطلباتهم الأساسية هي نبرات صوت واقعية، ومزامنة دقيقة لحركة الشفاه، والحفاظ على الإيقاع العاطفي للنص — وهي عناصر حاسمة للمحتوى الروحي.



قال داريل: "إن سماع كلمة منطوقة بلغتك الخاصة له تأثير قوي للغاية. أردنا التأكد من أن رسالة الحاخام كيرت لاندري تصل بشكل أصيل، لكن القيام بذلك يدويًا لم يكن قابلاً للتوسّع. كان لا بد أن يكون الذكاء الاصطناعي قريبًا من الكمال. عندما يشاهد الناس محتوى دينيًا، فإنهم يرتبطون بعمق بشخصية المتحدث ومشاعره."



الحفاظ على العمق العاطفي باستخدام الذكاء الاصطناعي



منصّة الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen برزت بسرعة كأكثر أداة موثوقة لتلبية احتياجاتهم. فهي قادرة على الحفاظ على العمق العاطفي والنبرة والإيقاع لدى المتحدثين الأصليين، مع تقديم مزامنة شفاه واقعية باللغات المترجمة.



بدأ الفريق بترجمة المحتوى إلى اللغة الإسبانية، وإطلاق قناة YouTube بعنوان "Curt Landry en Español" كإثبات للمفهوم. يتضمن سير العمل تقطيع المحتوى الطويل، مثل خدمات السبت (Shabbat) والبودكاست، إلى مقاطع فيديو يسهل التعامل معها. يرفع الفريق لقطات فيديو نظيفة إلى HeyGen للترجمة والمعالجة، ثم يراجع المخرجات مع أحد أعضاء الفريق ثنائيي اللغة لضمان الدقة والملاءمة الثقافية، ويقوم بتوزيع المحتوى عبر YouTube ومنصات التواصل الاجتماعي وتطبيق Curt Landry Ministries’ One New Man Network.



في المتوسط، يترجم الفريق أربع خدمات شبات شهريًا، بإجمالي يقارب 4.5 ساعات من المحتوى. بالإضافة إلى ذلك، ينتجون أربع حلقات بودكاست رئيسية شهريًا، مدة كل منها حوالي 40 دقيقة، ويُنشئون فيديو قصيرًا واحدًا يوميًا، ما ينتج عنه حوالي 30 فيديو قصيرًا في الشهر.



من خلال الاستفادة من تقنية ترجمة الفيديو المتقدّمة من HeyGen، تمكّنت الخدمة من تجاوز عوائق اللغة والوقت والموارد لتوصيل رسالتها بشكل أصيل وفعّال إلى جمهور حول العالم. وقال داريل: "إنها تُمكّننا من الوصول إلى الناس بلغاتهم الخاصة، بفريقنا الصغير، وعلى نطاق لم يكن ممكنًا من قبل".



نمو الجمهور بمقدار خمسة أضعاف وقابلية توسّع عالمية

كانت نتائج المرحلة التجريبية باللغة الإسبانية سريعة وملفتة في آن واحد. خلال السنة الأولى فقط، نما عدد مشتركي قناة Curt Landry en Español على YouTube من الصفر إلى أكثر من 5,700 مشترك، متجاوزًا بكثير الهدف الأولي للفريق البالغ 1,000 مشترك.

قال داريل: "كانت التقنية دقيقة للغاية لدرجة أننا لاحظنا تفاعلًا فوريًا. بدت حقيقية، وتجاوب معها الجمهور بقوة."

نجاح القناة الإسبانية أثبت فعالية الاستراتيجية للغات المستقبلية. تخطط Curt Landry Ministries لإطلاق قناة باللغة الماندرين، يتبعها ترجمات إلى العبرية والعربية. بحلول نهاية عام 2025، يتمثل الهدف في الوصول إلى 25,000 مشترك لقناة Curt Landry en Español، مع خطط لدمج المحتوى في موقع المؤسسة الإلكتروني وتطبيقها على الموبايل، لتقديم تجربة أكثر شمولاً للجمهور الناطق بالإسبانية.

قال داريل: "إذا أغمضت عيني، أحتاج أن يكون الصوت قريبًا قدر الإمكان من الصوت والنبرة الأصليين ولكن بلغة مختلفة". "HeyGen حققت ذلك بدقة، ولهذا يمكن توسيع استخدامها. الآن، الأمر متروك لفريقي لوضع الاستراتيجية المناسبة والبناء عليها وتوسيعها."