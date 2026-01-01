Craig Veroniهو وكيل عقارات في فانكوفر، كولومبيا البريطانية، ويغطي نورث فانكوفر، وويست فانكوفر، ومدينة فانكوفر نفسها. قبل العمل في مجال العقارات، أمضى أكثر من عقد من الزمن في التدريب والعمل كممثل محترف في السينما والتلفزيون.
في اللحظة التي بدأ فيها يطبّق هذه الحرفة في التسويق، أصبح الفيديو واحدًا من أهم محرّكات عمله. ساعدت فيديوهات يوتيوب التعليمية والجولات العقارية السينمائية المشترين على فهم الأحياء المحلية وسوق الإسكان.
ولكن عندما تسبّب حريق وفيضان في الوحدة التي تعلوه في الإضرار بمنزله وأجبر عائلته على مغادرته لما يقرب من عام كامل، توقّف إنتاجه للفيديو تمامًا.
قال: "كنا خارج منزلنا لمدة تسعة أشهر تقريبًا. لم أستطع إنتاج أي محتوى، لم يكن لديّ معدات."
توسيع حضوره دون زيادة عبء العمل
خلال معظم مسيرته المهنية، بنى كريغ الثقة من خلال العمل في البيوت المفتوحة، ومقابلة الناس وجهًا لوجه، وتحويل قناة على YouTube إلى مصدره الرئيسي للحصول على العملاء المحتملين، ليصل في النهاية إلى أن نحو 75 بالمئة من أعماله تأتي منها.
لكن إنتاج هذا المحتوى كان مرهقًا. فالجولات في الأحياء التي تحقق أفضل أداء لديه كانت تتطلّب كتابة نص لكل مقطع، والتصوير بالكاميرا في عدة أحياء، ثم مونتاج كل ذلك معًا، وهي عملية يمكن أن تستغرق أكثر من أسبوع من أجل فيديو واحد فقط.
العودة للتواصل مع جمهوره كانت تعني إعادة بناء المحرّك الذي كان يدفع عمله. وجاءت نقطة التحوّل عندما رأى زملاءه من الوكلاء يستخدمون HeyGen لتنمية قنوات تواصل اجتماعي جديدة بالكامل عبر أفاتارات بالذكاء الاصطناعي.
قال: "فكّرت وقلت لنفسي: هذا يبدو غير مألوف قليلًا وربما أفضل من أن يكون حقيقيًا."
بدافع الفضول، انضم إلى مجموعة تدريب صغيرة. على مدى ثلاثة أيام، أنشأ كريغ توأمه الرقمي، وحسّن سير عمله في إنشاء المحتوى، ونشر أول Instagram Reel.
قال: "كنت خائفًا جدًا لأنني معروف بالفيديو الذي أقدّمه. ظننت أن الناس سيكرهون هذا."
إنشاء توأم رقمي يمكن للمشترين الوثوق به
يعتقد كريغ أن سبب نجاح التوأم الرقمي هو أنه تم بناؤه اعتمادًا على محتوى عالي الجودة من إنتاجه هو نفسه. بدلًا من البدء من الصفر، قام بتدريب الأفاتار الخاص به باستخدام مكتبة اللقطات التي كان قد صوّرها بالفعل، مما سمح بالتقاط مظهره الحقيقي وحركاته الطبيعية في سياقات مختلفة.
وقد جمع ذلك مع نماذج صوتية مسجّلة باحتراف، تم تحسينها لتصبح صوتًا داخليًا لمقاطع بأسلوب الاستوديو وصوتًا خارجيًا يبدو طبيعيًا في مواقع التصوير. وهو يستخدم أحدث نموذج أفاتار ويقوم بالترقية في كل مرة يتوفر فيها إصدار أفضل.
يستخدم كريغ النسخة الرقمية التوأم ليُبقي جمهوره على اطلاع بالأخبار المحلية وتطوّرات السوق، وليس لملاحقة الترندات أو صنع مقاطع لمجرد الترفيه.
قال كريغ: "التوأم موجود ليُبقي الناس على اطلاع بما يحدث محليًا، وبالأخبار، وليزوّدهم بالمعلومات."
الدقة أمر لا يمكن التنازل عنه. يكتب كل نص، ويراجعه، ويتحقق من صحته اعتمادًا على بيانات موثوقة من السوق المحلي قبل إنشاء أي فيديو، ويضع على كل Reel علامة توضح أنه بالذكاء الاصطناعي حتى لا يضلّل أي شخص.
"كل شيء يجب أن يكون دقيقًا جدًا جدًا" قال. "في اللحظة التي أفقد فيها ثقة جمهوري، تكون النهاية."
تحويل المتابعين إلى حضور محلي موثوق
خلال الأسبوع الأول، لاحظ كريغ شيئًا يجمع بين الحماس والتواضع بنفس القدر.
قال: "كل منشور واحد نشرته تفوّق على أي شيء قمت به بنفسي."
ما كان يهمّه أكثر هو أن تبقى الصلة قائمة. بعض المشاهدين سألوا عمّا إذا كانت الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي، بينما لم يكن لدى آخرين أي فكرة وفوجئوا عندما عرفوا الحقيقة. ثم جاءت لحظة التأكيد وجهًا لوجه.
قال كريغ: "في ثلاث مناسبات مختلفة، أوقفني أشخاص غرباء تمامًا. أحدهم توقّف بسيارته بينما كنت أتمشّى مع كلبي وقال: 'أنا مشترك. أحب ما تفعله. شكرًا على قيامك به.'"
لم يكن المشاهد يدرك أن الشخص الذي تكلّم معه للتو ليس نفس النسخة التي يشاهدها على الإنترنت. بالنسبة لكريغ، كان هذا هو الهدف.
قال: "كانت الصلة تعمل". كان هذا النوع من التقدير الذي دفعه نحو هدف أكبر، وهو أن يصبح ما يسميه "العمدة الرقمي" لمدينته.
تحويل الاستمرارية إلى وصول واعتراف
مع الأفاتار التوأم الذي يتولى محتوى الأخبار الخاص به، انتقل كريغ من نشر فيديو واحد في الأسبوع إلى نشر مقطعي Reels يوميًا، وهو إيقاع كان مستحيلًا تقريبًا مع أسلوب التصوير التقليدي. وتوسّع مدى الوصول تبعًا لذلك.
على مدار حوالي عشرة أشهر، تضاعف عدد متابعيه على إنستجرام أربع مرات، مرتفعًا من نحو 1,500 إلى ما يقارب 6,000. بات محتواه يصل الآن إلى أكثر من 770,000 حساب في الشهر الواحد، ويحقق ما بين 60,000 و70,000 تفاعل، مع تجاوز الريلز الفردية بانتظام حاجز 100,000 مشاهدة.
لا يقلّ قيمة عمّا يتيحه له «التوأم» من وقت ليفعله. فالوقت الذي يوفّره يعود ليستثمره في العمل الفردي المباشر مع العملاء، بما في ذلك متابعات فيديو مخصّصة، وهو أسلوب ساعده على إعادة تفعيل علاقته بالعملاء السابقين وإبرام صفقات تجارية كبيرة.
قال: "التوأم الرقمي يساعدني على توفير وقتي لأتمكن من القيام بمزيد من العمل الفردي مع عملائي."
وعندما طُلب منه أن يختصر رأيه في المنصّة، لم يتردّد.
"HeyGen هي أفضل وأقوى منصة واحدة لتوسيع نطاق محتوى الفيديو الخاص بي" قال. "لم أجد منصة أخرى تضاهيها."
اليوم، يرى كريغ أن توأمه الرقمي ليس بديلاً عنه، بل امتداداً لخبرته.
"إذا كنت تريد أن تُرى وتُسمَع وتقدّم قيمة"، قال، "HeyGen أداة رائعة لتحقيق ذلك."