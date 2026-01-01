Craig Veroniهو وكيل عقارات في فانكوفر، كولومبيا البريطانية، ويغطي نورث فانكوفر، وويست فانكوفر، ومدينة فانكوفر نفسها. قبل العمل في مجال العقارات، أمضى أكثر من عقد من الزمن في التدريب والعمل كممثل محترف في السينما والتلفزيون.

في اللحظة التي بدأ فيها يطبّق هذه الحرفة في التسويق، أصبح الفيديو واحدًا من أهم محرّكات عمله. ساعدت فيديوهات يوتيوب التعليمية والجولات العقارية السينمائية المشترين على فهم الأحياء المحلية وسوق الإسكان.

ولكن عندما تسبّب حريق وفيضان في الوحدة التي تعلوه في الإضرار بمنزله وأجبر عائلته على مغادرته لما يقرب من عام كامل، توقّف إنتاجه للفيديو تمامًا.

قال: "كنا خارج منزلنا لمدة تسعة أشهر تقريبًا. لم أستطع إنتاج أي محتوى، لم يكن لديّ معدات."

توسيع حضوره دون زيادة عبء العمل

خلال معظم مسيرته المهنية، بنى كريغ الثقة من خلال العمل في البيوت المفتوحة، ومقابلة الناس وجهًا لوجه، وتحويل قناة على YouTube إلى مصدره الرئيسي للحصول على العملاء المحتملين، ليصل في النهاية إلى أن نحو 75 بالمئة من أعماله تأتي منها.

لكن إنتاج هذا المحتوى كان مرهقًا. فالجولات في الأحياء التي تحقق أفضل أداء لديه كانت تتطلّب كتابة نص لكل مقطع، والتصوير بالكاميرا في عدة أحياء، ثم مونتاج كل ذلك معًا، وهي عملية يمكن أن تستغرق أكثر من أسبوع من أجل فيديو واحد فقط.

العودة للتواصل مع جمهوره كانت تعني إعادة بناء المحرّك الذي كان يدفع عمله. وجاءت نقطة التحوّل عندما رأى زملاءه من الوكلاء يستخدمون HeyGen لتنمية قنوات تواصل اجتماعي جديدة بالكامل عبر أفاتارات بالذكاء الاصطناعي.

قال: "فكّرت وقلت لنفسي: هذا يبدو غير مألوف قليلًا وربما أفضل من أن يكون حقيقيًا."

بدافع الفضول، انضم إلى مجموعة تدريب صغيرة. على مدى ثلاثة أيام، أنشأ كريغ توأمه الرقمي، وحسّن سير عمله في إنشاء المحتوى، ونشر أول Instagram Reel.

قال: "كنت خائفًا جدًا لأنني معروف بالفيديو الذي أقدّمه. ظننت أن الناس سيكرهون هذا."

إنشاء توأم رقمي يمكن للمشترين الوثوق به

يعتقد كريغ أن سبب نجاح التوأم الرقمي هو أنه تم بناؤه اعتمادًا على محتوى عالي الجودة من إنتاجه هو نفسه. بدلًا من البدء من الصفر، قام بتدريب الأفاتار الخاص به باستخدام مكتبة اللقطات التي كان قد صوّرها بالفعل، مما سمح بالتقاط مظهره الحقيقي وحركاته الطبيعية في سياقات مختلفة.

وقد جمع ذلك مع نماذج صوتية مسجّلة باحتراف، تم تحسينها لتصبح صوتًا داخليًا لمقاطع بأسلوب الاستوديو وصوتًا خارجيًا يبدو طبيعيًا في مواقع التصوير. وهو يستخدم أحدث نموذج أفاتار ويقوم بالترقية في كل مرة يتوفر فيها إصدار أفضل.

يستخدم كريغ النسخة الرقمية التوأم ليُبقي جمهوره على اطلاع بالأخبار المحلية وتطوّرات السوق، وليس لملاحقة الترندات أو صنع مقاطع لمجرد الترفيه.