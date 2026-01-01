برايان فايس هو مؤسس Bonsai Marketing، حيث يساعد الشركات على النمو من خلال أنظمة تسويق أكثر ذكاءً، والأتمتة، وفيديو بالذكاء الاصطناعي.
على مدار السنوات الـ25 الماضية، أنشأ برايان عدة وكالات تسويق وساعد الشركات على التكيّف مع كل تحوّل رئيسي في التسويق الرقمي.
مع تحوّل الفيديو إلى واحدة من أكثر الطرق فعالية لبناء الثقة عبر الإنترنت، لاحظ التحدي نفسه يتكرر مرارًا وتكرارًا: كانت الشركات تدرك أنها تحتاج إلى الفيديو، لكنها كانت تواجه صعوبة في إنتاجه بشكل مستمر.
اليوم يستخدم برايان HeyGen لمساعدة العملاء على إنشاء كل شيء بدءًا من مقاطع الفيديو الترويجية وصفحات الهبوط وصولًا إلى محتوى المبيعات ومواد التدريب. وخلال هذه الرحلة، أنشأ أكثر من 300 فيديو، ووفر أكثر من 700 ساعة من وقت الإنتاج، وبنى سير عمل يجعل الفيديو عالي الجودة متاحًا للشركات من جميع الأحجام.
جعل الفيديو الاحترافي عملياً ومتاحاً لكل شركة
بالنسبة لبرايان، تبدأ كل استراتيجية تسويق ناجحة بقصة.
"كل شيء عبارة عن قصة"، قال برايان. "لا يهمني ما الذي تبيعه. لا يهمني ما الذي تفعله. الفيديو هو الراوي الطبيعي."
لم تكن التحدّي في إقناع العملاء بفعالية الفيديو، بل في جعل عملية الإنتاج ميسورة التكلفة بما يكفي لاستخدامها باستمرار.
قال برايان: "كان الأمر مكلفًا. المعدات كانت مكلفة. الوقت كان مكلفًا. وكنت تحتاج إلى عدة أشخاص لتنفيذه بشكل جيد."
بالنسبة للعديد من الشركات الصغيرة، لم يكن استثمار آلاف الدولارات في كل فيديو أمراً واقعياً.
قال: "عندما تكون مسؤولًا عن إدارة أسعار الوقود في مقابل تكلفة قدرها 2,000 دولار لفيديو واحد، فأنت تعرف جيدًا أي خيار سيتم اختياره."
كان برايان يريد من العملاء نشر الفيديو بنفس وتيرة نشرهم للمدونات أو الرسائل البريدية أو المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وألّا يقتصروه على عدد قليل من الحملات كل عام.
هناك غيّرت HeyGen سير عمله.
"كانت HeyGen الخيار الطبيعي تمامًا بفضل السرعة، وجودة الرسائل، وكمية الحركة الكافية لتمنح الفيديو لمسة سينمائية مميّزة دون مبالغة. وفوق ذلك، فهي ببساطة منخفضة التكلفة. نقطة."
جعل الفيديو جزءًا أساسيًا من كل استراتيجية تسويق
بدلًا من التعامل مع الفيديو كمشروع مستقل، أصبح برايان الآن يدمجه في تقريبًا كل تفاعل مع العملاء.
يُنشئ فريقه مقاطع فيديو للمواقع الإلكترونية، وصفحات الهبوط، ووسائل التواصل الاجتماعي، وحملات البريد الإلكتروني، والتدريب، وتمكين فرق المبيعات، مما يجعل الفيديو جزءًا ثابتًا من طريقة تواصل الشركات.
"HeyGen هي فعلاً الجزء الذي يُكمل عملية الإبداع،" قال برايان. "أي شخص يمكنه إعداد طبق سباغيتي، لكن الفارق يكون في كرات اللحم وتلك الصلصة الإضافية. عندما تنتهي من موقع إلكتروني جيد، تكون قد رتبت كل المحتوى بالشكل الصحيح، وأضفت كل الخدمات التي يقدّمونها، ثم تضيف بعد ذلك هيكل الفيديو المناسب إلى هذا الموقع."
يتجاوز الأثر مجرد إنشاء المزيد من المحتوى.
قال: "نحن نرى زيادة في معدلات التحويل، ومعدلات التحويل تعني المزيد من الدولارات لصاحب العمل."
لأن إنشاء فيديوهات جديدة لم يعد يتطلّب مجهود إنتاج كبير، يمكن لبرايان الآن أن يوصي باستخدام الفيديو في المواضع التي كان العملاء يعتمدون فيها سابقًا على النصوص أو الصور الثابتة فقط.
توسيع إنتاج الفيديو دون إبطاء وتيرة العمل
قبل اعتماد HeyGen، كان إنشاء فيديو تسويقي واحد غالبًا ما يتطلّب أسابيع من التخطيط، والعديد من الاجتماعات، وتنسيق عملية الإنتاج.
«في السابق، كان الأمر يتطلّب خمس اجتماعات. وكان يحتاج إلى شخصين على الأقل. وكان يستغرق أسبوعين على الأقل، إن لم يكن ثلاثة، حتى نصل إلى المرحلة التي نقول فيها: 'هذا ما سأقوم بتصويره.' هذا يعني 25 أو 30 ساعة.»
اليوم أصبحت العملية مختلفة تمامًا.
قال برايان: "إذا كان لدي فكرة، أُدرجها في سير العمل الخاص بي. خمس عشرة دقيقة. أعتقد أنني وصلت إلى مرحلة يمكنني فيها إنتاج بعض الأشياء في أقل من عشر دقائق."
هذا التحوّل غيّر الطريقة التي يتعامل بها برايان مع إنتاج المحتوى. فبدلًا من الاختيار بعناية لأي الفيديوهات تستحق الجهد، أصبح فريقه قادرًا على إنتاج الفيديوهات كلما احتاجوا إليها في حملات التسويق.
"HeyGen أصبحت الطبقة الإضافية التي تساعدني على تنفيذ كل الأجزاء الفردية" قال برايان. "إنها تتيح لي استعادة قدر من وقتي ومساحتي الشخصية، مع تقديم منتج احترافي وعالي الجودة."
منذ أن بدأ استخدام HeyGen، أنشأ برايان أكثر من 300 فيديو، ويقدّر أنه وفّر أكثر من 700 ساعة، ويخطط لنشر ما بين 10 إلى 15 فيديو يوميًا مع استمرار نمو عمله.
مساعدة الشركات الصغيرة على التسويق مثل العلامات التجارية الكبرى
يعمل برايان مع المقاولين، والمحامين، ومؤسسات التدريب، وشركات خدمات المنازل، وغيرها من الشركات المحلية التي لا تمتلك فرق فيديو مخصّصة.
العديد منهم يرغبون في استخدام الفيديو لكنهم يفترضون أنه خارج نطاق إمكاناتهم.
بدلًا من الاعتماد على فرق إنتاج باهظة التكلفة، يساعد برايان العملاء على استخدام HeyGen لإنشاء فيديو احترافي عند الطلب.
"أصبحت HeyGen أداة يمكنني أن أقول بثقة: 'اذهب وتفقّدها'، لأن واجهة المستخدم وتجربة المستخدم وصلت إلى مستوى يناسب أي درجة من الخبرة،" قال برايان. "هناك دائمًا مساحة في منصة فيديو HeyGen لمساعدتهم على إيجاد الحلول وسرد قصصهم."
بالنسبة لبرايان، أكبر فائدة ليست مجرد إنشاء المزيد من مقاطع الفيديو، بل مساعدة الشركات على التواصل بشكل أكثر اتساقًا وتحويل المزيد من العملاء.
"كل عميل استخدمت له هذا الحل بالشكل الصحيح يلاحظ زيادة في معدلات التحويل"، قال برايان. "أستطيع أن أقول بلا أي شك إن HeyGen ضاعفت على الأقل، إن لم تكن قد زادت إلى ثلاثة أضعاف، النتائج التي يحققها عملائي في معدلات التحويل."
"لقد أتاح لي HeyGen توسيع وكالتي الخاصة إلى سبعة أرقام خلال عام واحد. لقد سمح لي بالتوسع وكأن لدي فريقًا من 12 إلى 15 شخصًا يعملون لدي بدوام كامل"، قال برايان.