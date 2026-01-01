برايان فايس هو مؤسس Bonsai Marketing، حيث يساعد الشركات على النمو من خلال أنظمة تسويق أكثر ذكاءً، والأتمتة، وفيديو بالذكاء الاصطناعي.

على مدار السنوات الـ25 الماضية، أنشأ برايان عدة وكالات تسويق وساعد الشركات على التكيّف مع كل تحوّل رئيسي في التسويق الرقمي.

مع تحوّل الفيديو إلى واحدة من أكثر الطرق فعالية لبناء الثقة عبر الإنترنت، لاحظ التحدي نفسه يتكرر مرارًا وتكرارًا: كانت الشركات تدرك أنها تحتاج إلى الفيديو، لكنها كانت تواجه صعوبة في إنتاجه بشكل مستمر.

اليوم يستخدم برايان HeyGen لمساعدة العملاء على إنشاء كل شيء بدءًا من مقاطع الفيديو الترويجية وصفحات الهبوط وصولًا إلى محتوى المبيعات ومواد التدريب. وخلال هذه الرحلة، أنشأ أكثر من 300 فيديو، ووفر أكثر من 700 ساعة من وقت الإنتاج، وبنى سير عمل يجعل الفيديو عالي الجودة متاحًا للشركات من جميع الأحجام.

جعل الفيديو الاحترافي عملياً ومتاحاً لكل شركة

بالنسبة لبرايان، تبدأ كل استراتيجية تسويق ناجحة بقصة.

"كل شيء عبارة عن قصة"، قال برايان. "لا يهمني ما الذي تبيعه. لا يهمني ما الذي تفعله. الفيديو هو الراوي الطبيعي."

لم تكن التحدّي في إقناع العملاء بفعالية الفيديو، بل في جعل عملية الإنتاج ميسورة التكلفة بما يكفي لاستخدامها باستمرار.

قال برايان: "كان الأمر مكلفًا. المعدات كانت مكلفة. الوقت كان مكلفًا. وكنت تحتاج إلى عدة أشخاص لتنفيذه بشكل جيد."

بالنسبة للعديد من الشركات الصغيرة، لم يكن استثمار آلاف الدولارات في كل فيديو أمراً واقعياً.

قال: "عندما تكون مسؤولًا عن إدارة أسعار الوقود في مقابل تكلفة قدرها 2,000 دولار لفيديو واحد، فأنت تعرف جيدًا أي خيار سيتم اختياره."

كان برايان يريد من العملاء نشر الفيديو بنفس وتيرة نشرهم للمدونات أو الرسائل البريدية أو المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وألّا يقتصروه على عدد قليل من الحملات كل عام.

هناك غيّرت HeyGen سير عمله.

"كانت HeyGen الخيار الطبيعي تمامًا بفضل السرعة، وجودة الرسائل، وكمية الحركة الكافية لتمنح الفيديو لمسة سينمائية مميّزة دون مبالغة. وفوق ذلك، فهي ببساطة منخفضة التكلفة. نقطة."

جعل الفيديو جزءًا أساسيًا من كل استراتيجية تسويق

بدلًا من التعامل مع الفيديو كمشروع مستقل، أصبح برايان الآن يدمجه في تقريبًا كل تفاعل مع العملاء.

يُنشئ فريقه مقاطع فيديو للمواقع الإلكترونية، وصفحات الهبوط، ووسائل التواصل الاجتماعي، وحملات البريد الإلكتروني، والتدريب، وتمكين فرق المبيعات، مما يجعل الفيديو جزءًا ثابتًا من طريقة تواصل الشركات.