إذا كنت ترغب في أن يبدو محتواك أكثر طبيعية، وأكثر شخصية، أو متوافقًا بشكل وثيق مع نبرة صوت علامة تجارية معيّنة، فإن نماذج الصوت تجعل ذلك ممكنًا.

في HeyGen، تجعل الأصوات النصوص والأفاتارات الخاصة بك تنبض بالحياة من خلال سرد مُنشأ بالذكاء الاصطناعي. كل صوت تختاره يعمل بمحرك صوت، وهو نموذج مُصمَّم لإنتاج كلام طبيعي وتعبيري ودقيق لغويًا. اختيار المحرك المناسب يساعدك على مواءمة نبرة الرسالة وإيقاعها ومستوى العاطفة فيها.

ما هي نماذج الصوت؟

نموذج الصوت هو نظام الذكاء الاصطناعي الأساسي الذي ينشئ الكلام. فهو يحدد كيف يبدو الصوت، ومدى تعبيره، وسرعة حديثه، ومدى كفاءته في الأداء عبر اللغات المختلفة.

تقدّم HeyGen عدّة محرّكات صوت، كلٌّ منها مُحسَّن لحالات استخدام مختلفة مثل التدريب، التسويق، سرد القصص أو التوطين.

محرك الصوت التلقائي

يتيح لك إعداد Auto في HeyGen اختيار أفضل محرّك صوت تلقائيًا بناءً على لغة الفيديو والمحتوى الخاص به. يُعد هذا خيارًا مناسبًا إذا كنت تريد نتائج موثوقة دون الحاجة إلى اختيار نموذج يدويًا.

محرك الصوت ElevenLabs

توفر ElevenLabs تعليقًا صوتيًا بجودة الاستوديو بأكثر من 70 لغة، مما يجعلها مناسبة لمعظم مشاريع الفيديو والصوت.

إذا كنت تستخدم صوتًا مخصصًا، يمكنك أيضًا اختيار نموذج الصوت الذي يعمل به لتحصل على تحكم أكبر في النبرة ودرجة الواقعية. بشكل افتراضي، تستخدم HeyGen نموذج V3 متعدد اللغات من ElevenLabs، المعروف بتعبيره الطبيعي وأدائه القوي في اللغات المتعددة.

نماذج الصوت Turbo

للمشروعات التي تحتاج إلى إنشاء أسرع، يمكنك التحويل إلى أحد نماذج Turbo. فهي توفّر زمناً أقل للاستجابة ومعالجة أسرع، لكنها مُحسَّنة بالدرجة الأولى للمحتوى باللغة الإنجليزية.

محرك صوت Starfish

تم تحسين Starfish للغات الآسيوية، بما في ذلك الصينية واليابانية والكورية. يضمن نطقًا طبيعيًا وإيقاعًا مناسبًا للمحتوى الموجّه لكل منطقة.

محرك صوت Panda

Panda هو محرّك الصوت التعبيري من HeyGen، مصمَّم لتقديم أداء عاطفي وتحكّم متقدّم. يدعم ميزات مثل Voice Director وVoice Mirroring، مما يتيح تحكّمًا دقيقًا في التوقيت والتشديد والنبرة.

محرك صوت Fish

تعمل Fish، المدعومة من fish.audio، على تقديم تعليق صوتي إنجليزي معبّر. وهي مناسبة جدًا لسرد القصص، والفيديوهات الحوارية، والمحتوى الذي يستفيد من أسلوب إلقاء دقيق ومتدرّج.

معًا، تمنحك محركات الصوت والنماذج تحكّمًا كاملًا في كيفية ظهور صوت فيديوهاتك، من حيث النبرة والعاطفة إلى السرعة والدقة اللغوية.