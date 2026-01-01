كيفية استخدام مخرج الصوت

يمنحك Voice Director تحكماً أعمق في طريقة أداء الأفاتار الخاص بك. بدلاً من الاعتماد على قراءة مسطّحة، يمكنك توجيه النبرة والإيقاع والعاطفة مباشرة داخل النص، لإنشاء تعليق صوتي يبدو مقصوداً وتعبيرياً ومتوافقاً مع هوية علامتك التجارية.

مدير الصوت المفتوح

داخل مشروعك، افتح محرر النصوص واكتب شرطة مائلة "/". سيؤدي هذا إلى فتح لوحة تحتوي على خيارات إضافية. من القائمة، اختر Voice Director.

اختر نبرة الإلقاء

بمجرد فتح Voice Director، سترى قائمة من خيارات النبرة الجاهزة، بما في ذلك متحمّس، عفوي، هادئ، هادئ وأنيق، جاد، مضحك، غاضب، ساخر، وضاحك.

اختر النبرة الأنسب لرسالتك. كل نبرة تحتوي على تعليمات افتراضية يمكنك تعديلها لتناسب أسلوب الإلقاء الذي تريده بشكل أفضل.

طبّق الاتجاه

بعد ضبط التعليمات، اختر الطريقة التي تريد تطبيقها بها. يمكنك تطبيقها على المشهد الحالي فقط، أو تطبيقها على الصوت نفسه بحيث يُستخدم نفس النمط في جميع المشاهد التي تشترك في هذا الصوت.

عاين وعدّل

انقر على «تشغيل» في نافذة المعاينة للاستماع إلى كيفية إلقاء الأفاتار للجملة باستخدام التوجيه الذي اخترته. إذا لم يبدو الصوت مناسبًا تمامًا، يمكنك الرجوع وضبط النبرة أو إعادة صياغة التعليمات حتى تبدو طبيعية ومتوافقة مع الهدف الذي تريده.

أنت الآن تعرف كيف تستخدم Voice Director لتشكيل أداء الأفاتار الخاص بك وإضافة لمسة عاطفية إلى فيديوهاتك. من خلال تجربة النبرات المختلفة وتحسين التعليمات، يمكنك إنشاء أداء يبدو مقصودًا، معبّرًا، وجاذبًا للمشاهد.