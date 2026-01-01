Home Academy الصوت كيفية استخدام عكس الصوت

كيفية استخدام عكس الصوت

ميزة Voice Mirroring تمنحك تحكّمًا إبداعيًا كاملًا في كيفية ظهور صوت الأفاتار الخاص بك، من خلال جعله يؤدّي باستخدام طريقتك أنت في الإلقاء. بدلًا من الاعتماد على تحويل النص إلى كلام القياسي، تقوم بتسجيل صوتك أنت، بنبرتك الطبيعية، وإيقاعك، وطريقتك في التوقيت، ثم تقوم HeyGen بعكسه عبر الأفاتار والصوت اللذين تختارهما. النتيجة تبدو حقيقية، معبّرة، ومتناسقة تمامًا مع أسلوبك.

ابدأ بمشروع جديد أو مشروع قائم

أنشئ فيديو جديدًا أو افتح مشروعًا قائمًا. أضف مشهدًا جديدًا واختر الأفاتار الخاص بك.

في محرر النص، انقر على «Audio». من هنا يمكنك إما تسجيل صوت جديد أو رفع ملف صوتي موجود. في هذا الشرح، اختر «Record Audio».

سجّل عملية التسليم الخاصة بك

أثناء التسجيل، تحدّث بالنبرة والإيقاع والمشاعر التي تريد من الأفاتار أن يحاكيها. بعد انتهاء التسجيل، استعرضه وأعد التسجيل إذا لزم الأمر.

عندما تكون راضيًا، فعّل ميزة Voice Mirroring ثم انقر على «إضافة صوت» (Add Audio). ستقوم HeyGen تلقائيًا بتحويل الصوت إلى نص، وعرض النص في المشهد، وتمكينك من مراجعته للتحقق من الدقة.

طبّق طريقة إلقائك على صوت

بعد ذلك، اختر الصوت الذي تريد استخدامه. سيتم عكس طريقتك المسجَّلة في الإلقاء، بما في ذلك النبرة والإيقاع والعاطفة، على الصوت الذي اخترته.

استخدم ميزة عكس الصوت في مشهد موجود

إذا بدأت بنص مكتوب فقط وشعرت أن طريقة الإلقاء ليست كما تريد تمامًا، يمكنك تحسينها باستخدام ميزة Voice Mirroring.

انقر على قائمة النقاط الثلاث بجانب النص الخاص بك واختر «التحويل إلى Voice Mirroring». سيظهر النص الخاص بك مثل شاشة التلقين، مما يتيح لك تسجيل أو رفع ملف صوتي بالطريقة التي تريدها في الإلقاء.

بعد التسجيل، تتم إضافة الصوت الجديد إلى المشهد تلقائياً.

عدّل الصوت أو أعده إلى حالته السابقة

يمكنك تحويل تسجيلك إلى استنساخ صوت مخصص إذا لزم الأمر. إذا أردت الرجوع إلى النص، اختر «تحويل الصوت إلى نص»، أو اختر «حذف الصوت» لإزالة التسجيل بالكامل.