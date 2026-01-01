إعداد مساحة العمل الخاصة بك (لمستخدمي Teams/Pro)

مرحبًا بك في HeyGen Academy.

أول خطوة للبدء هي إعداد مساحة العمل الخاصة بك. يتيح لك هذا الإجراء إنشاء مساحة العمل وتخصيصها بحيث تكون جاهزة لفريقك للتعاون بكفاءة.

الوصول إلى إعدادات مساحة العمل الخاصة بك

من الصفحة الرئيسية لـ HeyGen، انقر على السهم بجوار اسمك في الزاوية السفلية اليسرى.

ضمن قسم Personal، سترى حسابك الفردي.

ضمن قسم Workspace، سترى جميع مساحات عمل HeyGen التي انضممت إليها أو تمت دعوتك إليها.

عند إنشاء حسابك الشخصي لأول مرة، تكون عادةً على خطة مجانية. بمجرد انضمامك إلى مساحة عمل المؤسسة، ستحصل على إمكانية الوصول إلى جميع ميزات المؤسسة وإعدادات الأمان.

ستعرف أنك تعرض مساحة عمل المؤسسة عندما ترى “Enterprise” في الزاوية السفلية اليسرى.

إنشاء مساحة عمل جديدة وإعدادها

لإنشاء مساحة عمل جديدة، افتح القائمة الموجودة في أسفل اليسار ثم انتقل إلى «الإعدادات».

في إعدادات مساحة العمل الخاصة بك، يمكنك:

أدخل اسم مساحة العمل الخاصة بك

ارفع شعارًا

أضف وصفًا قصيرًا

اضبط من يمكنه الانضمام إلى مساحة العمل

التحكّم في مَن يمكنه دعوة أعضاء جدد

يمكنك أيضًا تفعيل ميزة وضع العلامة المائية بمساعدة الذكاء الاصطناعي لتطبيق علامة مائية على جميع الفيديوهات التي يتم إنشاؤها في مساحة العمل.

اختر من يمكنه الانضمام إلى مساحة العمل الخاصة بك

لديك ثلاث خيارات للتحكم في الوصول إلى مساحة العمل الخاصة بك:

أي شخص يستخدم نطاق البريد الإلكتروني الخاص بشركتك يمكنه الانضمام تلقائياً هذا الخيار مثالي للفرق الكبيرة أو الخطط ذات المقاعد غير المحدودة. يمكن لأي شخص يستخدم نطاق البريد الإلكتروني الخاص بشركتك أن يسجّل، ويتجاوز جدار الدفع، ويُكمل عملية الإعداد، وينضم إلى مساحة العمل تلقائياً دون الحاجة إلى موافقة.

أي شخص يستخدم نطاق البريد الإلكتروني الخاص بشركتك يجب أن يقدّم طلبًا للانضمام يُنصح بهذا الخيار إذا كان لديك عدد مقاعد محدود أو إذا كنت تريد مزيدًا من التحكم في من ينضم. يمكن للمستخدمين الذين يملكون نطاق بريدك الإلكتروني طلب الوصول، ويمكنك الموافقة على طلبهم أو رفضه.

يمكن فقط للأعضاء الذين تتم دعوتهم يدويًا الانضمام

يوفّر هذا الخيار أعلى مستوى من التحكم والخصوصية. لا يمكن اكتشاف مساحة العمل إلا من قِبل المستخدمين الذين تدعوهم مباشرة.

بعد إكمال هذه الخطوات، سيكون مساحة العمل الخاصة بك مُعدّة بالكامل.

لقد سمّيت مساحة العمل، وأضفت شعارك، وخصّصت الإعدادات لتعكس هوية علامتك التجارية.

مساحة العمل الخاصة بك أصبحت جاهزة الآن، ويمكنك البدء في دعوة أعضاء الفريق متى كنت مستعدًا للتعاون.