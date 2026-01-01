البدء

لنُكمل إعداد حسابك باستخدام قائمة التحقق «البدء السريع». «البدء السريع» هي قائمة تحقق مدمجة داخل لوحة تحكم HeyGen. ستراها في لوحة التحكم عندما تسجّل الدخول إلى حسابك لأول مرة. تم تصميمها لإرشاد مسؤولي النظام الجدد خلال الخطوات الأساسية الأولى لتفعيل مساحة عمل HeyGen وتجهيز فريقهم للعمل والتعاون.

الوصول إلى لوحة «البدء»

سجّل الدخول إلى حسابك على HeyGen وافتح لوحة التحكم.

من لوحة التحكم، اختر «ابدأ الآن» لبدء تجربة الإعداد الخاصة بك.

فهم خطوات الانضمام

تتضمن قائمة «البدء» ثلاث خطوات أساسية:

إعداد مساحة العمل الخاصة بك

دعوة الأعضاء

ضبط إعدادات الأمان

يتم وضع علامة تلقائياً على كل خطوة عند إكمال المهام المطلوبة. يمكنك الرجوع إلى قائمة التحقق في أي وقت، ولا تحتاج إلى إكمال كل شيء في جلسة واحدة.

إعداد مساحة العمل الخاصة بك

يركّز هذا الخطوة على تخصيص بيئة HeyGen الخاصة بك.

ستضيف تفاصيل علامتك التجارية، وترفع الأصول الأساسية، وتضبط إعدادات مساحة العمل بحيث يتوافق كل شيء مع هوية فريقك ويكون جاهزًا للاستخدام.

دعوة الأعضاء

استخدم هذه الخطوة لإضافة زملائك في الفريق إلى HeyGen.

يمكنك دعوة الأعضاء إلى مساحة العمل الخاصة بك وتعيين الأدوار والصلاحيات المناسبة لهم، لضمان حصول الجميع على مستوى الوصول الذي يحتاجون إليه للتعاون بكفاءة.

اضبط إعدادات الأمان

تضمن هذه الخطوة حماية مساحة العمل الخاصة بك.

ستقوم بضبط ميزات الأمان مثل تسجيل الدخول الأحادي باستخدام مزوّدين مثل Okta أو Azure، وإعداد ضوابط الوصول للحفاظ على أمان حسابك.

مع إكمال كل خطوة، يتم وضع علامة عليها في لوحة البدء. عند الانتهاء، يصبح مساحة العمل الخاصة بك مركزًا متكامل العلامة التجارية وآمنًا وتعاونيًا لفريقك.