سنستعرض كيفية دعوة زملائك إلى مساحة العمل الخاصة بك حتى تتمكن من التعاون والبدء في إنشاء المحتوى فورًا.
ادعُ الأعضاء إلى مساحة العمل الخاصة بك
من لوحة التحكم، انقر على حسابك ثم انتقل إلى «إدارة مساحات العمل». في شاشة إدارة مساحة العمل، سترى:
قد يقترح هذا القسم أيضًا زملاء في الفريق سجّلوا في HeyGen باستخدام نطاق البريد الإلكتروني الخاص بشركتك.
يمكنك دعوة أعضاء جدد عبر:
بعد إرسال الدعوة، سيظهر البريد الإلكتروني للمستخدم في القائمة بالحالة Invite Sent.
إذا كان مساحة العمل لديك مُعدّة لتتطلّب الموافقة على الانضمام، فسترى أيضًا طلبات الانضمام في هذه الواجهة.
تتبّع حالة الدعوات والطلبات
بمجرد أن يسجّل المستخدم الدخول إلى HeyGen، ويقبل الدعوة، وينضم إلى مساحة العمل، يتم تحديث حالته إلى نشط.
إذا وافقت على طلب الانضمام، يصبح المستخدم فورًا عضوًا نشطًا في مساحة العمل. يظهر اسمه في قائمة الأعضاء النشطين، ويتم استخدام مقعد.
فهم أدوار مساحة العمل
مساحات عمل HeyGen تدعم عدة أدوار، لكلٍ منها صلاحيات مختلفة.
الموافقة على طلبات الانضمام أو رفضها
إذا كان مساحة العمل الخاصة بك تتطلّب من المستخدمين طلب الوصول، يمكنك مراجعة الطلبات في مكانين:
من أي من الموقعين، يمكنك قبول الطلبات المعلّقة أو رفضها. بمجرد الموافقة، يصبح المستخدم عضوًا نشطًا ويشغل مقعدًا.
مشاركة المحتوى داخل مساحة العمل
بالإضافة إلى الأدوار، يمكنك التحكّم في الوصول إلى المشاريع أو الفيديوهات أو المجلدات الفردية.
لمشاركة المحتوى:
من هناك، يمكنك القيام بما يلي:
المستخدمون الذين لديهم دور Viewer سيظلون دائمًا في وضع العرض فقط.
مشاركة ونشر الفيديوهات
بعد إنشاء الفيديو، يفتح في صفحة المشاركة، حيث يمكنك:
يمكنك أيضًا استخدام علامة تبويب «مشاركة» لنشر الفيديو على الويب، مما يتيح لأي شخص مشاهدة نسخة للعرض فقط دون الحاجة إلى تسجيل الدخول.
بعد إكمال هذه الخطوات، ستكون جاهزًا للتعاون مع فريقك في HeyGen من خلال دعوة الأعضاء، وتعيين الأدوار، ومشاركة المحتوى بشكل آمن.