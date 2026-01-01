الدمج مع Hubspot

المشترون اليوم يتوقعون أكثر من رسائل عامة. التخصيص البسيط، مثل إدراج الاسم الأول في البريد الإلكتروني، لم يعد يلفت الانتباه. الفيديو يغيّر ذلك. عندما يُنفَّذ بشكل جيد، يجذب الانتباه، ويُبني الثقة، ويحفّز على اتخاذ الإجراء. التحدي هو أن إنتاج الفيديو التقليدي لا يمكن توسيعه لحملات مخصّصة. هنا يأتي دور تكامل HeyGen مع HubSpot.

من خلال ربط HeyGen مع HubSpot، يمكنك إنشاء فيديوهات مخصّصة تلقائياً في دقائق، بدون تصوير أو مونتاج أو فريق إنتاج. يمكن استخدام هذه الفيديوهات في جميع مراحل مسار التحويل، بدءاً من تواصل المبيعات ورعاية العملاء المحتملين وصولاً إلى الإعداد الأولي، والمتابعات، واعتماد المنتج.

ثبّت تطبيق HeyGen في HubSpot

ابدأ بتثبيت تطبيق HeyGen من HubSpot Marketplace. أثناء التثبيت، سيطلب منك HubSpot الإذن لعرض بيانات CRM وإدارتها. يتيح ذلك لـ HeyGen إنشاء فيديوهات باستخدام معلومات جهات الاتصال المخزنة في HubSpot.

كجزء من الإعداد، تتم إضافة خاصيتين مخصصتين لجهة الاتصال. إحداهما تخزّن رابط صفحة مشاركة فيديو HeyGen، والأخرى تخزّن رابط صورة GIF للمعاينة. تُستخدم هذه الخصائص لدمج فيديوهات مخصّصة مباشرة داخل رسائل البريد الإلكتروني.

يتم أيضًا إنشاء قائمة جهات اتصال نشطة. بشكل افتراضي، تتضمن هذه القائمة جميع جهات الاتصال التسويقية. أي جهة اتصال تُضاف إلى هذه القائمة تصبح مؤهلة لإنشاء فيديوهات مخصّصة.

سترى أيضًا نموذج بريد إلكتروني تسويقي تم إنشاؤه لك. يتضمن هذا البريد الإلكتروني وحدة HTML المطلوبة التي تشير إلى خصائص فيديو HeyGen وصورة GIF. لا يتم نشر البريد الإلكتروني افتراضيًا، لذلك ستحتاج إلى مراجعته واستكمال أي حقول مطلوبة قبل الإرسال.

فهم سير العمل في HubSpot

يتم إنشاء سير عمل باسم "Generate HeyGen Video for a Contact" أثناء التثبيت. هذا السير هو المسؤول عن إنشاء الفيديو وتسليمه، ويبدأ في حالة غير مفعّلة.

الخطوة الأولى في سير العمل هي التسجيل. يتم تسجيل أي جهة اتصال تُضاف إلى القائمة النشطة تلقائياً.

الخطوة الثانية هي إنشاء الفيديو. في هذه الخطوة يقوم HeyGen بإنشاء فيديو مخصص لكل جهة اتصال وتحديث الخصائص المخصّصة برابط الفيديو ومعاينة GIF. تتطلّب هذه الخطوة إعداداً مسبقاً قبل أن تعمل.

الخطوة الثالثة تتعامل مع الأخطاء. إذا فشل إنشاء الفيديو، ينتهي سير العمل بسلاسة. وإذا نجح، يستمر سير العمل ويُرسِل رسالة البريد الإلكتروني التسويقية التي تتضمّن الفيديو المخصّص.

اضبط إعدادات إنشاء الفيديو

لإكمال الإعداد، افتح إجراء إنشاء الفيديو داخل سير العمل. في لوحة الإجراء، الصق رمز HeyGen API الخاص بك. يمكنك العثور على هذا الرمز في إعدادات حسابك على HeyGen ضمن تبويب API.

بمجرد إضافة الرمز، سيقوم HubSpot بتحميل قوالب HeyGen المتاحة لك. اختر القالب الذي تريد استخدامه. إذا كان القالب يتضمن متغيرات، قم بربط كل متغير بخاصية جهة الاتصال المقابلة في HubSpot.

تشمل المتغيّرات الشائعة الاسم الأول أو الشركة أو الموقع. ربط هذه الحقول يسمح للفيديو بأن يُعبّأ ديناميكياً بالبيانات من كل سجل جهة اتصال. إذا كان القالب الذي تستخدمه يحتوي على عدد أقل من المتغيّرات المتاحة، يمكنك ترك الحقول غير المستخدمة فارغة.

إذا لم يكن لديك قالب بعد، أنشئ واحدًا في HeyGen قبل العودة إلى HubSpot.

انشر وأطلق

بمجرد إعداد كل شيء، انشر سير العمل ثم انشر رسالة التسويق عبر البريد الإلكتروني. من هذه اللحظة فصاعدًا، سيؤدي كل جهة اتصال جديدة تُضاف إلى القائمة النشطة تلقائيًا إلى إنشاء فيديو مخصص وإرساله إلى صاحبها عبر البريد الإلكتروني.