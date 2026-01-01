التكامل مع Canva

تتكامل HeyGen مع Canva لجعل إنشاء الفيديو أسرع وأكثر سهولة. من خلال هذا التكامل، يمكنك إدخال أفاتارات وفيديوهات HeyGen مباشرة في تصاميمك على Canva، لدمج فيديو بالذكاء الاصطناعي واقعي مع أدوات التصميم البسيطة والتعاونية في Canva.

ربط HeyGen مع Canva

ابدأ بفتح لوحة تحكم HeyGen ثم انقر على «Integrations». ابحث عن تكامل Canva واضغط على «Connect» للاتصال. سيؤدي ذلك إلى ربط حسابك في HeyGen مع Canva، مما يتيح لك الوصول إلى مزايا HeyGen مباشرة داخل سير عمل التصميم في Canva.

أضف محتوى HeyGen إلى تصميمك على Canva

بعد إتمام الاتصال، افتح تصميمك في Canva. من هناك، يمكنك إدخال HeyGen في مشروعك عن طريق إضافة أفاتار، وإدراج النص الذي تريده، واختيار صوت يناسب رسالتك. ومع تَشكُّل فيديو الأفاتار الخاص بك، يمكنك الاستمرار في تحسين التخطيط والعناصر البصرية والأسلوب العام باستخدام أدوات التصميم في Canva.

صدّر فيديوك وشاركه

عندما تكون راضيًا عن النتيجة النهائية، انقر على «Share» في الزاوية العلوية اليمنى من Canva واختر «Download». أصبح فيديوك المعتمد على الأفاتار جاهزًا الآن للمشاركة في أي مكان تريده.