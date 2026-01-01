التكامل مع Adobe

تعرّف على كيفية دمج Adobe Express مع HeyGen حتى تنتقل بسلاسة من التصميم الإبداعي إلى فيديو ديناميكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي. سواء كنت مسوّقًا تعمل على تحسين حملة، أو مصممًا ينشئ محتوى، أو صانع محتوى يسعى للتوسّع، هذا التكامل يساعدك على إبقاء كل شيء ضمن سير عمل واحد مبسّط.

إعداد التكامل

من لوحة تحكم HeyGen، انتقل إلى «Apps» وافتح «Integrations»، ثم اختر إضافة «Adobe Express». سيُطلب منك تسجيل الدخول إلى حسابك على Adobe، أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب بالفعل.

بعد تسجيل الدخول إلى Adobe Express، إذا لم يتم نقلك تلقائيًا إلى إضافة HeyGen، انقر على "Add-ons" في شريط التنقل الأيسر. ابحث عن HeyGen ثم انقر على "Add" لتثبيت الإضافة. بعد التثبيت، ستكون HeyGen متاحة مباشرة داخل Adobe Express.

أضف أفاتار وأنشئ فيديوك

ابدأ باختيار الأفاتار الذي تريد استخدامه. بعد ذلك، أضف النص الخاص بك. انقر على «Text» تحت «Add your script»، ثم الصق نصًا كتبته مسبقًا أو اكتبه مباشرة في المحرر.

بعد إضافة النص الذي كتبته، اختر صوتًا. أولًا، حدّد اللغة والنوع الذي يناسب الأفاتار الخاص بك. بعد ذلك ستظهر لك مجموعة من خيارات الأصوات ذات نبرات ومستويات طاقة وأنماط مختلفة. اختر الصوت الأنسب لرسالتك.

إذا كنت تفضّل استخدام ملف الصوت الخاص بك، انقر على «Audio» وقم برفع ملف من جهازك. تشمل الصيغ المدعومة MP3 وM4A وWAV.

أنشئ الفيديو وأضِفه إلى تصميمك

بعد أن يصبح كل شيء جاهزًا، انقر على «Generate your video» ودَع HeyGen يتولى الباقي. عند انتهاء الفيديو، انقر على «Add to design».

يمكنك الآن سحب الفيديو ووضعه في أي مكان على لوحة Adobe Express الخاصة بك.

خصّص مشروعك وأنهِه

بعد إضافة الفيديو، يمكنك تخصيص تصميمك بالكامل باستخدام أدوات Adobe Express. أضف موسيقى من مكتبة المواد، ونصوصًا، ورسومات، وعناصر تصميم أخرى لتعزيز مخططك.

إذا كنت تريد تضمين عدة مقاطع فيديو لأفاتار، فما عليك سوى تكرار الخطوات نفسها لإنشاء مقاطع HeyGen إضافية وإضافتها.

عندما يكتمل مشروعك، يمكنك تنزيله أو مشاركته مباشرة. إذا اخترت مشاركة رابط، يمكنك التحكّم في صلاحيات الوصول أو إتاحته لأي شخص يملك الرابط.