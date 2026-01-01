كيفية إنشاء مشروعك الأول

في هذا الدرس، ستتعلّم كيفية إنشاء أول مشروع لك في HeyGen والتعرّف على أهم الأدوات التي ستستخدمها في جميع أنحاء المنصّة.

سواء كنت جديدًا تمامًا أو لديك خبرة سابقة في إنشاء الفيديو، سيساعدك هذا الدليل على العثور بثقة على كل ما تحتاجه للبدء.

ابدأ من لوحة التحكم

بعد تسجيل الدخول إلى HeyGen، ستنتقل إلى لوحة التحكم. هنا ستجد كل مشروعاتك السابقة. في الجهة اليسرى من الشاشة، ستجد لوحة التنقل الرئيسية التي تتيح لك الوصول إلى جميع أدوات HeyGen.

لبدء فيديو جديد، انقر على «Create Video».

سترى عدة خيارات. لإنشاء فيديو أفاتار مخصص، اختر «البدء من الصفر» (Start from Scratch). قد تلاحظ أيضًا خيار «التفاعلية» (Interactivity)، الذي يفتح قوالب التعلم والتطوير (Learning & Development)، وسيتم تناول هذا في درس منفصل.

بعد ذلك، اختر اتجاه الفيديو: عمودي أو أفقي. يمكنك تغيير هذا لاحقًا إذا لزم الأمر.

بعد الاختيار، سيتم نقلك مباشرةً إلى AI Studio.

تعرّف على أساسيات العمل في AI Studio

داخل AI Studio، يمكنك البدء بتسمية مشروعك. أسفل ذلك ستجد محرر النص، حيث تكتب وتحرّر وتدير المشاهد الخاصة بك. هنا تضيف النص وتضع هيكل فيديوك.

أسفل محرر النص، ستجد خيارات لإضافة مشاهد جديدة، وتسجيل أو رفع الصوت، أو إدراج فواصل بين الجمل. يمكنك أيضًا استخدام Voice Director (أيقونة مكبّر الصوت) للتحكم في النبرة، والإيقاع، وطريقة الأداء العاطفي.

عند النقر على النقاط الثلاث بجوار المشهد ستظهر لك إجراءات إضافية، مثل إعادة إنشاء الصوت، ومعالجة المشهد لمزامنة حركة الشفاه، والتحويل إلى عكس الصوت، وترجمة المشهد، أو حذفه. من محرر النص، يمكنك أيضًا تبديل الأفاتارات، وتغيير الأصوات، أو التبديل بين محركات Avatar Unlimited وAvatar IV Motion.

العمل مع المخطط الزمني

يتيح لك محرر المخطط الزمني مراجعة الفيديو الخاص بك من البداية إلى النهاية. يمكنك سحب مؤشر التشغيل لمعاينة لحظات محددة، ورؤية الطول الإجمالي للفيديو، وإعادة ترتيب المشاهد عن طريق سحبها إلى اليسار أو اليمين.

يمكنك أيضًا إضافة مشاهد من القوالب، وإدراج مشاهد فيديو أو شرائح مميزة، وإنشاء انتقالات سلسة بين المشاهد باستخدام أيقونة السهم بين المقاطع.

اختر أفاتارك وقم بتخصيصه

أعلى لوحة معاينة الفيديو، انقر على «Avatars» لاختيار الأفاتار الذي تريد استخدامه. يمكنك الاختيار من الأفاتارات الخاصة بك أو تصفّح مكتبة HeyGen العامة.

عند النقر على الأفاتار داخل مساحة العمل، ستظهر لك خيارات التخصيص. من هنا يمكنك تغيير المظهر، وضبط الإطار، وإزالة الخلفية، وإضافة زوايا دائرية، أو تطبيق حركات ورسوم متحركة.

حسِّن العناصر البصرية والتصميم

بجوار علامة تبويب أفاتارز، ستجد أدوات إبداعية لتحسين الفيديو الخاص بك. تتيح لك هذه الأدوات إضافة نص، ورفع وسائط، وإدراج عناصر، وإنشاء صور بالذكاء الاصطناعي، وإدارة الترجمات، أو ضبط ألوان الخلفية.

أعلى محرر النص، افتح قائمة الهامبرجر للوصول إلى أدوات إضافية. من هنا يمكنك حفظ الفيديو كقالب، ورفع أو تنزيل النصوص، ومراجعة سجل الإصدارات، والتواصل مع الدعم، وفتح الشروحات، أو تغيير السمة الخاصة بك.

من خلال الخيارات الموجودة بجوار قائمة الهامبرغر، يمكنك ضبط اتجاه الفيديو، واختيار حزمة العلامة التجارية، أو إرسال ملاحظاتك مباشرة إلى فريق HeyGen.

التعاون وإدارة المشاريع

يتم حفظ عملك تلقائياً، ولكن يمكنك أيضاً النقر على «Save» يدوياً في أي وقت.

للتعاون، اختر «Invite Members» لإضافة زملائك إلى المشروع. ستظهر الإشعارات والتعليقات في الجزء العلوي من الواجهة، مما يسهل عليك مراجعة الملاحظات.

إذا كان مشروعك يتضمن عدة طبقات، افتح لوحة الطبقات لإعادة ترتيب العناصر عن طريق سحبها إلى أعلى أو أسفل بعضها البعض.

عاين وأنشئ فيديوك

عندما يكون النص والمواد البصرية جاهزة، انقر على "Preview" لمشاهدة مشروعك. إذا بدا الأفاتار ثابتًا أو ضبابيًا، فهذا يعني أن الفيديو لم يتم إخراجه بعد، حيث يتم تطبيق مزامنة الشفاه أثناء عملية الإخراج.

عندما تكون راضيًا عن النتيجة، انقر على «إنشاء». يمكنك إعادة تسمية الفيديو، واختيار مجلد الوجهة، وتحديد دقة الإخراج حتى 4K. إذا كنت تستخدم Avatar IV، فسيقوم HeyGen بحساب الاستهلاك تلقائيًا.

ستقوم HeyGen بمعالجة الفيديو الخاص بك، وبمجرد الانتهاء سيظهر في علامة تبويب «المشاريع» لديك، جاهزاً للمراجعة أو المشاركة أو التنزيل.