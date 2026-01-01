كيفية إضافة الأصول إلى الفيديو الخاص بك

أصول الفيديو هي أي عناصر تستخدمها لإنشاء فيديوهاتك. يشمل ذلك الصور، مقاطع الفيديو، الملفات الصوتية، الشعارات، النصوص، وحتى الأفاتارات بالذكاء الاصطناعي.

تدعم HeyGen مجموعة واسعة من الصيغ، بما في ذلك ملفات JPG وPNG حتى حجم 200 MB، وملفات MP4 وMOV حتى حجم 200 MB، وملفات الخطوط TTF أو OTF حتى حجم 100 MB. الحفاظ على تنظيم هذه الأصول يجعل من الأسهل تعديلها، وإعادة استخدامها، والتعاون عليها بثقة.

حمّل الأصول ونظّمها

لبدء الاستخدام، افتح قسم Media ثم انقر على Upload لإضافة ملفاتك إلى مكتبة الأصول في HeyGen. يمكنك رفع عدة ملفات في الوقت نفسه، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والصوت.

إذا كنت تخطط لاستخدام ملف GIF، حوّله إلى MP4 قبل رفعه إلى محرر الفيديو.

بعد الرفع، يمكنك إعادة تسمية الأصول لزيادة الوضوح. بالنسبة لملفات الفيديو، لديك أيضًا خيار استخراج الصوت فقط. إنشاء مجلدات لكل مشروع أو علامة تجارية أو نوع محتوى يساعدك في الحفاظ على كل شيء منظّمًا وسهل الوصول.

لحذف الأصول، حدّدها باستخدام مربع الاختيار أو قائمة النقاط الثلاث، ثم اختر "Delete".

أضِف الأصول إلى مشروعك

ارجع إلى مشروعك في AI Studio عندما يكون النص والأفاتار جاهزين. من هنا، يمكنك البدء في تصميم المشهد عن طريق إضافة الخلفيات والوسائط والعناصر البصرية الأخرى.

إذا كان الأفاتار الخاص بك يتضمّن خلفية مدمجة، حدّد الأفاتار واستخدم أداة Background Remover لوضعه على خلفية جديدة. يمكنك تغيير حجم الأفاتار عن طريق سحب الزوايا ليتناسب مع تصميمك.

خصّص الخلفيات والوسائط

انقر على «Background» لاختيار ألوان ثابتة، أو صور جاهزة، أو فيديوهات، أو قوالب. لمزيد من المرونة، اختر «Detach from Background» لتحريك العناصر وتغيير حجمها بحرية داخل المشهد.

يمنحك تبويب Media إمكانية الوصول إلى مكتبة HeyGen من المواد الجاهزة، وملفاتك التي قمت برفعها، بالإضافة إلى خيار رفع وسائط إضافية. يمكن تعيين أي وسائط هنا كخلفية أيضاً.

إضافة الصوت وإدارته

لإضافة موسيقى خلفية، افتح علامة تبويب Music. يمكنك الاختيار من المقاطع الجاهزة في HeyGen أو رفع ملفاتك الصوتية الخاصة.

يظهر الصوت في مشغّل المشهد أسفل الفيديو الخاص بك. استخدم قائمة النقاط الثلاث في مسار الصوت لإجراء تعديلات مثل القص أو استبدال الملف.

تحرير الصور والمواد البصرية

بالنسبة للصور، يمكنك ضبط نصف قطر الزوايا لإنشاء حواف أكثر نعومة أو تعديل العناصر البصرية باستخدام الذكاء الاصطناعي. ما عليك سوى إدخال موجّه التعديل، واختيار محرّك الذكاء الاصطناعي المفضّل لديك، ويمكنك اختيارياً إضافة صورة مرجعية لتوجيه النتيجة.

لإضافة تنوّع بصري، افتح علامة تبويب «العناصر». ستجد هنا عناصر مميزة مثل الأشكال، والإطارات، والملصقات، والأيقونات التي يمكن أن تعزّز تصميمك.

إضافة نص وتنسيقه

انقر على «Text» أعلى مساحة العمل لإضافة عناوين أو تسميات أو رسائل تظهر على الشاشة. يمكنك تخصيص نمط الخط وحجمه وتنسيقه ودرجة شفافيته ومحاذاته، أو رفع خط علامتك التجارية للحفاظ على الاتساق.

يمكن سحب عناصر النص وتغيير حجمها في أي مكان على لوحة التصميم. يمكنك أيضًا تحديد عدة عناصر في الوقت نفسه لمحاذاتها أو تجميعها للحصول على تنسيقات أكثر تنظيمًا.

أضف ترجمات نصية

لإضافة ترجمات، انقر على «Captions» واختر نمط الترجمة. يمكنك ضبط الألوان والخطوط وحجم النص، وتحديد ما إذا كنت تريد تطبيق النمط على مشهد واحد أو على جميع المشاهد.

اضبط تشغيل الفيديو بدقة

اختر أي فيديو قمت برفعه في المشهد لضبط طريقة تشغيله. يمكنك تكرار تشغيل الفيديو لحركة مستمرة، أو تجميد الإطار الأخير للاحتفاظ باللقطة النهائية، أو اختيار «ملاءمة مع المشهد» لمطابقة مدة الفيديو تلقائياً مع طول المشهد.

للحصول على تحكم دقيق، استخدم أيقونة المقص في المخطط الزمني لقص نقاط البداية والنهاية تمامًا في الموضع الذي تريده.