كيفية إضافة الحركات والانتقالات

في هذا الدرس، ستتعلّم كيف تجعل فيديوهاتك تنبض بالحياة باستخدام التحريك، وعناصر الحركة، وانتقالات المشاهد في HeyGen. تساعدك هذه الأدوات على جعل محتواك أكثر حيوية واحترافية وجاذبية، دون الحاجة إلى أي برنامج تحرير خارجي.

حرّك العناصر داخل مشاهدك

في HeyGen، يمكنك تحريك أي عنصر تقريبًا، بما في ذلك النصوص، والصور، والأيقونات، وحتى الأفاتار.

ابدأ بالنقر على العنصر الذي تريد تحريكه. بعد تحديده، ستظهر علامات الحركة في لوحة النص. هذه العلامات تتحكم في وقت دخول العنصر إلى المشهد وخروجه منه.

يمكنك سحب العلامات على طول المخطط الزمني لمواءمة الحركة مع النص الخاص بك. بعد ذلك، افتح قائمة Animation واختر نمطًا مثل Fade أو Slide أو Zoom أو Pop. مرّر مؤشر الفأرة فوق كل خيار لمعاينة فورية قبل تطبيقه.

استخدم شريط تمرير المدة للتحكم في سرعة تشغيل الحركة أو بطئها. عند الانتهاء، انقر على «معاينة» لترى كيف تبدو في السياق.

أضف عناصر حركة مميزة

لإضافة لمسة بصرية احترافية إضافية، يمكنك استخدام عناصر Premium Motion. تشمل هذه العناصر مقدمات متحركة، وبطاقات للمتحدث، وعناوين رئيسية، واقتباسات، ونصوصًا بأسلوب آلة الكتابة، مصممة لتعمل بسلاسة مع الأفاتارات.

افتح علامة تبويب Elements، واختر Motion، ثم اسحب عنصر حركة إلى المشهد الخاص بك. يمكنك تخصيص النص، وتحريكه أو تغيير حجمه على لوحة التصميم، والتحكم في توقيته باستخدام نفس مؤشرات الحركة.

عاين المشهد لترى عناصر الحركة تتحرك بشكل طبيعي مع المحتوى الخاص بك.

أضف انتقالات بين المشاهد

تساعد الانتقالات على جعل الفيديو ينتقل بسلاسة من مشهد إلى آخر.

في المخطط الزمني في الأسفل، حرّك المؤشر بين مشهدين ثم انقر على قائمة النقاط الثلاث، وبعدها اختر «إضافة انتقال بين المشاهد». اختر من الأنماط مثل التلاشي (Fade)، أو الانزلاق (Slide)، أو التكبير (Zoom).

يمكنك ضبط مدة الانتقال لجعله أسرع أو أبطأ، وتطبيقه على انتقال واحد فقط أو على جميع المشاهد في الفيديو الخاص بك. يظهر معاينة مباشرة في المحرر حتى تتمكن من ضبط التأثير بدقة إلى أن يبدو مناسبًا.

استخدم Magic Match للحصول على تدفق سلس

Magic Match هو انتقال ذكي يقوم تلقائياً بتحريك العناصر المشتركة بين المشاهد.

إذا ظهر عنصر ما في نهاية مشهد واحد ثم ظهر مرة أخرى في بداية المشهد التالي، يقوم Magic Match بإنشاء حركة سلسة ومتواصلة بينهما. لاستخدامه، انسخ العنصر ثم الصقه في المشهد التالي بحيث يظهر في المشهدين.

بعد ذلك، انقر على النقاط الثلاث بين المشاهد، واختر «إضافة انتقال بين المشاهد»، ثم حدّد «Magic Match». يتولى HeyGen تنفيذ الحركة تلقائياً، ليُنشئ اتصالاً بصرياً سلساً بين المشاهد.