I Love Happy Cats بیلجیم میں قائم ایک تعلیمی پلیٹ فارم ہے جس کی بنیاد اینیلین برو نے رکھی، جو ایک سرٹیفائیڈ کیٹ بیہیویورسٹ ہیں اور جن کا مشن بلیوں کو زیادہ خوش کرنا ہے۔ آن لائن کورسز، کتابوں اور ویڈیو مواد کے ذریعے اینیلین بلیوں کے سرپرستوں اور پروفیشنلز کو سائنسی بنیادوں پر مبنی، عملی رہنمائی کے ساتھ بلیوں کے رویّے کو بہتر طور پر سمجھنے کے قابل بناتی ہیں۔
لیکن مختلف خطوں اور پلیٹ فارمز پر اپنی معلومات کو وسیع پیمانے پر پھیلانا مشکل ثابت ہوا۔ پروفیشنل، کثیر لسانی ویڈیو مواد بنانا وقت طلب، مہنگا اور جذباتی طور پر تھکا دینے والا تھا۔ “میں ایک انٹرپرینیور ہوں جس کے بڑے بڑے آئیڈیاز ہیں،” اینیلین نے کہا۔ “لیکن میں بار بار عملی عمل میں اٹک جاتی تھی اور اسے تیز نہیں کر پا رہی تھی۔”
جب اسے HeyGen ملی تو سب کچھ بدل گیا۔ اس پلیٹ فارم نے اینلین کو وہ ٹولز دیے جن کی مدد سے وہ اپنے مواد کو بنانے، ترجمہ کرنے اور پہنچانے کے طریقے کو بدل سکی، اور اپنے کاروبار کے لیے بے مثال وسعت حاصل کر سکی۔
وقت اور معیار کے ناممکن توازن کو سنبھالنا
ایک اکیلی انٹرپرینیور کے طور پر، اینلین اپنے مشن سے تو بہت پُرعزم تھیں لیکن وقت، بجٹ اور پروڈکشن کی ضروریات نے انہیں محدود کر رکھا تھا۔ اینلین نے کہا، “ہم پہلے ہر چیز اسٹوڈیو میں ہی فلمایا کرتے تھے۔ میں ٹیلی پرامپٹر استعمال کرتی، میک اپ کرتی اور اسکرپٹ کو بار بار پڑھتی تھی۔ اگر میں ایک بھی غلطی کر دیتی تو اس کا مطلب ہوتا کہ سب کچھ دوبارہ شروع کرنا پڑتا۔”
اپنے پارٹنر کی مدد کے باوجود، جو ویڈیوز ایڈٹ کرتا تھا، یہ پورا عمل بہت تھکا دینے والا تھا۔ صرف ایک 10 منٹ کی ویڈیو شوٹ کرنے میں گھنٹے لگ سکتے تھے اور ایڈٹ کرنے میں کئی دن۔ “لوگ ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ آسان ہے، لیکن پس منظر میں یہ کئی ہفتوں کا کام ہوتا ہے اور جب آپ کا کاروبار بہت چھوٹا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ باقی سب کام رک جاتے ہیں،” اینیلین نے کہا۔
پیداوار کی لاگت صرف مالی نہیں تھی، یہ جذباتی بھی تھی۔ “مجھے یاد ہے ایک بار میں نے گھنٹوں ریکارڈنگ کی اور بعد میں پتا چلا کہ کیمرہ ریکارڈ ہی نہیں کر رہا تھا،” اینیلین نے کہا۔ “ایک اور دفعہ، میری آنکھوں کے نیچے سارا دن میک اپ پھیلا ہوا تھا۔ ہمیں سارا مواد ضائع کرنا پڑا اور دوبارہ سے شروع کرنا پڑا۔”
سب سے بڑھ کر، روایتی ویڈیو پروڈکشن کی وجہ سے عالمی سطح پر اس کام کو بڑھانا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ اس کے مواد کا دوسری زبانوں میں ترجمہ کرنا مطلب تھا مترجمین کو رکھنا، دوبارہ شوٹنگ کرنا، اور ہر مارکیٹ کے لیے شروع سے ایڈیٹنگ کرنا۔ “میں فلیمش یا ڈچ سے آگے جانا چاہتی تھی۔ میں جاپان، برازیل اور جرمنی تک پہنچنا چاہتی تھی، لیکن میں یہ اکیلے نہیں کر سکتی تھی۔”
اواتارز اور آٹومیشن کے ساتھ نئی امکانات کا دروازہ کھولیں
HeyGen کے ساتھ Anneleen کا سفر تجسس سے شروع ہوا۔ “میں نے سب سے پہلے سادہ ویڈیو ترجمہ سے آغاز کیا۔ بس اپنی موجودہ انگلش ویڈیوز اپ لوڈ کیں اور ان کی French اور German ورژنز بنائیں،” Anneleen نے بتایا۔ “مجھے فکر تھی کہ یہ سب بہت مشینی لگے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آواز، لہجہ، حتیٰ کہ تلفظ بھی بالکل میری طرح لگ رہا تھا۔”
اس ابتدائی کامیابی نے اسے مزید تلاش کرنے پر آمادہ کیا۔ اس نے اواتارز کے ساتھ تجربہ کرنا شروع کیا۔ “مجھے احساس ہوا کہ میں ایک ٹرانسکرپٹ اپ لوڈ کر سکتی ہوں، ایک اواتار ویڈیو بنا سکتی ہوں، اور پھر بغیر ہر بار شروع سے محنت کیے اسے بار بار ترجمہ کر سکتی ہوں۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ یہ صرف ایک ٹول نہیں تھا، یہ تو گیم چینجر تھا۔”
ایک رات اسے اچانک احساس ہوا۔ “میں سو ہی نہیں سکی۔ مجھے سمجھ آیا کہ میں اپنی کتابوں کو کورسز میں، اور اپنے خیالات کو ویڈیوز میں بدل سکتی ہوں۔ میں برسوں کی محنت کو دوبارہ استعمال کر کے انہیں نئی زندگی دے سکتی ہوں۔ تب ہی میں نے کہا: ‘میں Happy Cats کے ساتھ دنیا فتح کر سکتی ہوں۔’”
HeyGen کا استعمال کرتے ہوئے، اینلین نے اپنے 56 ویڈیوز پر مشتمل کورس کو ایک کثیر لسانی اثاثے میں بدل دیا، جس کا ترجمہ فرانسیسی، جرمن، اطالوی، روسی، ہنگیرین، جاپانی اور دیگر زبانوں میں کیا گیا۔ اینلین نے کہا: “میں نے ٹیسٹ ویڈیوز مقامی بولنے والوں کو بھیجیں۔ وہ واپس آئے اور بولے، ‘یہ بالکل بہترین ہے۔’ وہ ہر چیز سمجھ گئے، حتیٰ کہ سائنسی اصطلاحات بھی۔”
HeyGen کا سادہ اور سمجھ میں آنے والا انٹرفیس اس کام کو اور بھی آسان بنا دیتا ہے۔ “یہ بہت ہی آسان ہے۔ میں ایک اسکرپٹ لکھتا ہوں، اسے اپ لوڈ کرتا ہوں، اور کام ہو جاتا ہے۔ میں ایک ہی جگہ پر سب ٹائٹل بنا سکتا ہوں، ترجمہ کر سکتا ہوں، اور نظرِ ثانی بھی کر سکتا ہوں۔ جب یہ قطار میں لگ جاتا ہے تو میں اطمینان سے کوئی اور کام کر سکتا ہوں۔”
آسان ورک فلو کے ساتھ تیز تر پروڈکشن حاصل کریں
HeyGen استعمال کرنے کے بعد سے، I Love Happy Cats نے رفتار، رسائی، اور انگیجمنٹ میں نمایاں بہتری دیکھی ہے۔
- پروڈکشن کا وقت کم ہوا: شروع سے آخر تک ویڈیوز بنانا اب HeyGen سے پہلے کے مقابلے میں 5 گنا تیز ہے۔
- عالمی رسائی حاصل ہو گئی: کورسز اب French، German، Italian، Russian، Japanese، Hungarian، اور Chinese میں دستیاب ہیں۔
- لاگت کی بچت۔ اسٹوڈیوز، مترجمین یا ایڈیٹرز کی ضرورت کے بغیر، Anneleen اب مکمل طور پر اِن ہاؤس پیشہ ورانہ معیار کا مواد تیار کرتی ہیں
انہوں نے کہا، "میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ HeyGen سے پہلے کا ایک دور ہے اور HeyGen کے بعد کا ایک دور۔" "اپنا اواتار وہ بات کہتے ہوئے دیکھنا جو میں نے خود لکھی تھی، ایسا تھا جیسے میں نے اپنی جڑواں کو دریافت کر لیا ہو۔ یہ ایک غیر حقیقی سا تجربہ تھا۔ اس نے میرے مشن کو قابلِ توسیع بنا دیا۔"
دوسروں کے لیے ان کا مشورہ؟ "یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اگر آپ کے پاس دنیا سے کہنے کے لیے کچھ ہے، تو HeyGen آپ کو اسے کہنے میں مدد دے گا۔"