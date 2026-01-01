اپنی ورک اسپیس سیٹ اپ کریں

HeyGen Academy میں خوش آمدید۔
شروع کرنے کا پہلا مرحلہ اپنا ورک اسپیس سیٹ اپ کرنا ہے۔ اس عمل کے ذریعے آپ اپنا ورک اسپیس بنا اور اپنی ضرورت کے مطابق حسبِ منشا ترتیب دے سکتے ہیں تاکہ آپ کی ٹیم مؤثر انداز میں مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہو۔

اپنی ورک اسپیس سیٹنگز تک رسائی حاصل کریں
اپنے HeyGen ہوم پیج سے، بائیں نیچے کونے میں اپنے نام کے ساتھ موجود تیر پر کلک کریں۔

Personal کے تحت، آپ کو اپنا ذاتی اکاؤنٹ نظر آئے گا۔
Workspace کے تحت، آپ کو وہ تمام HeyGen workspaces نظر آئیں گے جن میں آپ شامل ہو چکے ہیں یا جن میں آپ کو مدعو کیا گیا ہے۔

جب آپ پہلی بار اپنا پرسنل اکاؤنٹ بناتے ہیں تو عموماً آپ فری پلان پر ہوتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اپنے انٹرپرائز ورک اسپیس میں شامل ہوتے ہیں، آپ کو تمام انٹرپرائز فیچرز اور سیکیورٹی سیٹنگز تک رسائی مل جاتی ہے۔

آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ انٹرپرائز ورک اسپیس دیکھ رہے ہیں جب آپ Enterprise نیچے بائیں کونے میں دیکھیں گے۔

نیا ورک اسپیس بنائیں اور ترتیب دیں
نیا ورک اسپیس بنانے کے لیے، نیچے بائیں جانب موجود مینو کھولیں اور Settings پر جائیں۔

اپنی ورک اسپیس سیٹنگز میں، آپ یہ کام کر سکتے ہیں:

  • اپنے ورک اسپیس کا نام درج کریں
  • ایک لوگو اپ لوڈ کریں
  • ایک مختصر وضاحت شامل کریں
  • یہ ترتیب دیں کہ کون ورک اسپیس میں شامل ہو سکتا ہے
  • یہ کنٹرول کریں کہ کون نئے ممبران کو مدعو کر سکتا ہے

آپ AI-Assisted Watermarking کو بھی فعال کر سکتے ہیں تاکہ ورک اسپیس میں بننے والی تمام ویڈیوز پر واٹر مارک لگایا جا سکے۔

یہ منتخب کریں کہ آپ کے ورک اسپیس میں کون شامل ہو سکتا ہے
آپ کے پاس اپنے ورک اسپیس تک رسائی کو کنٹرول کرنے کے لیے تین اختیارات ہیں:

  • آپ کی کمپنی کے ای میل ڈومین والا کوئی بھی شخص خودکار طور پر شامل ہو سکتا ہے
    یہ آپشن بڑی ٹیموں یا ان پلانز کے لیے بہترین ہے جن میں نشستوں کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ آپ کی کمپنی کے ای میل ڈومین کا استعمال کرنے والا کوئی بھی شخص سائن اپ کر سکتا ہے، پی وال کو بائی پاس کر سکتا ہے، آن بورڈنگ مکمل کر سکتا ہے، اور بغیر منظوری کے خودکار طور پر ورک اسپیس میں شامل ہو سکتا ہے۔
  • آپ کی کمپنی کے ای میل ڈومین والا ہر شخص شامل ہونے کی درخواست کرے گا
    یہ آپشن اس وقت تجویز کیا جاتا ہے جب آپ کے پاس محدود سیٹس ہوں یا آپ اس بات پر زیادہ کنٹرول چاہتے ہوں کہ کون شامل ہو۔ آپ کے ڈومین والے صارفین رسائی کی درخواست کر سکتے ہیں، جسے آپ منظور یا مسترد کر سکتے ہیں۔
  • صرف وہی ممبرز شامل ہو سکتے ہیں جنہیں آپ نے دستی طور پر مدعو کیا ہو
    یہ آپشن کنٹرول اور پرائیویسی کی سب سے اعلیٰ سطح فراہم کرتا ہے۔ ورک اسپیس صرف انہی صارفین کو نظر آئے گا جنہیں آپ براہِ راست دعوت دیں گے۔

جب آپ یہ تمام مراحل مکمل کر لیں گے، تو آپ کا ورک اسپیس مکمل طور پر سیٹ ہو جائے گا۔
آپ نے اپنے ورک اسپیس کا نام رکھ لیا ہے، اپنا لوگو شامل کر لیا ہے، اور سیٹنگز کو اپنی برانڈ کے مطابق حسبِ ضرورت تبدیل کر لیا ہے۔

آپ کا ورک اسپیس اب تیار ہے، اور جب بھی آپ تعاون کے لیے تیار ہوں، آپ ٹیم ممبرز کو مدعو کرنا شروع کر سکتے ہیں۔

