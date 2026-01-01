آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے ورک اسپیس میں ٹیم کے ساتھیوں کو کیسے مدعو کر سکتے ہیں تاکہ آپ مل کر کام کریں اور فوراً تخلیق کرنا شروع کریں۔
اپنے ورک اسپیس میں ممبرز کو مدعو کریں
ڈیش بورڈ سے اپنے اکاؤنٹ پر کلک کریں، اور "Manage workspaces" پر جائیں۔ ورک اسپیس مینجمنٹ ویو میں، آپ کو یہ نظر آئے گا:
یہ حصہ اُن ٹیم ممبرز کی بھی تجویز دے سکتا ہے جنہوں نے آپ کے کمپنی ای میل ڈومین استعمال کرتے ہوئے HeyGen پر سائن اپ کیا ہو۔
آپ نئے ممبران کو اس طرح مدعو کر سکتے ہیں:
دعوت بھیجنے کے بعد، صارف کا ای میل فہرست میں "Invite Sent" اسٹیٹس کے ساتھ ظاہر ہوگا۔
اگر آپ کا ورک اسپیس اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ شامل ہونے کے لیے منظوری درکار ہو، تو آپ کو اس ویو میں شامل ہونے کی درخواستیں بھی نظر آئیں گی۔
دعوت اور درخواست کی اسٹیٹس ٹریک کریں
جب کوئی صارف HeyGen میں سائن ان کرتا ہے، دعوت قبول کرتا ہے اور ورک اسپیس میں شامل ہوتا ہے تو اس کی اسٹیٹس Active میں اپ ڈیٹ ہو جاتی ہے۔
اگر آپ کسی جوائن ریکویسٹ کو منظور کرتے ہیں، تو صارف فوراً ایک فعال ورک اسپیس ممبر بن جاتا ہے۔ اس کا نام ایکٹیو ممبرز کی فہرست میں ظاہر ہوتا ہے، اور ایک سیٹ استعمال ہو جاتی ہے۔
ورک اسپیس کے رولز کو سمجھیں
HeyGen ورک اسپیسز میں متعدد رولز ہوتے ہیں، جن میں سے ہر ایک کے اختیارات مختلف ہوتے ہیں۔
شمولیت کی درخواستیں منظور یا مسترد کریں
اگر آپ کے ورک اسپیس میں صارفین کو رسائی کی درخواست دینا ضروری ہے، تو آپ درخواستوں کا جائزہ دو جگہوں پر لے سکتے ہیں۔
کسی بھی جگہ سے، آپ زیرِ التواء درخواستوں کو منظور یا مسترد کر سکتے ہیں۔ منظوری کے بعد، صارف ایک فعال ممبر بن جاتا ہے اور ایک سیٹ استعمال کرتا ہے۔
ورک اسپیس کے اندر مواد شیئر کریں
رولز کے علاوہ، آپ انفرادی پروجیکٹس، ویڈیوز یا فولڈرز تک رسائی کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔
مواد شیئر کرنے کے لیے:
وہاں سے، آپ یہ کر سکتے ہیں:
Viewer رول والے صارفین ہمیشہ صرف دیکھنے کی حد تک رہیں گے۔
ویڈیوز شیئر کریں اور شائع کریں
جب ویڈیو بن جاتی ہے تو یہ Share Page پر کھلتی ہے، جہاں آپ یہ کام کر سکتے ہیں:
آپ Share ٹیب کا استعمال کر کے ویڈیو کو ویب پر شائع بھی کر سکتے ہیں، جس سے کوئی بھی لاگ ان کیے بغیر صرف دیکھنے کے لیے ویڈیو دیکھ سکے گا۔
ان مراحل کے مکمل ہونے کے بعد، آپ HeyGen میں اپنی ٹیم کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، جہاں آپ ممبرز کو مدعو کر سکتے ہیں، رولز تفویض کر سکتے ہیں، اور مواد کو محفوظ طریقے سے شیئر کر سکتے ہیں۔