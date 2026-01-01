Okta کے ساتھ SAML SSO سیٹ اپ کریں

HeyGen Academy میں خوش آمدید۔
اس سبق میں، آپ سیکھیں گے کہ اپنے HeyGen ورک اسپیس کے لیے Okta کے ذریعے Single Sign-On (SSO) کیسے سیٹ اپ کریں۔
SSO آپ کی ٹیم کو یہ سہولت دیتا ہے کہ وہ ایک بار لاگ ان ہو کر کمپنی کے اسناد کے ذریعے محفوظ طریقے سے HeyGen تک رسائی حاصل کرے، بغیر اضافی پاس ورڈز کو مینیج کیے۔ جب SSO فعال اور کنفیگر ہو جائے، تو صارفین براہِ راست Okta کے ذریعے سائن ان کر سکتے ہیں۔
Okta ایڈمن کنسول میں شروع کریں
اپنے Okta Admin Console میں سائن ان کرکے آغاز کریں۔
Applications پر جائیں، پھر دوبارہ Applications منتخب کریں۔
"Create App Integration" پر کلک کریں۔
سائن ان میتھڈ کے طور پر SAML 2.0 منتخب کریں اور "Next" پر کلک کریں۔
Okta میں HeyGen ایپ بنائیں
جب آپ سے ایپلیکیشن کا نام درج کرنے کا کہا جائے، تو HeyGen لکھیں، پھر "Next" پر کلک کریں۔
اب آپ سے SAML کنفیگریشن کی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے کہا جائے گا۔
Audience ID (Entity ID) کے لیے درج کریں:
api2.heygen.com
Single Sign-On URL کے لیے، اپنے HeyGen ڈیش بورڈ پر واپس جائیں، Settings میں جائیں، Security ٹیب کھولیں، SSO کو فعال کریں، اور دی گئی SSO URL کو کاپی کریں۔
اس URL کو Okta میں متعلقہ فیلڈ میں پیسٹ کریں۔
یقینی بنائیں کہ ایپلیکیشن صارف کی شناخت کو ای میل فارمیٹ میں بھیجے۔
NameID کلیم میں صارف کا ای میل ایڈریس استعمال ہونا چاہیے۔
اگلا مرحلہ، درج ذیل یوزر خصوصیات شامل کریں:
کام مکمل ہونے پر نیچے اسکرول کریں اور "Next" پر کلک کریں۔
"This is an internal app" منتخب کریں، پھر "Finish" پر کلک کریں۔
صارفین کو Okta ایپ کے ساتھ منسلک کریں
جب ایپ بن جائے، تو Assignments ٹیب کھولیں۔
Assign پر کلک کریں، پھر وہ صارفین یا گروپس شامل کریں جنہیں SSO کے ذریعے HeyGen تک رسائی حاصل ہونی چاہیے۔
SAML کنفیگریشن ویلیوز حاصل کریں
اگلا مرحلہ یہ ہے کہ Okta میں Sign On ٹیب کھولیں اور نیچے اسکرول کریں۔
"View SAML setup instructions" پر کلک کریں۔
یہ صفحہ تین ضروری ویلیوز دکھاتا ہے:
یہ صفحہ کھلا رکھیں، کیونکہ آپ کو HeyGen میں سیٹ اپ مکمل کرنے کے لیے ان ویلیوز کی ضرورت پڑے گی۔
HeyGen میں سیٹ اپ مکمل کریں
اپنے HeyGen ایڈمن پینل پر واپس جائیں اور SSO سیٹنگز کا صفحہ کھولیں۔
Okta سے یہ تینوں ویلیوز کو کاپی کریں اور انہیں HeyGen میں متعلقہ فیلڈز میں پیسٹ کریں، پھر "Save" پر کلک کریں۔
آپ کا Okta اور HeyGen کا کنکشن اب کنفیگر ہو چکا ہے۔
اپنی SSO سیٹ اپ کو ٹیسٹ کریں
یہ تصدیق کرنے کے لیے کہ سب کچھ درست کام کر رہا ہے، HeyGen لاگ اِن پیج پر جائیں اور "Sign in with SSO" منتخب کریں۔
اگر آپ کو ہدایت دی جائے تو اپنی کمپنی کا ڈومین درج کریں۔
آپ کو اپنے Okta اسناد استعمال کرتے ہوئے خودکار طور پر لاگ ان ہو جانا چاہیے۔
SSO اب آپ کے HeyGen ورک اسپیس کے لیے فعال ہو چکا ہے۔
آپ کی ٹیم اب بغیر کسی اضافی پاس ورڈ یا اضافی مرحلے کے، کمپنی کے اسناد استعمال کرتے ہوئے محفوظ طریقے سے سائن ان کر سکتی ہے۔