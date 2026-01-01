Microsoft Entra ID کے ساتھ SAML SSO سیٹ اپ کریں

اس سبق میں آپ سیکھیں گے کہ اپنے identity provider کے ساتھ SAML Single Sign-On (SSO) کیسے سیٹ اپ کریں، just-in-time provisioning کے لیے اپنی کمپنی کا ڈومین کیسے رجسٹر کریں، اور access controls کو کیسے مینیج کریں۔
SAML SSO آپ کی ٹیم کو کمپنی کے اسناد استعمال کرتے ہوئے محفوظ طریقے سے لاگ ان کرنے کی سہولت دیتا ہے، جبکہ تصدیقِ شناخت کو مرکزی بناتا ہے۔ یہ انٹرپرائز فیچر زیادہ ہموار آن بورڈنگ، مضبوط سکیورٹی، اور SOC 2 جیسے معیارات کی تعمیل کو یقینی بنانے میں مدد کرتا ہے۔
شروع کرنے سے پہلے، یہ یقینی بنائیں کہ آپ اپنے HeyGen اکاؤنٹ ایگزیکٹو سے رابطے میں ہیں، جو آن بورڈنگ کی ہم آہنگی، ڈومین رجسٹریشن، اور پروویژننگ میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔
اپنی کمپنی کا ڈومین رجسٹر کریں
بطور Enterprise Admin، آپ اپنی تنظیم کے ای میل ڈومین کو اپنے HeyGen ورک اسپیس کے ساتھ رجسٹر کر سکتے ہیں۔ یہ مرحلہ SAML SSO استعمال کرتے وقت just-in-time provisioning کو فعال کرنے کے لیے ضروری ہے۔
ڈومین رجسٹریشن اس وقت ایک دستی عمل ہے۔ اپنی تنظیم کی ملکیت میں موجود تمام ڈومینز کی فہرست HeyGen کو فراہم کریں۔
رجسٹریشن کے بعد، یہ ڈومینز آپ کو یہ سہولیات فراہم کرتے ہیں:
Microsoft Entra ID (Azure AD) کے ساتھ SAML SSO سیٹ اپ کریں
شروع کرنے کے لیے، اپنے Azure پورٹل میں سائن ان کریں اور Microsoft Entra ID کھولیں۔
Enterprise Applications پر جائیں، پھر All Applications منتخب کریں۔
New Application پر کلک کریں، Create your own application کا انتخاب کریں، اس کا نام HeyGen رکھیں، اور Create پر کلک کریں۔
جب ایپلیکیشن بن جائے، تو Single Sign-On سیکشن کھولیں اور SAML منتخب کریں۔
SAML سیٹنگز تشکیل دیں
SAML کی تفصیلات ترتیب دینے کے لیے "Edit" پر کلک کریں۔
Identifier (Entity ID) کے لیے درج کریں:
api2.heygen.com
Reply URL کے لیے، اپنے HeyGen ڈیش بورڈ پر واپس جائیں، Account Settings میں جائیں، Security ٹیب کھولیں، SSO کو فعال کریں، اور دی گئی URL کو کاپی کریں۔
Reply URL کو Entra ID میں پیسٹ کریں اور "Save" پر کلک کریں۔
یقینی بنائیں کہ ایپلیکیشن صارف کی شناخت کو ای میل فارمیٹ میں بھیجے۔
NameID کلیم کو لازماً صارف کے ای میل ایڈریس پر سیٹ کیا جانا چاہیے۔
کے لیے صارف کی خصوصیات شامل کریں:
صارفین اور گروپس تفویض کریں
اگلا مرحلہ یہ ہے کہ "Assign users and groups" منتخب کریں، پھر "Add user or group" پر کلک کریں۔
وہ ساتھی منتخب کریں جنہیں SSO کے ذریعے HeyGen تک رسائی ہونی چاہیے اور پھر "Assign" پر کلک کریں۔
کنفیگریشن ویلیوز جمع کریں
Single Sign-On پیج پر واپس جائیں اور نیچے اس حصے تک اسکرول کریں جس پر SAML Certificate اور Set Up HeyGen لکھا ہو۔
ان حصوں سے درج ذیل ویلیوز حاصل کریں:
حتمی کنفیگریشن کے مرحلے کے لیے یہ ویلیوز دستیاب رکھیں۔
HeyGen میں سیٹ اپ مکمل کریں
اپنے HeyGen ایڈمن پینل پر واپس جائیں اور SSO سیٹنگز کا صفحہ کھولیں۔
سرٹیفکیٹ، لاگ اِن URL، اور Entra ID کی ویلیوز کو متعلقہ فیلڈز میں پیسٹ کریں، پھر "Save" پر کلک کریں۔
آپ کا SAML کنکشن HeyGen اور Microsoft Entra ID کے درمیان اب کنفیگر ہو چکا ہے۔
اپنی SSO سیٹ اپ کو ٹیسٹ کریں
سیٹ اپ کی تصدیق کے لیے، HeyGen لاگ اِن پیج کھولیں اور "Sign in with SSO" منتخب کریں۔
اپنی کمپنی کے اسناد استعمال کرتے ہوئے لاگ ان کریں۔ اگر سب کچھ درست طریقے سے کنفیگر کیا گیا ہے، تو آپ براہِ راست SSO فعال ہونے کے ساتھ HeyGen میں لے جائے جائیں گے۔
آپ کے HeyGen ورک اسپیس کے لیے SAML SSO اب فعال ہے۔
آپ کی ٹیم اب اضافی پاس ورڈز یا مراحل کے بغیر، کمپنی کے کریڈینشلز استعمال کرتے ہوئے محفوظ طریقے سے سائن ان کر سکتی ہے۔