Запит у ChatGPT. Виробництво в HeyGen.
Перетворіть будь-яку розмову на відео виробничого рівня — з motion graphics, b-roll та візуальним сторітелінгом. Без редагування.
Як це працює
Опишіть
Скажіть ChatGPT, яке відео Вам потрібне — пояснювальне, презентація, туторіал — простою мовою.
Згенеруйте
Video Agent від HeyGen створює готове відео з аватарами, motion graphics, b-roll та озвученням.
Доопрацюйте
Ітеруйте через розмову. Змінюйте сценарій, замінюйте візуал, регулюйте тон — усе без виходу з ChatGPT.
Від промпту до продакшену
Сценарій у відео
Напишіть сценарій у ChatGPT — отримайте готове відео за лічені хвилини.
Ідея у Pitch
Перетворіть сиру ідею на відшліфоване pitch-відео для інвесторів чи стейкхолдерів.
Блог у відео
Перетворіть письмовий контент на захопливі відеосамаміті.
Презентація у відео
Конвертуйте слайди та плани в динамічні відеопрезентації.
Промпт у соцкліп
Створюйте відео для соцмереж, які зупиняють скрол, з одного промпту.
Розмова у Explainer
Перетворіть будь-яку розмову в ChatGPT на зрозуміле пояснювальне відео.
Поширені запитання
Що таке додаток HeyGen ChatGPT?
Нативний додаток HeyGen у ChatGPT дозволяє створювати AI-відео безпосередньо з Ваших розмов. Опишіть, що Вам потрібно, природною мовою — і отримайте відео виробничого рівня з аватарами, motion graphics та b-roll прямо в чаті. Ви можете переглядати й редагувати відео, не виходячи з ChatGPT.
Чи потрібен мені акаунт HeyGen?
Так, для генерації відео потрібен безкоштовний акаунт HeyGen. Зареєструватися можна на heygen.com.
Які відео можна створювати?
Пояснювальні відео, продуктові демо, соціальні кліпи, навчальні матеріали, pitch-відео тощо — усі вони створюються з AI-аватарами, motion graphics, b-roll та озвученням.
Чим це відрізняється від основної платформи HeyGen?
Додаток ChatGPT дозволяє Вам залишатися в ChatGPT для ідей і генерації відео в одному потоці. Для розширеного редагування, кастомного брендингу та командної співпраці використовуйте HeyGen на heygen.com.
Чи безкоштовно ним користуватися?
Додаток ChatGPT можна спробувати безкоштовно. Генерація відео використовує кредити Вашого акаунта HeyGen. Нові акаунти отримують безкоштовні кредити для старту.
