İçerik üreticileri, eğitimciler ve işletmeler için tasarlanmış yapay zeka destekli bir video çeviri çözümüyle İngilizce videolarınızı akıcı ve doğal Japoncaya çevirin. İngilizce videonuzu yükleyin, doğru Japonca altyazılar veya seslendirmeler oluşturun ve stüdyolara, manuel düzenlemeye ya da karmaşık araçlara ihtiyaç duymadan, dakikalar içinde profesyonel bir sonuç olarak dışa aktarın.

İster bir YouTube videosunu, ister çevrimiçi bir kursu ya da iş sunumunuzu çeviriyor olun, bu iş akışı anlamı, tonu ve kültürel bağlamı koruyarak Japonca konuşan kitlelere ulaşmanıza yardımcı olur.

129.162.949Oluşturulan videolar
103.427.539Oluşturulan avatarlar
17.756.620Çevrilen videolar
İngilizceden japoncaya anında geçin

Geleneksel video çevirisi genellikle günler sürer ve birden fazla tedarikçiyle çalışmayı gerektirir. Bu yapay zeka odaklı iş akışı ise tüm süreci dakikalara indirir.

Çevirmenleri, seslendirme sanatçılarını veya kurgucuları koordine etmenize gerek kalmadan İngilizce videoları otomatik olarak Japoncaya çevirebilirsiniz. Her şey tek bir yerde gerçekleşir; böylece düzenli olarak yayın yapmanız ve video arşivinizi ölçeklendirmeniz kolaylaşır.


Japon kitlelere ulaşmanın basit bir yolu

Japonca, küresel eğitim, eğlence ve iş dünyası için yüksek değerli bir dildir. İngilizce videoları Japoncaya çevirmek, erişimi genişletmeye, erişilebilirliği artırmaya ve platformlar genelinde etkileşimi yükseltmeye yardımcı olur.

Bu yaklaşım özellikle şu durumlarda son derece etkilidir:

YouTube içerik üreticileri ve yayıncıları

Eğitimciler ve çevrimiçi kurs oluşturucuları

Pazarlama ve ürün ekipleri

Kurumsal eğitim ve iç iletişim

Birçok global şirket, tek bir içerik iş akışından birden fazla uluslararası pazarı desteklemek için bunu İngilizceden İspanyolcaya video çevirisi ile bir araya getiriyor.

İngilizceden japoncaya video çevirisi için en iyi uygulamalar

En iyi sonuçlar için, net bir İngilizce ses kaydı ve minimum arka plan gürültüsüyle başlayın. Bağlamın ve terminolojinin doğru olduğundan emin olmak için çeviri yapmadan önce İngilizce dökümü gözden geçirin.

Erişilebilirliğin en önemli olduğu durumlarda Japonca altyazıyı, tamamen yerelleştirilmiş bir izleme deneyimi sunmak istediğinizde ise Japonca dublajı tercih edin. Yayınlamadan önce zamanlama, ton ve okunabilirliği doğrulamak için her zaman son çıktıyı önizleyin.

İngilizceden japoncaya çeviri için tasarlanmış özellikler

Bu çözüm, gerçek dünyadaki video yerelleştirme ihtiyaçları için tasarlanmıştır.

Otomatik İngilizce konuşma tanıma

İngilizceden japoncaya video çevirisi

SRT, VTT ve TXT dışa aktarma seçenekleriyle japonca altyazılar

Altyazı biçimlendirme ve zamanlama ayarları

Japonca seslendirme ve dublaj seçenekleri

Birden fazla Japonca ses stili ve tonu

Videolar arasında tutarlı ses kullanımı

Doğal oynatma için lip-sync desteği

MP4, MOV, AVI ve WebM formatları için destek

HeyGen YZ ile deşifre, çeviri ve dışa aktarma tek bir sadeleştirilmiş iş akışında yönetilir.


Nasıl çalışır

Videonuzu İngilizce videodan Japonca videoya 4 kolay adımda nasıl çevirirsiniz

Yalnızca birkaç adımda, kelimelerinizle paylaşılabilir, profesyonel videolar oluşturun.

1. adım

İngilizce videonuzu yükleyin

İngilizce video dosyanızı yükleyin veya bir video URL’si kullanarak içe aktarın. Sistem, konuşulan İngilizceyi otomatik olarak algılar ve transkripsiyon için hazırlar.


Adım 2

İngilizce bir transkript oluşturun

Videonuz gelişmiş konuşma tanıma ile yazıya dökülür. Çeviri işleminden önce, isimleri, teknik terimleri veya ifadeleri düzeltmek için dökümü gözden geçirip düzenleyebilirsiniz.



3. adım

İngilizceden Japoncaya çevirin

İngilizce transkripti doğal Japoncaya dönüştürün. Nihai çıktınızın nasıl olmasını istediğinizi seçin

Adım 4

Gözden Geçirin ve Dışa Aktarın

Zamanlamayı, dudak senkronizasyonunu, altyazıları ve anlatımı kontrol edin. Küçük düzenlemeler yapın ve İspanyolca videonuzu dışa aktarın veya SRT ya da VTT dosyalarını indirin.

HeyGen'i daha iyi yapan nedir?

Etkisi açık. İşletmeler, HeyGen’in video çevirmeniyle somut sonuçlar elde ediyor. Videoları anında çevirerek hem zamandan hem paradan tasarruf ederken küresel erişiminizi zahmetsizce genişletebilirsiniz.

Sıkça sorulan sorular

İngilizce bir videoyu japoncaya nasıl çevirebilirim?

Bir İngilizce videoyu Japoncaya çevirmek için dosyayı yükleyebilir, İngilizce bir transkript oluşturabilir, bunu Japoncaya çevirebilir ve altyazıları veya seslendirmeyi doğru zamanlama ve hizalamayla dışa aktarabilirsiniz.


İngilizce bir videoyu çevrimiçi olarak ücretsiz şekilde japoncaya çevirebilir miyim?

Evet, daha uzun videolara veya gelişmiş özelliklere geçmeden önce altyazı doğruluğunu ve ses kalitesini test etmek için kısa İngilizce video kliplerini çevrimiçi olarak ücretsiz çevirebilirsiniz.



Bu araç japonca altyazıları destekliyor mu?

Evet, doğru Japonca altyazılar oluşturabilir ve bunları YouTube, çevrimiçi kurslar ve erişilebilirlik standartlarına uygunluk için uygun standart formatlarda dışa aktarabilirsiniz.



Videoları başka dillere de çevirebilir miyim?

Evet, birçok ekip İngilizce videoları, Portekizceden İngilizceye video çevirisi gibi iş akışları da dahil olmak üzere birden fazla dile çevirerek küresel kitleleri tutarlı kaliteyle destekliyor.


Bu, iş, eğitim veya eğitim videoları için kullanışlı mı?

Evet, kurumlar bu çözümü sıklıkla İngilizce işe alıştırma, eğitim, pazarlama ve iç iletişim videolarını uluslararası ekipler için japoncaya çevirmek amacıyla kullanıyor.




Bu çeviri aracı MP4, MOV ve diğer formatları destekliyor mu?

Evet. MP4, MOV, AVI ve WebM dahil olmak üzere çoğu format desteklenir. Böylece neredeyse tüm Fransızca videolarınızı yükleyebilir ve ek dönüştürme araçlarına veya ekstra hazırlık çalışmalarına ihtiyaç duymadan, doğru İspanyolca altyazılar veya dublaj oluşturabilirsiniz.


İngilizceden Japoncaya çeviri için hangi video formatları destekleniyor?

MP4, MOV, AVI ve WebM dahil olmak üzere en yaygın formatlar desteklenir; böylece dosyaları dönüştürmenize gerek kalmadan İngilizce videoları çevirebilirsiniz.



Bu, eğitim, iş veya küresel iletişim içerikleri için faydalı mı?

Evet. Birçok ekip, daha geniş kitlelere ulaşmak için Fransızca onboarding videolarını, ürün demolarını ve eğitimlerini İspanyolcaya çeviriyor. Çok dilli üretimi ölçeklendirmeyi planlıyorsanız, bir hesabı buradan oluşturabilirsiniz, Bu, daha sorunsuz iş birliği ve daha hızlı yerelleştirme iş akışlarını destekler.


