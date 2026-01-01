Avatar videosu ancak kişi zaman içinde tutarlı kaldığında inandırıcı gelir. Yüz kaydığında, dişler değiştiğinde, dudak senkronizasyonu bozulduğunda veya klipler arasında hareket sıfırlandığında insanlar bunu anında fark eder. Bu durum, izleyici belirli bir kişiyi genellikle yakın planda ve uzun süre konuşurken izlediği için, birçok diğer video oluşturma görevine kıyasla avatarlar için çok daha önemlidir.

Günümüzün video oluşturma dünyasında, süre hâlâ en görünür kısıtlamalardan biri. Birçok model ve ürün, oluşturmayı sabit uzunlukta bir klip olarak sunuyor — birkaç saniye, çok az sistem birkaç dakikadan fazlasını oluşturabiliyor. Avatar ürünlerinde ise bu sınır, doğrudan müşteri iş akışlarında kendini gösteriyor. Müşteriler eğitim videoları, satış demoları, ürün tanıtımları, eğitim içerikleri, destek ve görevi tamamlayana kadar konuşmaya devam etmesi gereken yapay zeka ajanları için daha uzun ve tutarlı sahneler/videolar istiyor; ayrıca prompt, hareket ve metin üzerinde yineleme yapabilmek için hızlı önizleme talep ediyor.

HeyGen'de bu durum üç somut gereksinime dönüştü:

Uzun sahne tutarlılığıAvatarın, yalnızca kısa bir klip için değil, oluşturulan videonun birçok parçası boyunca kimliği, dudak senkronizasyonunu, ifadeyi ve hareket sürekliliğini koruması gerekir. Sabit bir süre sınırı yokBir oluşturma on saniye, on dakika ya da ucu açık, gerçek zamanlı bir oturum olabilir. Hızlı önizleme, gerçek zamanlı veya gerçek zamandan daha hızlı oluşturmaSistem, kareleri hızla üretmeye başlamalı ve çıkarım hâlâ devam ederken oluşturulan karelerin akış olarak iletilmesine dahi izin vermelidir.

Bu yazıda, bu gereksinimleri karşılamak için oluşturduğumuz çıkarım çerçevesini adım adım inceliyoruz.

Temel model mimarisi

Bu çerçeve, HeyGen'in avatar video oluşturma modelleri — Avatar IV ve Avatar V aileleri — etrafında inşa edilmiştir. Üst düzeyde model; referans bir görsel/video, yönlendirici ses ve isteğe bağlı metin veya sahne koşullandırmasını alır, ardından o avatarın doğru kimlik, ifade ve hareketle konuştuğu bir video oluşturur.

Çekirdek oluşturma modeli, akış eşleştirme (flow matching) ile eğitilmiş bir Diffusion Transformer (DiT)’tır. Kişiyi küçük bir kimlik gömmesine sıkıştırmak yerine, model zengin referans token’larına koşullanır; böylece avatarlar için önemli olan ayrıntıları koruyabilir: yüz şekli, dişler, cilt dokusu, ağız hareketi, jest stili ve konuşma ritmi.

Üretim çıkarım yolu üç ana aşamadan oluşur:

Sesten videoya oluşturma Bir temel DiT, referans kimlik, ses özellikleri ve koşullandırma sinyallerinden düşük çözünürlüklü video latentleri oluşturur. Bu aşama, hareket, dudak senkronizasyonu ve zamansal tutarlılığa odaklanır. Kimlik odaklı süper çözünürlükİkinci bir model, bu latentleri yüksek çözünürlüklü çıktıya dönüştürür ve özellikle yüz ve ağız bölgesi olmak üzere, insanların yapaylık ve bozulmalara en duyarlı olduğu alanlara ekstra dikkat gösterir. Akış tabanlı VAE çözme Bir VAE kod çözücü, yüksek çözünürlüklü latentleri parça parça RGB karelere dönüştürür; böylece tüm video tamamlanmadan kareler üretilebilir.

Uzun videolar oluşturmak için sistem verileri parçalara ayırarak işler. İlk parça tamamen statik referansa dayanırken, sonraki parçalar önceki segmentlerden gelen sınır verilerini kullanır. Bu sayede avatar, duruşunu veya kimliğini baştan sıfırlamaya gerek kalmadan doğal bir şekilde konuşmaya devam edebilir.

Akış çerçevesi ve pipeline döngüsü

Parça tabanlı yürütmeyi desteklemek için çıkarım çerçevesi, yerelleştirilmiş zaman pencereleri üzerinde çalışan ve her bir parça işlendiğinde kaynakları anında serbest bırakan, modüler, üç katmanlı bir mimari kullanır.

Modül : Belirli bir model ve onun checkpoint'ini saran bir katman (örneğin A2V DiT, Süper Çözünürlük DiT, VAE bileşenleri, metin/ses kodlayıcıları).

: Belirli bir model ve onun checkpoint'ini saran bir katman (örneğin A2V DiT, Süper Çözünürlük DiT, VAE bileşenleri, metin/ses kodlayıcıları). Aşama : Bir veya daha fazla modülü koordine eden, türü belirli bir yürütme birimi (örneğin bağlam oluşturma, süper çözünürlük).

: Bir veya daha fazla modülü koordine eden, türü belirli bir yürütme birimi (örneğin bağlam oluşturma, süper çözünürlük). Pipeline: Aşamaları birbirine bağlayan, paylaşılan durumu yöneten ve akış veya toplu yürütme modlarını koordine eden yürütme grafiği.

Başlatma aşaması, her istek için referans kimliği bir kez örtük temsillere (latentlere) kodlar. Ardından pipeline, giriş ses akışı tamamen bitene kadar kalan aşamalar arasında kesintisiz bir döngü yürütür: