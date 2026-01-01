HeyGen MCP:

Video oluşturma

herhangi bir YZ aracısı için

HeyGen'i Model Context Protocol (MCP) aracılığıyla Claude Web, Claude Code, Gemini CLI, Cursor ve daha fazlasına bağlayın. Aracınız, mevcut HeyGen planınızı kullanarak videolar oluşturur, yönetir ve geri çağırır. Ek faturalama yok.

129.160.923Oluşturulan videolar
103.427.367Oluşturulan avatarlar
17.753.384Çevrilen videolar
Neden HeyGen MCP

HeyGen MCP, videoyu yerel bir ajan yeteneği haline getiriyor

YZ ajanları zaten iş akışınızın bir parçası. HeyGen'in MCP sunucusu, profesyonel video oluşturmayı MCP ile uyumlu tüm ajanlar için erişilebilir hale getirir. Ayrı bir adım değil, ayrı bir entegrasyon değil.

Entegrasyon yükü yok

Herhangi bir API entegrasyonu geliştirmek veya yönetmek zorunda kalmadan HeyGen'in tüm video yeteneklerine bağlanın. Takip etmeniz gereken değişiklik kayıtları yok.

Zaten çalıştığınız yerde sorunsuz çalışır

Claude Web, Claude Code, Claude Desktop, Gemini CLI veya Cursor'ı zaten kullanıyor musunuz? HeyGen, ekibinizin her gün kullandığı araçlara bağlanır.

Varsayılan olarak güvenli

HeyGen hesabınıza bağlı OAuth kimlik doğrulaması. Döndürmeniz veya açığa çıkarmanız gereken API anahtarları yok. Videolarınız, hesabınız, kredileriniz.

Avatarlarınız ve sesleriniz

HeyGen hesabınızda bulunan tüm özel avatarlar veya sesler, markalı varlıklar dahil olmak üzere Remote MCP üzerinden erişilebilir.

175+ dil ve lehçe

Temsilciler, YZ destekli dudak senkronizasyonu ve çeviri ile 175’ten fazla dil ve lehçede, ölçeklenebilir ve isteğe bağlı olarak çok dilli video içerik oluşturabilir.

Ek faturalandırma yok

Video oluşturma, mevcut HeyGen planınıza dahil olan kredileri kullanır. Ücretsiz hesaplar dahil tüm planlarda kullanılabilir.

Sorularınız mı var? Cevaplarımız hazır

Bir API anahtarına ihtiyacım var mı?

Hayır. Remote MCP, HeyGen hesabınıza (Web Planı) bağlı OAuth kimlik doğrulamasını kullanır. API anahtarı gerekmez.

HeyGen’in MCP özelliği için ekstra ücret ödemek gerekiyor mu?

Hayır. Video oluşturma, mevcut HeyGen planınıza dahil olan premium kredileri kullanır. Ayrı bir API ücreti veya ek faturalandırma yoktur.

Hangi HeyGen planları MCP'yi destekliyor?

MCP, tüm HeyGen planlarında kullanılabilir. Daha yoğun kullanım için Creator planına veya üzerindeki bir plana yükseltmeniz önerilir.

Kendi özel avatarlarımı ve seslerimi kullanabilir miyim?

Evet. HeyGen hesabınızda bulunan tüm avatarlar ve sesler, özel olarak oluşturduğunuz varlıklar da dahil olmak üzere, HeyGen MCP üzerinden kullanılabilir.

Bu çözüm ile HeyGen API arasındaki fark nedir?

HeyGen API, programatik kontrol için doğrudan REST uç noktaları sunar. Remote MCP, bu yetenekleri sararak YZ ajanlarının entegrasyon kodu yazmanıza gerek kalmadan onları konuşma yoluyla kullanabilmesini sağlar.

HeyGen MCP'yi pazar yerinize eklemek ister misiniz?

Sizin için süreci hızlandıracağız — lütfen bizimle iletişime geçin.

