HeyGen marka kılavuzu
Bu sayfa, HeyGen’in marka varlıklarının, ticari markalarının ve telif hakkıyla korunan materyallerinin doğru kullanımına ilişkin kuralları açıklar. İş ortakları, medya kuruluşları ve içeriğinde HeyGen’i öne çıkaran veya HeyGen’e atıfta bulunan herkes için hazırlanmıştır. Bu yönergelerin takip edilmesi, markamızın tüm üçüncü taraf materyallerinde doğru ve tutarlı bir şekilde temsil edilmesini sağlamaya yardımcı olur.
HeyGen tam logo
Tam HeyGen logo kilidi birincil versiyondur ve çoğu durumda kullanılmalıdır. Dikey kilidi yalnızca alanın sınırlı olduğu veya yerleşimin daha kompakt bir format gerektirdiği durumlarda kullanın — örneğin dar yerleşimler, sosyal medya gönderileri veya tam logonun hâlâ net bir şekilde görünür olması gereken dijital ekranlar gibi.
HeyGen ikincil logo
HeyGen, basit bir fikirle yola çıktı: video oluşturmayı zahmetsiz hale getirmek. Bugün, yapay zeka ile hikâye anlatımını dönüştürüyor, herkesin hiçbir sınır olmadan yüksek kaliteli videolar oluşturmasını sağlıyoruz.
HeyGen üçüncül logo
HeyGen, video oluşturmayı zahmetsiz hale getirme fikriyle yola çıktı. Bugün, yapay zeka ile hikâye anlatımını dönüştürüyor, herkesin hiçbir sınır olmadan yüksek kaliteli videolar oluşturmasını sağlıyoruz.
HeyGen sembolü
HeyGen, video oluşturmayı zahmetsiz hale getirme fikriyle yola çıktı. Bugün, yapay zeka ile hikâye anlatımını dönüştürüyor, herkesin hiçbir sınır olmadan yüksek kaliteli videolar oluşturmasını sağlıyoruz.
İş ortaklıkları
HeyGen logosunu bir iş ortağının logosuyla birlikte kullanırken, her ikisinin de görsel olarak dengeli ve boyut olarak eşit görünmesini sağlayın. İki logo arasındaki boşluğu tutarlı tutun — yaklaşık olarak bir HeyGen ikonunun genişliği kadar. HeyGen logosu her zaman solda, iş ortağı veya sponsor logosu ise sağda yer almalıdır. Her iki logo da yerleşim içinde yatay olarak ortalanmış olmalıdır. Mümkün olduğunda, görsel uyum yaratmak için her iki logo için de ortak bir renk kullanımı tercih edin. İş ortağının logosunun orijinal renklerinde kalması gerekiyorsa, kontrastı ve bütünlüğü korumak için, iş ortağının paletinden seçilen bir arka plan üzerinde beyaz HeyGen logosunu kullanın.
HeyGen Ticari Marka Kullanım Kılavuzu
Bu Marka Kullanım Kılavuzu (“Kılavuz”), iş ortaklarının, lisans sahiplerinin, medya kuruluşlarının ve diğer yetkili üçüncü tarafların (“siz”) HeyGen’in marka unsurlarını — logolarımız, ticari markalarımız, hizmet markalarımız, ürün adlarımız ve HeyGen’in ürünlerini veya hizmetlerini tanımlayan diğer tüm işaretler (“HeyGen Marka Unsurları”) dahil — doğru şekilde kullanmasına yardımcı olmak için hazırlanmıştır.
HeyGen Marka Unsurlarını yalnızca bu Kılavuz ve HeyGen Stil Rehberi’ne uygun olarak kullanabilirsiniz. Bu şartların dışındaki hiçbir kullanım kabul edilmez. HeyGen, bu Kılavuzu dilediği zaman güncelleme veya değiştirme hakkını saklı tutar.
Mülkiyet ve kullanım
HeyGen Marka Varlıkları, yalnızca HeyGen'e ait olan değerli fikri mülkiyet haklarıdır. Herhangi bir HeyGen Marka Varlığını kullanarak veya atıfta bulunarak, aşağıdakileri kabul etmiş olursunuz:
- Bu Kılavuzlara ve HeyGen Hizmet Şartları'na uyun.
- HeyGen'in tüm Marka Varlıklarının tek sahibi olduğunu kabul edin.
- HeyGen’in haklarına itiraz etmekten veya bu haklara müdahale etmekten kaçının.
- HeyGen Marka Varlıklarının kullanımından doğan tüm itibar ve olumlu algının HeyGen’e fayda sağlamasını sağlayın.
HeyGen, Marka Varlıklarını kullanımınızı dilediği zaman inceleme ve verdiği izinleri kendi takdirine bağlı olarak geri çekme veya değiştirme hakkını saklı tutar.
HeyGen ile ortaklık veya iş ortaklığı (affiliate) sözleşmesi gibi ayrı bir yazılı sözleşmeniz varsa, herhangi bir çakışma durumunda bu sözleşmenin hükümleri bu Kılavuzlara göre öncelik taşır.
HeyGen marka varlıkları şunları içerir:
- HeyGen kelime logosu
- HeyGen logosu (yatay ve dikey versiyonlar)
- HeyGen simgesi
- HeyGen ürün adları, sloganları ve etiket cümleleri
Tüm ticari markalar, logolar ve ilgili marka tanımlayıcıları HeyGen Inc.'in mülkiyetindedir ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer yargı bölgelerinde tescilli olabilir.
Yapılması ve yapılmaması gerekenler
Yapılacaklar:
- HeyGen Stil Rehberi'nde yer alan, en güncel ve onaylanmış HeyGen Marka Varlıkları sürümlerini kullanın.
- HeyGen logosunu doğru boşluklar ve oranlarla görüntüleyin.
- Markamıza atıfta bulunurken HeyGen ile olan ilişkinizi açıkça belirtin.
Yapmayın:
- HeyGen Marka Varlıklarını hiçbir şekilde değiştirmeyin (örneğin renkleri değiştirmek, oranları bozmak, kırpmak veya efekt eklemek gibi).
- HeyGen Marka Varlıklarını kendi logonuz veya markanızla birleştirmeyin — her zaman ayrı ve belirgin şekilde görünmelidirler.
- HeyGen’in ticari markalarını veya logolarını kendi adınızın, ürününüzün, hizmetinizin veya alan adınızın bir parçası olarak kullanın.
- HeyGen’in web sitesinin, arayüzünün veya pazarlama materyallerinin görünümünü, hissini ya da tasarımını taklit edin.
- Herhangi bir HeyGen Marka Varlığını, yazılı izin olmaksızın sponsorluk, onay veya ortaklık izlenimi verecek şekilde kullanın.
- HeyGen’in ticari markalarını isim veya fiil olarak kullanmayın. Her zaman genel bir tanımlayıcıyla birlikte kullanın (örneğin, “HeyGen® YZ video platformu”).
Sorular
HeyGen'in Marka Varlıklarını nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz veya belirli bir kullanım durumu için onaya ihtiyacınız varsa, [email protected] adresinden iletişime geçin.
Yapay zeka ile video oluşturmaya başlayın
Sizin gibi işletmelerin içerik oluşturmayı nasıl ölçeklendirdiğini ve en yenilikçi yapay zeka videosuyla büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.