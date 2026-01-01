Gawing makinis na software demo video ang isang script o screen recording sa loob lang ng ilang minuto. Walang camera, walang editing software, walang paulit-ulit na take. Magdagdag ng narration, captions, at mahigit 175 na wika, tapos i-share kahit saan.
Features of the software demo video maker
Paglilinis ng Pananalita para sa Propesyonal na Demo
Record your demo once. Speech Cleanup removes filler words, pauses, false starts, and retakes automatically, while the AI bridges visual gaps with invisible transitions. Your professional demo looks perfect, so you save time in the AI video editor with no editing skills required.
Record your screen, fast and easy
Capture your product in action with synced screen, webcam, and microphone. The platform makes it easy to record real workflows that showcase your product and show how it works, then drop the clip into your product demo video scene in minutes.
Mga voiceover at avatar na pinapagana ng AI
I-paste ang iyong script at makakuha ng natural, AI-powered na voiceovers sa loob ng ilang segundo. Pumili mula sa daan-daang boses o i-clone ang sarili mong boses, o magdagdag ng makatotohanang avatar na magpe-present. Tinitiyak ng script-to-video na workflow na bawat eksena at ang malinaw mong call to action ay nananatiling nakaayon sa mensahe.
Auto captions and video templates
Magdagdag ng kaakit-akit na visuals, stock media, at mga caption na awtomatikong nalilikha habang nirender ang iyong video. Magsimula sa mga demo video template, pagkatapos ay i-export ang pulidong video content na angkop para sa mga social media platform. Pinapadali ng subtitle generator na sundan at maintindihan ang mga feature at benepisyo.
I-localize ang mga demo sa mahigit 175 na wika
Abutin ang mga user sa buong mundo sa pamamagitan ng pag-translate ng kahit anong software demo sa mahigit 175 na wika, na may eksaktong lip-sync at nananatili ang orihinal mong boses. Maglunsad ng isang walkthrough, tapos i-localize ang mga product video mo para sa bawat merkado. Pinapalitan ng built-in na AI dubbing ang mabagal, tradisyunal na video production gamit lang ang ilang oras ng trabaho sa isang hapon.
Mga ideya at gamit para sa software demo na video
Filming a fresh demo for every release eats engineering time. Describe the new product features, handle video creation with the AI video generator, and ship product demos in minutes, not weeks.
Generic recordings feel cold. Turn one script into tailored demos for each target audience, with an AI spokesperson presenting. Every visitor gets a personalized use case presentation at pipeline scale.
Re-recording tutorials whenever the UI changes drains your team. Update the script, regenerate, and your help center stays current in minutes. A tutorial video maker turns each feature into clear video demos.
Complex products confuse new users and raise support tickets. An AI video explainer breaks features into simple steps to walk potential users through your product so they can see its value firsthand.
Scheduling experts for internal walkthroughs slows everyone down. Convert process docs into a clear training video your team watches on demand, so you create professional content and keep content production moving.
Agency-produced launch videos take weeks and stretch budgets. Pick a template, write your pitch, and generate marketing videos for every channel in minutes. Campaign content builds brand awareness and stays on brand.
Paano gumagana ang isang software demo video maker
Gumawa ng software demo video sa apat na hakbang na magdadala sa iyo mula sa simpleng ideya o raw na recording hanggang sa makinis at handang‑i-share na walkthrough.
Pumili ng template o i-paste ang script, o i-record nang live ang iyong produkto gamit ang built-in na screen recorder.
Isulat o i-paste ang iyong walkthrough na teksto. Aayusin ng system ang mga eksena, pacing, at pagbibigay-diin.
Magdagdag ng narasyon, captions, at branding. Inaalis ng Speech Cleanup ang mga salitang palamuti at mga alanganing paghinto.
Mag-render sa HD o 4K, i-resize para sa anumang platform, tapos i-download o i-share ang natapos mong demo kahit saan.
Ang isang software demo video maker, o product demo video maker, ay nagko-convert ng script o recording sa isang kumpletong demo na may narration at captions. Ginagamit ng AI demo maker na ito ang text-to-video engine ng platform para sa boses, timing, at pag-edit, kaya ilang minuto lang ang kailangan para gumawa ng demo.
Oo. I-record ang iyong screen para makuha ang totoong interface, pagkatapos magdagdag ng narration at pag-zoom para ipakita kung paano gumagana ang iyong produkto. Gumamit ng green screen presenter o faceless na video para makita ng mga manonood ang produkto at ang gabay nang sabay.
Pagkatapos mong mag-record, awtomatikong inaalis ng HeyGen's Speech Cleanup ang mga salitang pampuno, mahabang paghinto, maling simula, at mga retake. Sa halip na halatang jump cuts, pinagdurugtong ng AI ang pinakamagagandang kuha mo gamit ang halos di‑makitang mga transition, kaya nagiging napakaganda ng demo videos mo na parang perpektong na‑record sa bawat pagkakataon.
Ang mga timeline editor tulad ng Clipchamp ay umaasa sa drag-and-drop na mga track at mano-manong pagputol ng clips. Ang AI tool na ito ay mahusay para sa paggawa ng demo na product videos, kaya gamit ang isang video script generator makakagawa ka ng demo video at mabilis na product demo, tapos idagdag mo ang brand kit mo sa pamamagitan ng paglalagay ng brand mo sa isang click lang.
Ang mga demo video ay isang epektibong kasangkapan sa pagbebenta. Ang isang mahusay na product demo video ay epektibong product demo video: itinatampok nito ang mahahalagang features, may malinaw at malakas na call to action, at nagpapataas ng conversion. Pinananatiling natural ng AI lip sync engine ang mga presenter.
Oo. Huwag lang mag-stop sa paggawa ng isang flagship demo video—gamitin ito para gumawa ng mahahalagang asset para sa bawat webpage, i-publish ang iyong content, at mag-embed ng interactive product demo o URL papunta sa video sa kahit anong page. Pag-aralan ang analytics para makita kung ano ang talagang nagko-convert, ikonekta ang iyong customer relationship management tool, at siguraduhing ang mga demo video mo ang tutulong para maipakita at maiparating nang malinaw ang halaga ng iyong produkto. Magsimula sa isang libreng trial.
Mag-explore pa ng AI-powered na mga tool
Bigyang-buhay ang anumang larawan gamit ang sobrang realistiko na boses at galaw sa pamamagitan ng Avatar IV.
Gawing propesyonal na demo videos ang iyong mga product walkthrough gamit ang AI.