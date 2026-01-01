Ang sales pitch generator ay nagbabago ng kahit anong script tungo sa isang pulidong video pitch sa loob lamang ng ilang minuto. Walang kailangang camera, walang editing. Isulat ang iyong pitch, pumili ng presenter, at magpadala ng tapos na video sa kahit sinong prospect.
Mga tampok ng AI sales pitch generator
AI-powered na generator ng sales pitch
Magsimula sa isang simpleng input at hayaang ang AI tool ang gumawa ng sales pitch sa loob ng ilang segundo. Tukuyin ang iyong produkto at target na audience, at ang script-to-video engine ang magsusulat ng malinaw at kapani-paniwalang mensahe na maaari mong ayusin at gawing tapos na video sa loob lamang ng ilang minuto.
Maghatid ng makapangyarihang mga sales video
I-record ang iyong pitch at hayaang alisin ng Speech Cleanup ang mga salitang pampuno, mahabang paghinto, maling simula, at mga retake. Sa halip na nakakailang na jump cuts, pinagdurugtong ng AI video editor ang iyong pinakamagagandang sandali sa isang makinis na take na nagpapaganda sa iyong delivery, para makagawa ka ng bawat pitch nang walang kahirap-hirap at hindi na kailangang mag-re-record.
I-customize ang bawat sales pitch sa malakihang antas
Magpadala ng video na akma sa bawat prospect sa halip na isang generic na mensahe lang. Sa AI face swap, makakagawa ka ng mga naka-customize na pitch para sa iba’t ibang customer segment gamit lang ang iisang script, kaya nasusukat ang personalization at nananatiling nakaangkop ang sales pitches sa bawat buyer.
Mga template ng brand para sa mga sales team
Bigyan ang iyong sales team ng isang library ng on-brand na mga template at makatotohanang mga presenter, nang hindi kailangan ng camera. Pumili ng AI spokesperson, itugma ang boses at mga kulay ng iyong brand, at iayon ang bawat pitch sa iyong istilo para makagawa ang mga marketer at sales reps ng pare-pareho at propesyonal na presentasyon sa lahat ng customer touchpoints.
Multilingual na mga pitch na tumatagos sa damdamin
Manalo ng mga deal sa kahit anong merkado sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga pitch sa wika ng iyong buyer. Ginagawa ng video translator na maging 175+ na wika ang isang sales video, na may natural na boses at lip-sync, para tumugma ang iyong mensahe sa lokal na mga pangangailangan at lumawak ang iyong sales efforts nang hindi na kailangang mag-re-record.
Mga ideya at gamit para sa sales pitch na video
Generic cold emails get ignored. Build a short, personal pitch with an AI video generator that grabs attention and lifts conversion toward your desired outcome, as prospects see a real message instead of text.
Filming a polished demo takes planning and editing. Describe your product and generate a clear product demo video that streamlines your sales process and walks buyers through key features, so demos move deals forward faster.
A text recap after a call is easy to skip. Record a quick AI talking head that addresses their specific needs and reinforces your sales strategy, so prospects stay engaged between meetings.
A slide presentation rarely tells the full story. SaaS teams use PPT To video to turn a deck of business ideas into a narrated video that frames the vision, so investors grasp it from anywhere.
Reshooting onboarding footage every quarter is costly. Drop your playbook into the editor and produce consistent training video that ramps new reps fast and standardizes your pitch creation process across the team.
Plain text on social rarely sparks conversations. Add specific details and turn your pitch into a scroll-stopping video for LinkedIn with AI social media support, building a pipeline of inbound prospects.
Paano gumagana ang AI sales pitch generator
Gumawa ng epektibong sales pitch video sa apat na simpleng hakbang, mula sa unang ideya mo hanggang sa makinis na pitch na handa nang ipadala.
Ilarawan ang iyong produkto, audience, at mensahe. Gagamitin ng generator ang mga detalyeng ito para hubugin ang iyong pitch.
Kumuha ng AI-written na sales script sa loob ng ilang segundo, pagkatapos ay i-edit ang mga salita at tono para tumugma sa iyong brand.
Pumili ng presenter at natural na boses para ihatid ang iyong pitch sa camera, walang kailangang pagfi-film.
Idagdag ang iyong logo at mga kulay, pagkatapos ay i-export ang isang pulidong pitch video na maaari mong ibahagi sa anumang prospect sa loob lamang ng ilang minuto.
Ang AI sales pitch generator ay isang AI tool na nagbabago ng isang script o ideya tungo sa isang tapos na video pitch. Isulat mo ang iyong mensahe, gamitin ang AI para i-draft at i-refine ito, pumili ng presenter, at ang text-to-video workflow mula sa HeyGen ay mag-e-export ng pulidong video sa loob lang ng ilang minuto.
Magsimula sa isang script at hayaang palitan ng aming AI ang mga pangalan, alok, at data ng customer para makagawa ng mga custom na pitch para sa daan-daang buyer. Bumuo ng sarili mong presenter gamit ang AI clone, at gamit ang kumpletong pag-customize, maiangkop ang bawat video sa mga gusto ng bawat buyer.
Oo. Gumagamit ang generator ng AI-powered insights para suriin ang iyong script at bumuo ng isang data-driven na pitch na ikaw ang may kontrol. Bawasan ang jargon, pagandahin ang pagiging madaling basahin, i-sync ang delivery gamit ang AI lip sync, at gumawa ng anumang pagbabago bago ka mag-export.
Ang tradisyunal na pag-shoot ay nangangailangan ng pag-schedule, gamit, paulit-ulit na take, at pag-edit. Sa HeyGen, magsusulat ka lang ng script, makakakuha ka na ng pulidong pitch sa loob ng ilang minuto, at makakagawa ka ng faceless na video nang hindi gumagamit ng camera. Maaari kang magpadala ng iba’t ibang sales message sa bawat list, at ginagamit ito ng mga team para mapabilis ang pag-angat ng sales.
Hinahayaan ka ng AI na mas mapabilis ang paggawa ng mga nakakahikayat na pitch. Magsimula sa isang nako-customize na template, iangkop ang mga salita sa iyong audience, at bibigyan ng video script generator ang mga sales rep ng draft na handa nang i-shoot sa loob lamang ng ilang minuto.
Oo. Maaari kang gumawa ng mga video pitch nang hindi kailangan ng credit card, at saka ka na lang mag-upgrade kapag handa ka na. Nagsisimula ang mga bayad na plano sa humigit-kumulang $29 bawat buwan at nagbibigay ng access sa AI Voice Cloning, mas mahahabang video, mga kontrol sa branding, at ang kumpletong library ng mga presenter at template.
Mag-explore pa ng AI-powered na mga tool
Bigyang-buhay ang anumang larawan gamit ang sobrang realistiko na boses at galaw sa pamamagitan ng Avatar IV.
Gawing mga personalisadong video ang iyong sales pitches para mas madaling makapagsara ng deals, gamit ang AI.