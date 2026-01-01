Gawing propesyonal na video ang kahit anong script gamit ang HR video maker na ito. Walang kailangang camera, crew, o editing software. Gumawa ng onboarding, training, at policy videos sa mahigit 175 na wika na mapapanood ng buong team mo kahit saan.
Features of the HR Video Maker
Turn HR Scripts Into Videos With AI
Isulat o i-paste ang iyong script at makakakuha ka ng kumpletong HR video sa loob lang ng ilang minuto. Inaayos ng text-to-video tool na ito ang mga eksena, narasyon, at timing, habang pinapabilis naman ng simpleng drag-and-drop editor ang paggawa ng video. Ang script-to-video na workflow ay hindi nangangailangan ng pag-shoot ng video at wala ka nang kailangang pag-aralan muna.
Paglilinis ng Boses at Matalinong Pagre-record
I-record mo lang ang mensahe mo isang beses at makakakuha ka na ng malinis at pulidong take nang hindi na kailangang mag-re-record. Inaalis ng Speech Cleanup ang mga salitang pampuno, mahahabang patlang, maling simula, at mga retake, tapos pinagdurugtong nito ang pinakamagandang kuha mo gamit ang halos di-halatang mga transition. Nakatitipid ka ng oras at hindi mo na kailangang mag-edit ng video nang mano-mano para makuha ang de-kalidad na resulta.
Multilingual Training in 175+ Languages
Reach every employee in the language they understand best. Translate any HR video into 175+ languages with lifelike AI avatars, natural voiceovers, and accurate lip sync, so content feels local. Use the video translator to communicate with global teams and deploy worldwide.
I-edit at I-customize ang Anumang HR na Video
Nagbabago ang mga polisiya at proseso, at makakasabay ang mga video mo nang hindi na kailangang mag-reshoot. I-edit lang ang script para i-update ang mga polisiya ng kumpanya, tapos i-regenerate sa loob lang ng ilang minuto. Mananatiling napapanahon ang iyong onboarding at training video library, laging available on-demand at madaling i-customize, na nakakapagpataas ng productivity ng team.
Mga Template ng Video na Akma sa Brand at Pag-export
Panatilihing pare-pareho ang lahat ng HR video gamit ang iyong logo, mga kulay, at mga font na awtomatikong ina-apply. Gawing makinis at propesyonal na module ang isang presentation gamit ang PPT to video, na may kumpletong customization para sa bawat team. I-export bilang MP4 o SCORM package na maaari mong ilagay diretso sa iyong LMS para sa tracking.
HR video ideas and use cases
New hires get inconsistent onboarding when it depends on someone's calendar. Paste your orientation script into the course builder, pick from ready-made video templates, and engage every employee with the same welcome on day one.
Compliance content goes stale the moment a rule changes, and reshooting is slow. Update the script and regenerate, and the built-in subtitle generator keeps policy training digestible and effective for every team.
Open enrollment emails get ignored, and dense PDFs confuse employees. Turn your benefits guide into engaging videos with PDF to video, so staff understand their options and act before the deadline.
A generic welcome email feels flat on day one. Record a short message, build a presenter avatar, and let every new hire feel your company culture with a personal touch and stronger employee engagement.
Recording leadership updates eats hours and rarely scales. Convert a memo into clear video communication, or make a faceless video, so company news reaches every employee with the same message and tone.
Hiring posts blend together and rarely show your team. Build recruiting videos and job ads with the AI ad maker, then share them on LinkedIn and social media to engage candidates and strengthen recruitment.
Paano gumagana ang isang HR video maker
Create HR videos in four clear steps that take you from a script to a polished, share-ready video for your team.
Pumili ng layout at visual na istilo para sa iyong HR video, pagkatapos itakda ang aspect ratio, mga kulay, at branding.
Isulat o i-paste ang iyong onboarding o training script, tapos ay ayusin ang tono at pacing para mas malinaw.
Add captions, music, and backgrounds. Speech Cleanup removes filler words and pauses automatically.
I-render ang tapos mong HR video, pagkatapos ay i-download ito bilang MP4 o i-export bilang SCORM package para sa iyong LMS.
An HR video maker is a tool that turns a script into finished human resources videos for onboarding, training, and recruitment. Paste your text, pick a style, and the AI video generator builds the scenes, voice, and timing for effective HR content without filming.
Oo. I-edit ang script, palitan ang isang eksena, o i-update ang isang karakter, tapos i-regenerate sa loob lang ng ilang minuto—walang kailangang reshoot o oras sa studio. Lahat ay nagsisimula sa text, kaya puwede mong i-refine ang bawat video mamaya sa AI video editor at i-roll out ang mga update sa lahat ng wika nang sabay-sabay.
I-upload ang iyong presentation at bawat slide ay magiging isang scene na may text-to-speech na narasyon. Magdagdag ng text, animation, at iyong logo, tapos i-generate para gawing malinaw na video ang mga static na slide. Kailangan mo ng panimulang base? Ang video script generator ang gagawa muna ng maayos at malinaw na script.
Oo. Magsimula sa mga handa nang video template, tapos i-customize ang mga kulay, font, logo, at layout. Gumawa ng mga engaging na video mula sa simula at magdagdag ng captions sa video para makagawa ka ng pulidong mga video na nagpapalakas sa iyong brand at nagpapanatiling pare-pareho ang bawat human resources na video.
Oo. Gumawa ka lang ng isang HR video, tapos iangkop mo ito sa walang limitasyong tutorials, webinars, at mga update gamit ang parehong script. Sa AI voice cloning, pare-pareho ang boses ng narration, at kayang i-localize ng HeyGen sa mahigit 175 na wika nang hindi kailangan ng magastos na tradisyunal na video production.
Oo. Nag-aalok ang HeyGen ng libreng plano na hindi kailangan ng credit card para masubukan ng HR teams ang AI video maker na ito. Magdagdag ng motion para i-animate ang text at gawing mas nakakaengganyo ang iyong video, saka mag-upgrade para sa kumpletong features, mas mahahabang video, at SCORM export papunta sa iyong LMS platform.
Mag-explore pa ng AI-powered na mga tool
Bigyang-buhay ang anumang larawan gamit ang sobrang realistiko na boses at galaw sa pamamagitan ng Avatar IV.
Gawing mga propesyonal na HR video ang iyong mga script at polisiya gamit ang AI.