Gawing isang pulidong event video sa loob lang ng ilang minuto ang ilang linya ng text. I-promote, imbitahan ang mga bisita, o mag-recap ng kahit anong conference, webinar, o party gamit ang event video maker na ito. Walang camera, walang editing, walang stress.
Mga tampok ng aming AI event video maker
Paglilinis ng Pananalita para sa Mabilis na Pag-edit ng Mga Video
Mag-record ng event message nang isang beses lang at hayaang alisin ng AI ang mga salitang palamuti, mahabang paghinto, maling simula, at mga retake nang awtomatiko. Sa halip na nakakailang na biglaang jump cuts, pinagdudugtong ng AI-powered na tool na ito ang iyong pinakamagagandang video clip sa iisang tuloy-tuloy na take sa AI video editor, kaya bawat speaker ay tunog pulido nang hindi kinakailangang mag-record muli kahit isang linya.
Gumawa ng event video mula sa isang prompt
Ilarawan ang event mo sa isang pangungusap at makakakuha ka ng kumpletong video mula sa AI video generator. Siya na ang bahala sa buong paggawa ng video mula umpisa hanggang dulo—pagsusulat ng script, pagbuo ng mga eksena, at pagdaragdag ng animation, musika, at captions para sa’yo. Pwede mong baguhin ang pacing, palitan ang mga shot, at aprubahan ang plano bago ito mag-render ng tapos na at handang event promo video.
Mga template ng event video at drag-and-drop
Magsimula gamit ang mga handa nang video template para sa promos, invites, at recaps, tapos gawin itong sarili mo gamit ang simpleng drag-and-drop editor. I-paste lang ang URL ng iyong website at awtomatikong ilalagay ng HeyGen ang iyong logo, mga font, at mga kulay para panatilihing pare-pareho ang brand sa bawat eksena—ang parehong pulidong on-brand na itsura na gusto mo sa lahat ng iyong marketing videos, nang hindi na kailangan ng designer.
Natural na AI na voiceover at mga presenter
I-type ang iyong script at makakuha ng natural na voiceover sa loob ng ilang segundo gamit ang AI voice generator, o i-clone ang sarili mong boses para sa personal na dating. Magdagdag ng magiliw na on-screen presenter para ihatid ang mga detalye ng session at i-highlight ang mga speaker, para maging mukhang tao ang iyong high-quality event videos nang hindi na kailangang mag-book ng studio o camera crew.
Ibahagi ang iyong event sa mahigit 175 na wika
Abutin ang bawat dumalo sa sarili nilang wika. I-translate ang anumang event video sa mahigit 175 na wika gamit ang video translator, na may eksaktong lip-sync at napananatili ang tunay na boses ng iyong speaker. Magpadala ng iisang imbitasyon na natural na tumutugma sa anumang social media platform at sa bawat merkado, nang hindi na kailangang mag-rebuild o gumawa ng hiwa-hiwalay na edits para sa bawat rehiyon.
Mga ideya at gamit para sa event video
Hiring a crew to film promotional videos takes weeks and a big budget. Write a short script, pick a template, and quickly create a polished promo video that drives registrations across social and email in minutes.
Generic email invites get ignored. Turn your text into a personalized invitation video featuring event details and speakers, then create engaging custom versions at scale so every guest feels invited and turnout climbs.
Editing hours of existing videos into a recap is slow. Drop in your key moments and notes, and instantly produce a video highlight reel and dynamic videos that keep the buzz going long after a successful event ends.
Promoting a virtual event across channels usually means juggling designers and deadlines. Turn your agenda or slide deck into a promo with PPT To video, then resize your video for every platform to fill seats faster.
Static speaker graphics get scrolled past. Turn each lineup reveal into a short, eye-catching facebook video or short-form video for youtube shorts, reels, and TikTok, building anticipation with a steady drumbeat of video content.
Manual follow-ups rarely get sent on time. Turn event photos into personalized thank-you videos with image to video for each segment, then send them directly to social media to nurture leads and turn one event into lasting engagement.
Paano gumagana ang event video maker
Gumawa ng event video sa apat na simpleng hakbang—mula sa mabilis na ideya hanggang sa pulidong promo, imbitasyon, o recap na handang i-share.
Pumili ng event template at itakda ang format, aspect ratio, at visual style ng video.
Write or paste your event details, and the text becomes clear scenes with natural narration.
Ayusin ang visuals, boses, captions, musika, at branding hanggang sa tumugma ang video sa iyong mensahe at tono.
I-render ang tapos mong video sa loob ng ilang minuto, pagkatapos ay i-download o ibahagi ito sa email, social media, at iba pa.
Ang event video maker ay isang online na video maker na gumagamit ng text-to-video para gawing tapos na event video ang iyong script nang walang kailangang filming o editing. Ilalagay mo lang ang mga detalye ng iyong event, at ito na ang gagawa ng mga eksena, voiceover, at visuals para sa iyo, para maipublish mo ang iyong mga video online sa loob lamang ng ilang minuto.
Pwede kang gumawa at mag-edit ng mga video sa iisang event video maker, kaya ang paggawa ng video ay sakop na ang pagsulat ng script, animation, at mga final touch nang hindi nagpapalit-palit ng tools. Pumili ng mga nako-customize na video template, piliin ang isa sa aming event styles, at gumamit ng simpleng drag-and-drop na workflow para bumuo ng teaser, explainer, product video, o mga slideshow. Sa intuitive na video editor, madali kang makakadagdag ng music para sa tamang mood ng video mo, makakagawa ng mga video na kahit anong haba, at tuloy-tuloy na makakalikha ng magagandang video gamit ang AI tools. Ang online na video maker na ito ay kayang humawak ng mga video gamit ang AI mula sa simpleng clips hanggang sa kumpletong multi-scene na mga kuwento, tapos ida-download mo lang ang video mo bilang MP4 o MOV, handa nang i-share.
Oo. I-upload ang iyong media, kasama ang mga clip, larawan, at mahahalagang sandali, tapos magdagdag ng script para pagdugtungin ang mga ito. Bahala na ang editor sa pacing, at puwede ka ring maglagay ng captions sa video para malinaw ang bawat naitalang mensahe. Pagkatapos, aalisin ng Speech Cleanup ang mga salitang pampuno at mga alanganing paghinto at pagsasamahin ang pinakamagagandang take mo sa isang tuloy-tuloy na cut na may natural na AI lip sync, kaya parang perpektong na-record ang iyong video sa unang subok.
Oo. Maaari mong isalin ang anumang event video sa mahigit 175 na wika na may eksaktong lip-sync at napananatili ang boses ng iyong tagapagsalita. Gamitin ang AI dubbing para magpadala ng isang imbitasyon o recap na natural ang dating sa bawat merkado, perpekto para sa mga global conference at webinar na may mga dumalo mula sa iba’t ibang rehiyon.
Hindi mo kailangan ng anumang karanasan. Nakaayos ang workflow sa paligid ng text, kaya isusulat mo lang ang script mo o ipapaste ang link ng URL ng video, tapos iko-customize mo ang mga video mo sa ilang pindot lang. Hindi ka kailanman magsisimula sa blangkong canvas o gagawa ng video mula sa simula, at ang mga planner na walang editing background ay nakagagawa na agad ng mga propesyonal na promo sa unang subok pa lang nila.
Yes, this free video maker from HeyGen has a free online video plan with no credit card required, so you can turn a brief into video with PDF to video and explore event videos right away. Paid plans starting at $24 per month unlock longer videos, voice cloning, premium presenters, and the full template library.
Mag-explore pa ng AI-powered na mga tool
Bigyang-buhay ang anumang larawan gamit ang sobrang realistiko na boses at galaw sa pamamagitan ng Avatar IV.
Gawing makinis na promo, imbitasyon, at recap na mga video ang mga ideya mo para sa event gamit ang AI.