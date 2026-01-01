Gawing makinis na ecommerce videos ang mga product description mo sa loob lang ng ilang minuto gamit ang HeyGen. Walang camera, walang crew, walang editing software. I-paste lang ang text mo, pumili ng style, at agad kang makakagawa ng product videos, UGC ads, at demos na handang i-publish.
Features of Ecommerce Video Maker
Paglikha ng product video sa loob lamang ng ilang minuto
Ilagay lang ang mga detalye ng produkto mo at makakagawa ka na ng de-kalidad na ecommerce product videos sa loob ng ilang minuto. Ilarawan ang item, pumili ng style, at awtomatikong gagawa ang text-to-video engine ng mga eksena, narration, at galaw. Ang ecommerce video maker na ito ay tumutulong sa’yo na gumawa ng pulidong video content nang walang kahirap-hirap.
AI Speech Cleanup para perpektong mga take
Mag-record ka lang nang isang beses at hayaan ang AI Speech Cleanup na awtomatikong mag-alis ng mga salitang pampuno, mahabang paghinto, maling simula, at mga retake. Kahit wala kang editing skills, pinagdudugtong nito ang pinakamagagandang bahagi ng recording gamit ang halos di-halatang mga transition, kaya mukhang perpektong na-record ang bawat product demo video at nakakatipid ka ng oras sa pag-e-edit ng video.
Mga UGC ad na parang gawa ng creator na may voiceover
Gumawa ng mga ad na talagang mapapahinto ang pag-scroll at parang totoong post ng mga customer. Mag-isip ng malakas na hook, magdagdag ng natural na voiceover, at mabilis na gumawa ng mga testimonial-style na clip. Tinutulungan ka ng built-in na AI ad maker at iba pang AI tools na gumawa ng content na parang native sa Instagram feed at Reels, para mas maraming mag-click papunta sa product pages mo.
Multilingual na mga video para sa mga global na brand
Abutin ang mga mamimili sa bawat merkado nang hindi muling gumagawa ng kahit isang video. Gumawa ng natural na narasyon sa mahigit 175 na wika, tapos i-localize ang mga natapos na clip gamit ang tumpak na lip sync sa pamamagitan ng video translator. Ang isang product video ay nagiging handang-gamitin na asset para sa bawat rehiyon, lahat mula sa iisang platform.
All-in-one na editor sa iyong browser
Test more creatives without blowing your budget. Customize your videos, resize for any dimension, or change the hook, then generate variations from one project and download them. The all-in-one AI video editor runs in your browser, so editing ecommerce videos needs no video editing experience.
Mga ideya at gamit ng video para sa ecommerce
Filming demos for every SKU eats time and budget. Turn product photos and specs into a clean product video for every listing, showcase it on Amazon, and boost conversions on your product pages.
Shooting fresh social creative is slow and costly. Turn a quick idea into ready-to-post clips with the tiktok video generator, then resize them into an Instagram story or Reel to engage shoppers with video marketing.
Chasing customers for recorded reviews rarely scales. Script authentic social proof, pick from a library of AI actors, and produce stunning testimonial videos that attract buyers and lift engagement before checkout.
Seasonal pushes stall when creators are booked out. Spin up a promo video for Black Friday or flash sales in minutes, then repurpose and publish that video content to any platform anytime.
New features are hard to explain in a product photo. Write the key points and build an AI video explainer with animation that shows how your product works in a professional-looking walkthrough before they buy.
Every channel wants a different format. Produce marketing videos once, then resize and export them with the right graphics and text overlay for each platform, from lifestyle Reels to landscape ads.
Paano gumagana ang isang ecommerce video maker
Create an ecommerce video in four simple steps that take you from product idea to a polished, ready-to-publish clip.
Pumili ng template, aspect ratio, at hitsura para sa iyong tindahan, tapos itakda ang uri ng product video na gusto mo.
Paste your product details or description. The system splits it into scenes and sets natural pacing.
Add captions, backgrounds, music, branding, or voice, then adjust timing so the message lands.
I-render ang malinis na video, pagkatapos ay i-export ito sa tamang format para sa iyong tindahan at mga social channel.
Ang ecommerce video maker ay isang AI platform na ginagawang mga video ang mga detalye ng produkto nang hindi na kailangang mag-shoot. Pumili ka lang ng style, i-paste ang iyong text, at makakagawa ka na ng mga product video sa loob ng ilang minuto. Pinagsasama ng script-to-video na workflow ang lahat ng kailangan mo sa iisang lugar.
Oo. Gamitin ang AI para gumawa ng mga creator-style na clip na may natural na delivery at tumutugma sa casual na tono na inaasahan ng mga shopper. Umaasa ang mga marketer sa mga AI tool na ito para lumikha ng mga nakakaengganyong video gamit ang AI social media ad tools, mag-test ng iba’t ibang bersyon sa Instagram, at i-scale ang mga clip na nakakapagpa-click at nagpapataas ng engagement.
Oo naman. Hindi mo kailangan ng camera o editing skills. Gumawa ng faceless na video para sa tindahan mo gamit ang mga presenter at text, direkta sa browser o mobile app. I-publish ang online video sa kahit anong social media platform, walang kailangang shooting.
Mag-upload ng larawan ng produkto, pumili ng script o motion prompt, at ang image-to-video tool ang bahalang magdagdag ng animation na may cinematic na pans at zooms. Ang mga static na catalog shot ay nagiging makinis at propesyonal na mga video na maaari mong ipakita sa Amazon, lifestyle ads, at mga product listing nang napakadali.
Oo. I-customize ang iyong mga video, i-resize ang mga ito sa kahit anong sukat, at i-download ang mga high-quality na file para sa bawat channel. I-partner ito sa AI Voice Cloning para mapanatiling pare-pareho ang boses ng iyong brand, ma-update ang anumang bersyon gamit ang huling mga pagbabago, at makatipid ng oras sa testing at pag-e-edit ng video.
Oo. Pumili ng mga propesyonal na template na ginawa para sa ecommerce at i-edit ang mga ito gamit ang madaling gamitin na online video editor o Instagram video maker na ito. Magdagdag ng caption o text overlay sa isang click, maglagay ng graphics, at gumawa ng mga kahanga-hangang video na may propesyonal na dating.
Mag-explore pa ng AI-powered na mga tool
Bigyang-buhay ang anumang larawan gamit ang sobrang realistiko na boses at galaw sa pamamagitan ng Avatar IV.
Transform your product ideas into professional ecommerce videos with AI.