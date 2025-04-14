Gawing cinematic na b-roll ang isang simpleng text prompt sa loob lang ng ilang minuto. Gumagawa ang AI b-roll generator ng handa-nang-gamitin na footage nang walang kamera, walang stock fees, at walang editing software—perpekto para sa ads, explainers, at social content.
Mga Tampok ng AI B-Roll Generator
Gumawa ng B-Roll Footage Mula sa Isang Prompt
Mag-type lang ng isang eksena at awtomatikong gagawa ang AI ng handa-nang-gamitin na b-roll footage sa loob ng ilang minuto, nang walang stock library o film crew. Gamit ang pinakabagong text-to-video models sa loob ng HeyGen, kabilang ang Sora, Veo, at Kling, nagiging high-quality na cinematic cutaways, product shots, at motion backgrounds ang iyong prompt.
Kumuha ng Larawan at Gawing De-Kalidad na B-Roll
Mag-upload ng still o kumuha ng larawan, at awtomatikong magdadagdag ang image-to-video engine ng pans, zooms, at galaw ng camera para makagawa ng makinis na b-roll. Itakda ang shot direction ng video mo gamit ang maikling prompt, para ang isang brand asset lang ay maging isang pulidong eksena nang hindi na kailangang mag-shoot.
Auto-Edit Takes in the AI Video Editor
Awtomatikong inaayos ng Speech Cleanup ang iyong mga a-roll take, inaalis ang mga salitang pampuno, mahabang paghinto, maling simula, at mga retake, tapos inaasikaso na rin nito ang pag-edit ng video sa pamamagitan ng pagtatahi sa mga pinakamagagandang clip. May mga halos di-halatang transition na pumupuno sa bawat pagitan sa loob ng AI video editor, kaya mukhang perpektong na-record ang footage sa unang subok pa lang.
I-match ang On-Brand na B-Roll at Kulay
Palitan ang generic na stock gamit ang sarili mong brand assets para tumugma sa iyong istilo at maiangat ang bawat eksena. Ayusin ang pacing, pinuhin ang mga transition, at mag-apply ng professional-grade na color grading para manatiling nakaayon sa mensahe ang dynamic na visuals. Ipares ang generated na footage sa isang AI talking head para magsilbing anchor ng kuwento.
All-in-One Platform, Script to Video
Lumampas sa simpleng clips at gumawa ng tapos na video sa isang all‑in‑one na platform. I-paste ang brief sa script‑to‑video workflow at si Video Agent na ang bahalang magsulat ng script, bumuo ng storyboard, gumawa ng akmang b‑roll, at magdagdag ng dynamic na voiceover at subtitle tracks para sa isang publish‑ready na video.
Malaki ang nauubos na budget at oras sa agency shoots. Sa HeyGen, kayang gumawa ng mga marketer ng mga cutaway at motion scene na talagang nakakahinto sa pag-scroll mula lang sa isang script, para makatipid sa oras at mas ma-engage ang mga buyer, tapos madali na lang itong isisingit sa marketing videos na handa para sa bawat channel sa loob lang ng ilang minuto.
Mabagal at hindi pare-pareho ang pag-shoot ng mga bagong clip araw‑araw. Gawing cinematic na b‑roll at mga hook ang mga mabilisang ideya para mas tumaas ang abot, tapos mag-publish ng viral na TikToks, Reels, at Shorts gamit ang TikTok video workflow na ginawa para sa engagement.
Ang pag-film ng isang pulidong demo ay nangangailangan ng maingat na plano, kagamitan, at pag-edit. Ilarawan ang feature at awtomatikong gumawa ng kaugnay na b-roll at mga close-up na babagay sa product demo video na may makinis na mga cut, para magmukhang gawa sa studio at handang i-release.
Mahirap ipakita ang mga abstraktong ideya kung puro talking heads lang. Magdagdag ng mga animated na konsepto at mga sumusuportang footage para ang isang AI video explainer ay makatulong magpaliwanag ng mga komplikadong paksa, at gawing malinaw at kaaya-ayang panoorin ang dating makakapal na script.
Magastos ang paulit-ulit na pagre-reshoot ng training footage sa tuwing may update. Gumawa ng mga lifestyle scene na tumutukoy at nagpapakita ng bawat hakbang para sa isang training video, pagkatapos ay i-edit ang script at i-regenerate ito para tuloy-tuloy ang paggawa ng content sa tuwing may pagbabago sa materyal.
Itigil na ang pagkuha ng bagong footage sa bawat episode, podcast, o repurposing project. Gumawa ng walang limitasyong b-roll on demand para suportahan ang isang YouTube video generator na workflow, at mapanatili ang pare-parehong itsura ng content ng mga creator sa daan-daang episode.
Paano gumagana ang AI b-roll generator
Gumawa ng cinematic na b-roll sa apat na hakbang—mula sa nakasulat na prompt hanggang sa makinis, handa-nang-i-edit na footage.
Pumili ng format, aspect ratio, at visual na estilo, pagkatapos ay itakda ang mood at direksyon ng eksena.
Ilarawan ang eksenang gusto mo o mag-drop ng reference image, at ang system na ang bahalang magplano ng shot.
Gumagawa ang AI ng cinematic na b-roll na may makinis na galaw sa loob lang ng ilang minuto, walang kailangang stock library o pag-shoot ng video.
Ayusin ang pacing, transitions, at kulay, pagkatapos ay i-export sa anumang ratio para sa ads, social, o YouTube.
Ang AI b-roll generator ay nagko-convert ng text prompt o reference image sa handa-nang-gamitin na footage. Binabasa ng AI tool na ito ang iyong script, kinikilala ang mga eksenang kailangan mo, at gumagawa ng cinematic cutaways, product shots, at motion backgrounds para sa faceless video o anumang proyekto.
Oo. Ang footage ay galing sa mga nangungunang modelo na available sa HeyGen tulad ng Sora, Veo, Kling, at Seedance, na may makinis na galaw, realistiko na ilaw, at lalim. Pwede mong i-refine ang pacing, transitions, at color grading sa loob ng AI video generator para bawat eksena ay magmukhang propesyonal ang resulta.
Hindi. Sa halip na maghanap-hanap sa mga stock site tulad ng Pexels, matalinong tinutukoy ng generator kung anong mga eksena ang kailangan ng iyong script at gumagawa ito ng bagong b-roll footage kapag kailangan mo. Mayroon ka ring media library ng lahat ng na-generate na clip para magamit muli sa iba’t ibang proyekto.
Oo. I-upload lang ang sarili mong mga video at larawan, at awtomatikong magdadagdag ang system ng natural na galaw, pag-pan, at mga camera move. Ito ang pinakamabilis na paraan para gawing bagong footage para sa product video ang mga kasalukuyan mong asset, nang hindi na kailangang mag-reshoot o mag-subscribe sa stock footage.
Oo. I-upload ang iyong video at hahayaan ka ng AI-powered editor na magdagdag ng b-roll footage kung saan nito mas pinapalakas ang iyong mensahe. Ang pagdaragdag ng mga kaugnay na cutaway ay nakatutulong para mas mapaganda ang iyong mga video at magmukhang pulido ang iyong content, nang hindi na kailangan ng oras-oras na mano-manong pag-e-edit.
Oo. Ang subtitle generator ay nagdaragdag ng subtitles at captions sa isang click, tapos awtomatikong isinasabay ang mga ito sa iyong voiceover. Maaari kang mag-download ng isang video file na puwedeng i-share sa kahit anong aspect ratio, na may subtitle track na naka-burn in o hiwalay pa rin.
Oo. Ang mga footage na ginawa gamit ang isang paid plan ay may buong komersyal na karapatan para sa mga ad, paglulunsad ng produkto, at trabaho para sa kliyente. Maaari mong ilagay ang mga clip sa isang AI ad maker flow o sa anumang uri ng deliverable. Ang mga libreng export ay may watermark; sa mga paid plan, nawawala ito at naka-unlock ang buong komersyal na paggamit.
Maaari kang gumawa nang maramihan ng environment clips, product close-ups, at motion backgrounds sa App Library bago mo gawin ang main edit. Sa mga paid plan, maa-unlock ang unlimited generations, kaya makakabuo ka ng kumpletong library ng cutaways para sa isang campaign o channel nang walang bayad kada clip.
Nag-aalok ang stock libraries ng generic na mga clip na ginagamit din ng ibang brand, at mabilis na lumalaki ang gastos sa licensing. Ang isang b-roll generator ay lumilikha ng footage na eksakto para sa eksenang kailangan mo at sa brand mo, kaya mukhang orihinal ang visuals. Ipares ito sa isang video script generator para makapagplano at makapag-produce sa iisang lugar.
Oo. Ang scene-based na interface ay akma sa umiiral mong video editing workflow, na may API integration para sa mga batch job. Ang mga na-generate na b-roll ay tumutugma sa vibe ng iyong proyekto, kaya puwedeng isingit ang mga cutaway diretso sa iyong timeline nang hindi naaantala ang iyong creative flow.
Maaari kang magsimula nang libre kahit walang credit card at gumawa ng footage para subukan ang workflow, na may watermark sa mga libreng export. Ang mga paid plan mula $24 bawat buwan ay nag-aalis ng watermark, nagbubukas ng mas mataas na resolution, mas mahahabang video, at buong karapatang pangkomersyal.
Oo. Maaari kang gumawa ng sunod-sunod na clips na may presenter, AI voice generator na nagsasalaysay, musika, at mga caption sa iisang proyekto. Lahat ay nirender nang sabay sa iisang timeline, at maaari mong i-download ang tapos na video sa HD o diretsong i-share sa iyong mga channel.
Mag-explore pa ng AI-powered na mga tool
Bigyang-buhay ang anumang larawan gamit ang sobrang realistiko na boses at galaw sa pamamagitan ng Avatar IV.
Gawing propesyonal na video ang iyong mga ideya gamit ang AI.