Maligayang pagdating sa Iyong AI Video Marketing Jumpstart Guide
Gusto mo bang gumawa ng mas maraming video content pero pakiramdam mo ay nahahadlangan ka ng limitadong oras, budget, o production resources? Hindi ka nag-iisa. Ang magandang balita: gamit ang HeyGen, makakagawa ka ng mga video na mas maganda pa kaysa sa tradisyonal na produksyon, sa mas maliit na gastos at mas maikling oras.
Ang gabay na ito ay para sa mga marketer na handang iangat ang kanilang strategy gamit ang AI video. Matututuhan mo kung paano pumunta mula konsepto hanggang kampanya, at gumawa ng de-kalidad at scalable na content nang hindi nangangailangan ng mga camera, studio, o on-screen talent.
Huwag palampasin ang praktikal na ehersisyo sa paggawa ng video sa seksyong Paggawa ng Iyong Unang Video. Idinisenyo ito para matuto ka sa pamamagitan ng aktwal na paggawa at mabilis na makasabay!
Mga Nangungunang Gamit: Paano Ginagamit ng mga Marketer ang HeyGen
Higit pa sa isang video tool ang HeyGen. Isa itong creative engine na ginawa para sa mga marketer na kailangang kumilos nang mabilis, mag-scale ng content, at maghatid ng resulta nang hindi isinusuko ang kalidad. Mula sa influencer ads hanggang sa onboarding flows, ganito ginagamit ng mga marketer sa iba’t ibang function ang HeyGen para gumawa ng high-impact videos sa malaking sukat.
Mga Video Ad
Perpekto para sa: Growth Marketers, Demand Generation Marketers, Performance Marketers, at iba pa!
Social Influencer na Video
Perpekto para sa: Social Media Marketers, Content Marketers, Performance Marketers, Demand Generation Marketers, Growth Marketers, at iba pa!
Mga How-To na Video
Perpekto para sa: Mga Product Marketer, Performance Marketer, Demand Generation Marketer, Growth Marketer
Mga Video ng Brand
Perpekto para sa: Content Marketers, Brand Marketers, Social Media Marketers
Mga Paliwanag sa Produkto
Perpekto para sa: Mga Product Marketer, Performance Marketer, Demand Generation Marketer, Growth Marketer
Bakit Napakahalaga ng Video sa Marketing Ngayon
Ang Hamon
- Ang tradisyonal na produksyon ay magastos, mabagal, at limitado ng bilang ng tao at mga budget.
- Kailangang makagawa ng mas marami ang mga marketer gamit ang mas kaunting resources—mas mahihigpit na budget, mas kaunting oras, at mas matinding pressure na higitan ang mga kakumpitensya.
Paggawa ng Iyong Unang AI Video
Panimula
Bago ka pa lang sa video o unang beses mong ginagamit ang HeyGen? Kaya mo ’to. Sa seksyong ito, gagabayan ka namin sa bawat hakbang para makagawa ka ng mahusay na video, nang mabilis.
Video ng Social Influencer
Pinakamainam para sa patayong mga video sa social media
How-To na Video
Pinakamainam para sa mga tutorial o walkthrough na nangangailangan ng screen recordings o iba pang biswal
Pumili ng uri ng video sa itaas para magbukas ng handang-gamitin na template sa HeyGen at sundan ito habang nagpapatuloy ka.
Lumaktaw na sa Hakbang 4: Piliin ang Tamang AI Avatar na Tagapagsalita at gumawa ng sarili mong AI avatar—ang digital twin mo at magiging susunod na bida sa video.
Walang problema. Silipin mo muna ang mga hakbang ngayon at balikan mo na lang ang kumpletong how-to kapag handa ka na.
Magsimula sa 2-minutong tour ng HeyGen's AI Studio Editor, at saka tayo sumabak nang todo!
Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga video tutorial na maaari mong sabayan.
→ HeyGen Academy: 101
malawak na pagtalakay sa lahat ng mga tampok ng HeyGen
→ HeyGen Academy: AI Studio
mas malalim na pagtalakay sa pag-e-edit ng video
Hakbang 1: I-set up ang iyong HeyGen workspace para sa malakihang paggamit
Ang matatalinong marketer ay hindi nagsisimula sa simula sa bawat pagkakataon—gumagawa sila ng mga sistemang kayang mag-scale.
Sa HeyGen, madali mong mapanatiling on-brand ang iyong mga video sa pamamagitan ng pag-set up ng isang Brand Kit para awtomatikong magamit ang iyong mga font, kulay, logo at iba pang assets.
I-paste lang ang URL ng kumpanya ninyo para makapagsimula, o i-upload nang mano-mano ang mga brand elements ninyo.
Nagmamadali ka ba? Walang problema. Maaari ka namang bumalik at tapusin ang hakbang na ito mamaya.
Pro Tip
Kapag kumpleto na ang Brand Kit mo sa mga kulay ng brand mo, madali mo nang maa-update ang karamihan sa HeyGen Templates para tumugma. Palitan lang ng mga kulay mo para manatiling on-brand ang bawat video, o pindutin ang Shuffle Colors button para awtomatikong palitan ng HeyGen ang mga ito.
Hakbang 2: Itakda ang Iyong Estratehiya
Bago ka sumabak sa paggawa ng video, siguraduhin muna na sobrang klaro ng campaign strategy mo sa pamamagitan ng pagdedetalye ng iyong layunin, target na audience, mga distribution channel, at hook.
Layunin ng Kampanya
Ano ang nais mong makamit ng video na ito?
Mga halimbawa: pagpapakilala ng brand, paglulunsad ng produkto, pagbuo ng leads, pag-convert sa benta
Target na Madla
Para kanino mo ginagawa ang video na ito? Anong klaseng customer sila? Saang yugto sila sa funnel?
Mga halimbawa: Gen Z na malamig na prospect na hindi pa kailanman nakarinig tungkol sa iyong brand, mga lead na maliliit na negosyo sa gitna ng funnel na kasalukuyang nagsasaalang-alang ng iba’t ibang pagpipilian
Pangunahing Channel ng Distribusyon
Saan maninirahan ang iyong video?
Mga halimbawa: LinkedIn, TikTok, YouTube, bayad na ads, website, email campaign
Hook
Anong problema ang tinutugunan mo, at paano mo makukuha ang atensyon sa unang ilang segundo?
Pro Tip
Kailangan mo ba ng pangalawang opinyon sa strategy mo? Pumunta sa ChatGPT, Claude, o iba pang tool na gusto mo at gamitin ang sumusunod na prompt:
"Nagpaplano ako ng isang marketing video campaign para sa [product/service]. Ang layunin ko ay [goal], ang target na audience ko ay [audience], ipapamahagi ko ito sa [channel], at ang pangunahing mensahe o hook ay: [hook]. Maaari mo ba akong bigyan ng feedback kung gaano ka-linaw at ka-epektibo ito at magmungkahi ng anumang mga pagpapabuti?"
Hakbang 3: Isulat ang Iyong Script
Ang script mo ang gulugod ng isang mahusay na video. Ganito mo ito magagawang sulit:
- Magsimula sa isang malakas na hook (pinakamahalaga ang unang 3–5 segundo)
- Tapusin sa malinaw na CTA (call to action)
- Panatilihing simple, direkta, at walang jargon
Pro Tip
Gusto mong bumilis ang proseso? Tingnan ang sumusunod na Best Practices page para sa gabay kung paano gamitin ang mga tool tulad ng ChatGPT sa pagsulat ng iyong script.
Hindi ka pa rin sigurado kung saan magsisimula? Narito ang ilang halimbawa ng outline para magbigay ng inspirasyon.
Kung kasabay mong ginagawa ito sa HeyGen, nakapaloob na ang mga script na ito sa iyong template.
I-access ang mga template na may kasamang mga script na ito dito:
Mag-explore ng mga template ng script at iba pang tips para sa mga sikat na uri ng marketing video
→ Mga Video Ad
→ Mga Video ng Social Influencer
→ Mga How-To na Video
→ Mga Video na Nagpapaliwanag ng Produkto
Mas lumalim pa sa paggawa ng script
Mga Pinakamainam na Paraan: Mas Mahusay at Mas Mabilis na Pagsulat ng Script gamit ang AI
Gusto mo bang magtrabaho nang mas matalino, hindi mas mahirap? Narito ang ilang tips kung paano sulitin ang mga tool tulad ng ChatGPT, Claude, Gemini at iba pa para mapabilis ang pagsulat ng script.
Hakbang 1: Magsimula sa isang malinaw na prompt
Bigyan ang AI ng direkta at detalyadong prompt na naglalarawan sa video na ginagawa mo. Idagdag ang mahahalagang konteksto, tulad ng:
- Anong klaseng video ang ginagawa mo (social ad, product tutorial, brand video)
- Para kanino ito (target na audience)
- Ang layunin ng video (magpa-click, magpaliwanag ng isang konsepto, magturo)
- Tono o boses na gusto mong gamitin nito (palakaibigan, propesyonal, mapag-usap)
Halimbawang prompt:
"Sumulat ng 60-segundong video script para sa isang B2B HeyGen product explainer na naka-target sa mga may-ari ng maliliit na negosyo. Dapat maging kumpiyansa at malinaw ang tono. Tapusin ito sa isang malakas na panawagan sa aksyon."
Hakbang 2: Idagdag ang mahahalagang punto ng usapan
Makakakuha ka ng mas eksaktong resulta kung maglalagay ka ng maikling listahan ng mga bullet point ng mga bagay na gusto mong talakayin sa video.
Halimbawa:
- Pangalan ng produkto/serbisyo
- Pangunahing halaga ng alok
- Pananawagan sa Aksyon
Halimbawang prompt:
"Isama ang mga sumusunod na punto: Tinutulungan ng HeyGen ang maliliit na negosyo na makatipid ng oras at pera at madali itong gamitin. CTA: Mag-sign up para sa libreng trial."
Hakbang 3: Humiling ng tamang format
Ipaalam sa AI na kailangan mo ang script sa paraang angkop at epektibo para sa isang video.
Halimbawa:
- Isang binibigkas na script na inihahatid ng avatar ng aming CEO
- Isang kaswal at makataong tono
Halimbawang prompt:
"Isulat ito bilang isang spoken script na babasahin ng avatar ng CEO ng HeyGen. Gumamit ng natural at pang-araw-araw na pananalita."
Hakbang 4: Suriin at ayusin
Sunod, kopyahin at i-paste ang script sa HeyGen at i-click ang preview button para ipabasa ito nang malakas sa iyong avatar! Tunog natural ba ito? Umaagos ba ang daloy nito sa paraang gusto mo? Kung hindi, hilingin sa iyong AI tool na baguhin ito gamit ang mga prompt tulad ng:
- Gawing mas kaswal/pormal ito
- Maglagay ng mas malakas na pambungad sa simula
- Magdagdag ng isang linya tungkol sa [feature o benepisyo]
- Gawin itong 30-segundong bersyon
- Bigyan mo ako ng tatlong bersyon ng CTA
Sumisid pa nang mas malalim sa paggawa ng script
→ Paano sumulat ng epektibong video scripts gamit ang AI: Gabay para sa modernong marketer (eBook)
Hakbang 4: Piliin ang tamang AI Avatar
Ang iyong tagapagsalita ang nagtatakda ng tono. Pumili ng handang gamitin na Public Avatar, gumawa ng isang Custom Avatar na akma sa iyong brand, o para sa sukdulang personal na dating, likhain ang iyong digital twin sa loob lamang ng ilang minuto gamit ang HeyGen’s Hyper Realistic Avatar na feature!
Nag-aalok ang HeyGen ng iba’t ibang paraan para gumawa ng Custom Avatars. I-click ang mga link sa ibaba para mas malalim pang alamin ang mga detalye.
Uri ng Avatar
Kakailanganin Mo
Makukuha Mo
Pinakamainam Para sa
2–5 minutong training na video
Pinaka-makatotohanang itsura, galaw, boses, at lip sync batay sa iyong training video
Hyper-realistic na digital twin
10-15 na larawan
Totoong hitsura batay sa iyong mga larawan, na may AI-generated na galaw, boses, at lip sync
Realistik na digital na kambal
Text prompt
Ganap na AI-generated na itsura, galaw, boses, at lip sync
Mga kathang-isip na karakter sa makatotohanan o iba-ibang istilo ng animasyon
Avatar IV (bago!)
1 litrato
Napaka-realistic na hitsura batay sa isang larawan, na may AI-generated na galaw, boses, at lip sync. Nangangailangan ng credits para ma-generate.
<30 segundong mga video, kabilang ang pag-lip sync sa musika
Mga Pinakamainam na Paraan: Paglikha ng Perpektong Custom Avatar
Handa ka na bang gumawa ng propesyonal at makatotohanang avatar na may walang katapusang opsyon sa pag-customize? Suriin ang mga resource sa ibaba para sa mga tip, pinakamahusay na mga praktis, at isang mabilis na buod ng mga kakailanganin mo para makapagsimula.
Kapag gumagawa ka ng Custom Avatar, tandaan: kung maganda ang input, maganda rin ang lalabas. Mas maganda ang iyong mga larawan, video, at mga isinulat na prompt, mas magiging makatotohanan at pulido ang iyong avatar.
Anuman ang nasa training video ng iyong Hyper Realistic Avatar—mula sa mga galaw, ekspresyon ng mukha, hanggang sa tono ng boses—ay makikita sa magiging final na resulta.
Uri ng Avatar
Kakailanganin Mo
Mga Pinakamainam na Gawain
2–5 minutong training na video
10–15 na larawan
Gumawa ng Avatar
Text prompt
Kung bago ka pa lang sa pagsulat ng prompt, tingnan ang aming mga pinakamahusay na kasanayan sa prompting
Avatar IV (bago!)
1 litrato
1 litrato na kasama lamang ang subject, maliwanag ang ilaw at may magandang resolusyon
Pro Tip
Gamitin ang HeyGen’s Generating Looks na feature para palitan ang pose, paligid, o kasuotan ng iyong avatar gamit lamang ang isang text prompt.
Gusto mo bang sumisid nang mas malalim?
→ Sunod-sunod na tutorial para sa paggawa ng Hyper-Realistic Avatar
Mga Pinakamainam na Gawi: Paglikha ng De-Kalidad na Custom na AI Voices
May malaking library ang HeyGen ng mga stock na AI-generated na boses sa mahigit 175 na wika, diyalekto, at emosyonal na tono, pero minsan nangangailangan ang perpektong video ng isang custom na boses. Narito ang tatlong paraan para gumawa ng Custom Voices.
Custom na Uri ng Boses
Paraan ng Paglikha
Output
Pinakamainam Para sa
Awtomatiko kapag gumagawa ng Hyper-Realistic Avataro
Realistic na voice clone batay sa tunay mong boses at intonasyon. Sumusuporta sa iba’t ibang emosyon.
Isang voice clone na tunog na tunog ikaw
Text prompt na tumutukoy sa mga katangian (edad, accent, kasarian, tono, pitch, emosyon)
Ganap na AI-generated na boses batay sa prompt.
Isang kathang-isip na boses o mga boses na may matinding karakter
Panlabas na AI Voice service (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
Realistic na voice clone na sinanay gamit ang tunay mong boses at intonasyon. Ang mga fine-tune control ay nag-iiba depende sa serbisyo. Mahusay na opsyon para sa isang digital twin, ngunit karaniwan itong may karagdagang bayad.
Isang voice clone na tunog na tunog ikaw
Para sa pinakamagandang kalidad ng boses, magsimula sa malinaw at mataas na kalidad na source audio. Narito kung paano makakakuha ng mahusay na recording:
• Gumamit ng de-kalidad na mikropono o smartphone, hawak nang mga 6–8" mula sa iyong bibig
• Mag-record sa tahimik at walang ingay na lugar
• Magsalita nang malinaw, may natural na paghinto at bahagyang pagpapahayag ng emosyon
• Mag-upload ng maraming sample na may iba’t ibang emosyonal na tono para sa mas maraming paraan ng paggamit (para sa HeyGen Custom Voice Clones lamang)
Gusto mo bang sumisid nang mas malalim?
→ Pinakamahusay na gabay sa hyper-realistic na Custom Voice Cloning
Mahuhusay na Gawi: Pagbuo ng Prompt na Parang Eksperto
Ang prompting ay ang pagsasanay ng maingat na pagbuo at paulit-ulit na paghasa ng mga tekstong tagubilin (na tinatawag na prompts) na ginagamit upang gabayan ang mga AI tool sa paglikha ng nilalaman mula sa simula, gaya ng mga larawan, galaw, o audio.
Ang prompting ay isang makapangyarihang kasanayan para sa sinumang AI marketer. Kapag pinagsama sa HeyGen, nagbubukas ang prompting ng napakaraming paraan para gumawa ng high-impact na mga video kung saan ang iyong imahinasyon lang ang tanging limitasyon! Ihanda ang sarili na mag-eksperimento, mag-iterate, at gumamit ng mga prompt sa HeyGen para sa:
Tampok
Gamit
Gamitin Para sa
Baguhin ang pose, kapaligiran, o kasuotan ng isang Custom Avatar
Bigyang-buhay ang Photo Avatars
Paglikha ng Mga Custom Avatar (realistic o animated)
Paglikha ng Mga Custom na Boses
Pinakamahuhusay na Gawi sa Pagpo-prompt
Maging Tiyak
Mas malinaw mong ilarawan kung ano ang gusto mo (tono, itsura, kilos, emosyon), mas mabuti nitong maititugma ng AI ang iyong nais na kinalabasan.
Magsimula sa Istruktura
Gumamit ng pare-parehong istruktura: ano, sino, saan, paano. Nalalapat ito sa mga visual, tono ng boses, at direksyon ng galaw.
Isama ang Konteksto at Layunin
Ipaalam sa AI ang layunin: Para ba ito sa product demo? Isang social ad? Isang tutorial? Nakakatulong ang konteksto para maangkop nang mabuti ang magiging resulta.
Gumamit ng Mapaglarawang Wika
Gumamit ng mga pang-uri na nagpapahayag ng emosyon, estilo, o linaw (hal., “kumpiyansa,” “minimalista,” “mataas ang enerhiya,” “kalma ang pacing”).
Ulitin at Pinuhin
Huwag kang makuntento sa unang subok mo. Maliit na pag-adjust sa prompt ay puwedeng magdulot ng napakalaking pagbuti ng resulta sa lahat ng uri ng media!
Maaaring bahagyang mag-iba ang pinakamahuhusay na paraan ng pag-prompt depende sa kung ano ang ginagawa mo
Suriin ang mga resource sa ibaba para mas malalim mong maunawaan ang bawat uri at masulit ang iyong mga prompt!
Hakbang 5: Gawin at pinuhin ang iyong mga eksena sa AI Studio
Ngayong handa na ang iyong script at avatar, oras na para buhayin ang iyong mensahe sa HeyGen AI Studio editor, kung saan madali mong mako-customize, mapapaganda, at mapapakinis ang bawat bahagi ng iyong video—hindi mo kailangan ng kahit anong karanasan sa pag-e-edit!
- I-disenyo ang iyong mga eksena sa loob lamang ng ilang minuto gamit ang Brand Kit o ang Templates na iyong inihanda sa Step 1.
- Palakasin ang iyong mensahe gamit ang on-screen na teksto o mga visual at i-trigger ang mga ito na lumabas o mawala gamit ang Mga Animasyon.
- Mag-browse sa stock media library ng HeyGen para sa de-kalidad na b-roll na video, royalty-free.
- Gamitin ang Premium Scene Transitions para bigyan ang iyong video ng makinis at propesyonal na dating.
- Magdagdag at mag-customize ng Mga Caption para gawing mas kaengganyo at mas madaling ma-access ang iyong mga video.
Tip na Pro
Gumawa at mag-A/B test ng iba’t ibang bersyon ng iyong mga video para mapahusay ang performance, makamit ang mas magagandang resulta, at mapataas ang conversions.
Handa ka na bang mag-edit na parang propesyonal?
→ HeyGen Academy: AI Studio, isang masusing video course na tumatalakay sa mga editing feature ng HeyGen
Mga Pinakamainam na Gawain: Ayusin ang Bigkas, Emosyon, at Intonasyon
Kailangan mo bang tunog na eksakto ang iyong avatar? Binibigyan ka ng HeyGen ng makapangyarihang mga tool para ma-fine-tune ang mga voiceover para sa natural at eksaktong pagbigkas na parang totoong-buhay.
Tampok
Gamit
Gamitin Ito Para Sa
Magdagdag ng mga paghinto at iakma ang pagbigkas ng mga partikular na salita nang direkta sa Script Panel
Mag-upload o mag-record ng audio na may tono, bilis, at bigkas na gusto mo, at hayaang ihatid ito ng kahit anong avatar gamit ang sarili nilang boses
Hugisin ang emosyon at tono ng isang script sa isang pindot ng button
Palawakin pa ang saklaw ng iyong Custom Voice sa pamamagitan ng pag-upload ng karagdagang mga recording na may iba’t ibang emosyonal na tono. Piliin ang pinakaangkop sa bawat sitwasyon.
Gusto mo ba itong makita sa aksyon?
Mga Estratehiya para Palawakin ang Iyong Epekto
Kung nais mong maabot ang mga bagong merkado, subukan kung ano ang epektibo, o iangkop ang nilalaman para sa iba’t ibang audience, makakatulong sa iyo ang mga advanced na best practice at tool na ito na palawakin ang iyong epekto nang may eksaktong katumpakan.
I-optimize at paulit-ulit na pagbutihin na parang Performance Marketing Pro
Sa HeyGen, ang paggawa ng maraming bersyon ng iyong mga video para sa A/B testing ay hindi pa naging ganito kadali, kabilis, at kamura. Alamin kung paano mag‑A/B test na parang isang performance marketing pro at simulang pataasin ang conversions, i-maximize ang performance, at bumuo ng mga campaign nang may data-driven na kumpiyansa!
Mag-global sa Pamamagitan ng Pagsasalin
Matuto kung paano isalin at i-localize ang iyong mga video sa mahigit 175 wika at diyalekto, nang hindi na kailangan ng dubbing o mga voice actor.
Gamitin ang Brand Voice feature ng HeyGen para mapanatiling pare-pareho ang kalidad ng mga isinaling video sa pamamagitan ng pag-customize kung paano hinahawakan ang ilang partikular na salita (hal., pagbigkas ng pangalan ng brand, pagpilit o pag-block ng pagsasalin para sa ilang termino).
Ang mga gumagamit ng Enterprise at Team plan ay maaari ring mag-edit nang direkta sa mga isinaling script gamit ang aming Proofread feature.
Kailangan mo ba ng inspirasyon? Tingnan kung paano ginamit ng Trivago ang HeyGen para sabay-sabay na i-localize ang mga TV ad sa 30 merkado.
I-personalize nang Malawakan
Magdagdag ng personal na dating sa iyong mga email campaign, sales outreach, o customer support gamit ang Personalized Videos. Sa paggamit ng mga dynamic na elemento, tulad ng pangalan ng manonood o mga detalyeng akma sa kanilang interes, makakagawa ka ng kakaiba at mas nakakaengganyong karanasan para sa bawat tao.
Isama ang Personalized Videos direkta sa iyong workflow sa HubSpot, Zapier, Make, Clay at iba pa!
Interactive na Avatar
Para man sa sales, customer support, o education, Interactive Avatars ay ginagawang dynamic, two-way conversations ang dating one-way na mga video. Isa itong makapangyarihang paraan para pataasin ang engagement, i-personalize ang mga experience, at magtulak ng aksyon.
Kailangan mo ba ng inspirasyon? Tingnan kung paano getitAI pinapataas ang ecommerce sales gamit ang live, personalized na shopping experiences.
Gamit Kaso #1: Mga Video Ad
Mga Kuwento at Halimbawa ng Customer
Kung paano binago ng Videoimagem ang mga kampanya ng customer gamit ang HeyGen
Paano ginamit ng Trivago ang HeyGen para sabay-sabay i-localize ang mga TV ad sa 30 merkado
Promosyon para sa “Hollywood Virgin: Breaking Into and Out of Show Business” ni Jason Felts
Perpekto Para sa
Growth Marketers, Demand Generation Marketers, Performance Marketers, at iba pa!
Mga Pinakamahusay na Gawain
- Panatilihing maikli ang mga video. Targetin na mas mababa sa 30 segundo para mapanatili ang atensyon ng manonood at mapataas ang completion rates.
- Unahin ang halaga.Siguraduhing maiparating ang pangunahing mensahe o value proposition mo sa loob ng unang ilang segundo.
- Iayon ang format sa funnel. Iangkop ang haba ng ad, istilo, at CTA batay sa kung saan ito lalabas at anong aksyon ang gusto mong gawin ng manonood.
- I-disenyo para sa mobile-first na panonood. I-optimize ang framing at pacing para sa panonood sa maliliit na screen.
- Gawing kapansin-pansin ang mga edits mo.Gumamit ng b-roll, animated na text, at galaw para manatiling mataas ang visual energy at tuloy-tuloy ang engagement.
- Mag-test na parang performance marketing pro. Mag A/B test ng iba’t ibang hook, visual, avatar, at CTA para malaman kung alin ang talagang nagko-convert.
Mga Nangungunang Tampok
- Paglalagay ng Produkto: magdagdag ng mga pisikal na produkto sa iyong mga video sa isang click.
- Bumuo ng Iba’t Ibang Hitsura: Gawing mas dynamic ang iyong avatar sa pamamagitan ng pagpapalit ng kanilang pose, kapaligiran, o kasuotan gamit lamang ang isang text prompt.
Tip ng eksperto
Narito ang isang subok at epektibong script structure mula sa social media producer na si George “GG” Gossland ng Favoured:
- Hook – Isang bagay na kakaiba o hindi inaasahan sa biswal.
- Problema – Anong mga hamon ang kinakaharap ng iyong manonood?
- Solusyon – Paano natutugunan o nababawasan ng produkto o serbisyo ang mga hamong iyon?
- Mga USP – kilala rin bilang “unique selling point.” Ipakita ang mga tampok na namumukod-tangi!
- CTA – Laging bigyan ang mga manonood ng susunod na dapat gawin.
Handa ka na bang umangat sa susunod na level?
→ Manood ng sunod-sunod na tutorial kung paano gumawa ng mga video ad
→ Sumisid sa HeyGen’s 5 paraan para pagandahin ang iyong mga video ad at performance na ebook
Gamit na Kaso #2: Video para sa Social Influencer
Mga Kuwento at Halimbawa ng Customer
Pinalalawak ng Favoured ang UGC content nang 6X gamit ang HeyGen para ma-unlock ang dami at kalidad
Paano pinalakas ng Reply.io ang TikTok presence ng kanilang CEO gamit ang HeyGen
“Paano naaapektuhan ng mga taripa ang iyong negosyo?” ni Glass Engine
Perpekto Para sa
Mga Content Marketer, Performance Marketer, Demand Generation Marketer, Growth Marketer, at iba pa na handa nang gawing UGC ad ang kanilang brief
Mga Pinakamahusay na Gawi
- Mahuli agad ang mga manonood.Tiyaking makuha ang atensyon nila sa unang 1–2 segundo gamit ang galaw, makakapal na teksto, o isang kapana-panabik na visual.
- I-disenyo para sa tahimik na autoplay. Gumamit ng mga caption, mga text overlay, at visual storytelling dahil maraming user ang nanonood nang walang tunog.
- Panatilihing maikli.Mas kaunti, mas mabuti. Targetin ang mas mababa sa 15–30 segundo sa TikTok, Instagram Reels, o YouTube Shorts. I-adjust ang bilis ng script mo gamit ang advanced na voice settings.
- I-frame ito para sa feed.Gumamit ng vertical (9:16) o square na format depende sa platform. Iwasan ang landscape na orientation maliban na lang kung magpo-post ka sa YouTube.
- Unahin ang “aha.” I-highlight agad ang pagbabago, benepisyo, o emosyonal na epekto, hindi lang ang mga feature ng produkto.
- Gawing mukhang native.Gumamit ng mga uso sa platform, mas mabilis na creator-style na edits, o UGC avatars para mag-blend sa feed.
Mga Pangunahing Tampok
- UGC avatars: mag-browse ng daan-daang AI-generated na stock avatar na may tunay na pakiramdam ng isang content creator.
- Mga caption: tiyaking maiparating ang mensahe mo, kahit naka-mute ang tunog.
Tip na pang-pro
Narito ang isang high-performing na content structure na ginagamit ng mga top creator sa TikTok, Reels, at Shorts:
- Mga biswal na talagang nakakahinto ng pag-scroll: simulan gamit ang matapang na teksto, galaw, o nakakagulat na biswal para mapahinto ang pag-scroll
- Nakaka-relate na sandali: ipakita ang isang totoong problema o sitwasyong tipong “naranasan ko na ’yan” para agad makabuo ng koneksyon
- Pagbabago o gantimpala: ipakita ang tunay na halaga ng iyong produkto sa aktwal na paggamit
- Pananaw ng creator: gumamit ng voiceover o on-screen text para magkuwento sa personal at tunay na tono
- Simpleng CTA: gawing malinaw ang susunod na hakbang! (“Subukan ito,” “manood pa,” o “bumisita sa website.”)
Handa ka na bang sumisid nang mas malalim?
→ Panoorin ang sunod-sunod na gabay na tutorial para gumawa ng mga social influencer na video
→ Suriin ang ebook ng HeyGen 5 paraan para pagandahin ang iyong mga video ad at performance
Gamit na Kaso #3: Paano Gumawa ng Video
Mga Kuwento at Halimbawa ng Customer
Paano ginagamit ng Pyne ang HeyGen para madoble ang trial conversion rates ng mga PLG B2B na kumpanya
HeyGen Academy: AI Studio kasabay na video course
Paano magdagdag ng AI Avatars sa NotebookLM Video Podcast, ni Pascal van Aken
Perpekto Para sa
Mga Product Marketer, Performance Marketer, Demand Generation Marketer, at Growth Marketer
Mga Nangungunang Tampok
- Mga Animasyon: magdagdag ng animated na teksto o biswal upang i-highlight ang mahahalagang hakbang, palakasin ang pagkatuto, at panatilihing interesado ang mga manonood.
- Mga Template: pasimplehin ang paggawa at panatilihing pare-pareho ang lahat. Huwag kalimutang maaari mong i-customize ang mga stock template ng HeyGen gamit ang mga kulay ng iyong brand!
Mga Pinakamahusay na Gawi
- Panatilihing maikli at direkta. Targetin ang 60–120 segundo para sa mga mabilisang gabay, at hanggang 5 minuto para sa mas detalyadong tutorials.Iayos ang istruktura para sa kalinawan. Magsimula sa isang malinaw na panimula, sundan ng sunod-sunod na mga hakbang, at tapusin sa isang matibay na buod at panawagan sa aksyon.
- Pagandahin gamit ang mga biswal. Gumamit ng mga graphics, caption, at screen recordings para ipakita ang mahahalagang punto at mapahusay ang pag-unawa.Panatilihin ang konsistensi. Gumamit ng pare-parehong branding, tono, at istilo sa lahat ng video upang mapalakas ang pagkakakilanlan ng brand.
- I-optimize para sa accessibility. Maglagay ng mga subtitle at tiyaking ang content ay angkop para sa mobile upang maabot ang mas malawak na audience.
Tip ng eksperto
Kung kailangan ng iyong how-to video ng karagdagang visual tulad ng screen recordings, siguraduhin na nakaayon ang mga ito sa iyong script. Magsimula sa pagsulat ng iyong script, pagkatapos ay gamitin ang preview button para patugtugin ang audio habang nire-record mo ang iyong screen nang sabay sa narration para sa tamang timing.
Handa ka na bang sumisid nang mas malalim?
→ Manood ng sunod-sunod na tutorial kung paano gumawa ng how-to videos