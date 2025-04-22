Para STUDIO 47, isang nangungunang regional news broadcaster sa Germany, ang patuloy na paghahatid ng balita para sa rehiyon ng North Rhine-Westphalia, ang pinakamataong estado sa bansa, ay hindi madaling gawain. Para manatiling nangunguna sa breaking news, investigative journalism, at mga makabagong kuwento, kailangan ng STUDIO 47 na ang kanilang newsroom ay may mataas na antas ng produksyon at bilis habang pinananatili ang mataas na pamantayan sa kalidad at katumpakan sa paggawa ng mga kuwento. Mula nang isama nila ang mga AI avatar ng HeyGen upang pabilisin at pasimplehin ang paggawa ng video, ang STUDIO 47 ay hindi na lang nag-uulat tungkol sa inobasyon sa rehiyon—sila mismo ang gumagawa ng mga headline.
“Ang pangunahing layunin namin ay palayain ang mga mamamahayag para sa mas mataas na halaga ng mga gawain sa pamamagitan ng paggamit ng AI bilang isang ‘journalistic dishwasher’—na humahawak sa mga paulit-ulit na gawain para makapagpokus ang mga editor sa masusing imbestigasyon at malalalim na ulat,” sabi ni Sascha Devigne, editor-in-chief ng STUDIO 47.
Pagharap sa limitadong mga mapagkukunan sa newsroom
Sa mahigit 650,000 na manonood at isang news channel na tumatakbo 24/7, napigil ng kakulangan sa tauhan at teknikal na mga mapagkukunan ang dami ng content na kayang gawin ng mga editor at news anchor sa STUDIO 47. Sa mas malawak na industriya ng lokal na pamamahayag, hinarap ng STUDIO 47 ang parehong mga hamon na kinakaharap ng ibang media companies: humihigpit na mga budget, nagbabagong kagustuhan ng audience, at tumataas na gastos sa produksyon. Gayunpaman, nananatiling napakahalaga ng mga lokal na istasyon ng balita at ang kanilang papel sa paghahatid ng may-kabuluhang content sa kanilang mga manonood. Pinipilit si Sascha na tulungan ang kanyang kumpanya at iba pang media companies sa Germany na malampasan ang mga hamong ito.
Sa isang kamakailang blog post, ibinahagi niya, “Ang kasalukuyang kalagayang pang‑ekonomiya ay nakakaapekto sa maraming rehiyonal at lokal na media company na naghahanap ng paraan para makatipid sa gastos. At dahil ang AI at automation ay maaaring maging mahusay na paraan para magbawas ng gastos nang hindi isinasakripisyo ang kalidad, hindi natin dapat katakutan ang mga ito. Dapat natin itong yakapin at gamitin nang lubos sa ating gawaing editoryal.”
Paggamit ng AI technology ng HeyGen para mag-scale ng de-kalidad na content
Habang mas pinagsandalan ng STUDIO 47 ang AI para i-modernize ang kanilang mga workflow, lumapit sila sa HeyGen para paganahin ang NewsHub, ang kanilang newsroom platform. Sa mga kakayahan ng HeyGen, magagamit ng team ang AI para gumawa ng mga script, i-automate ang voice-over production, lumikha ng mga AI avatar para sa kanilang mga news presenter, at iangkop ang content para sa multi-channel distribution sa telebisyon, web, at social media. Pinapahintulutan ng HeyGen ang tuluy-tuloy na pag-narrate, mas malawak na abot sa pamamagitan ng AI-powered localization, mas mabilis na paghatid ng balita, at malaking pagtitipid sa gastos. Bukod pa rito, ang API integration ng HeyGen ay gumagana nang walang sabit sa kasalukuyang newsroom suite ng AI tools ng STUDIO 47, kabilang ang NewsHub, BotCast, at ClipSense.
Dahil umaasa nang husto ang industriya nito sa mga news anchor at reporter, ang pinaka‑kapana-panabik na tampok para sa STUDIO 47 ay ang scalable at de‑kalidad na AI avatars ng HeyGen.
Bago ang HeyGen, ang paggawa ng araw-araw at breaking news ay parehong matindi sa gamit ng resources at magastos: kailangan nito ng dedikadong oras sa studio, nakadepende sa limitadong availability ng mga presenter, at may kasamang mahal na post-production work. Sa tulong ng HeyGen, nakagawa ang team ng mga digital avatar ng mga paboritong TV presenter na pamilyar na mukha para sa kanilang maraming manonood.
Binago ng mga high-quality na AI avatar ng HeyGen ang workflow ng STUDIO 47 sa pamamagitan ng pag-alis ng pangangailangan para sa studio recordings at pagsasaayos ng iskedyul ng mga reporter. Pinayagan ng mga AI avatar ang 24/7 na produksyon ng content, pinalawak ang mga multi-lingual na alok, at nagbawas ng gastos sa produksyon ng 60%—na sa huli ay nagbigay-daan sa STUDIO 47 na palawakin ang kanilang news output.
“Binago nang lubusan ng HeyGen kung paano gumagawa ng balita ang STUDIO 47. Sa pamamagitan ng pag-integrate ng mga AI avatar sa aming newsroom, muling hinubog namin ang rehiyonal na pamamahayag, ginawang mas nasusukat, matipid sa gastos, at handa para sa hinaharap,” sabi ni Sascha.
Pagpapalawak ng mga solusyon sa mas malawak na industriya ng broadcast
Bukod sa paghahatid ng regional na balita sa pinakamataong estado ng Germany, nagbibigay ang STUDIO 47 ng mga serbisyo sa media production sa mga kliyente sa buong Germany, Austria, at Netherlands, kabilang ang mga rehiyonal at lokal na organisasyon ng media, mga online media platform, at mga digital newsroom. Sinasaklaw ng mga serbisyong ito sa media production ang mga AI-powered na solusyong kanilang binuo upang bigyang-lakas ang iba pang newsroom at mga kompanya ng media. Sa tulong ng HeyGen, nakamit ng STUDIO 47 ang 80% na mas mabilis na paggawa ng balita at 60% na pagbawas sa gastos sa studio at post-production.
Sa pamamagitan ng partnership na ito, nagagawa ng STUDIO 47 na baguhin ang tradisyunal na paraan ng pamamahayag—na sa huli ay tumutulong na ma-future-proof ang industriya sa pamamagitan ng pagtitipid sa gastos at pagbuo ng tuloy-tuloy na content engine.