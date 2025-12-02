Säg hej till Avatar V, den mest naturtrogna avatar som någonsin skapats. Skapa din gratis

Översätt videor från
nederländska till engelska

Översätt nederländska videor till tydlig, naturlig engelska med HeyGen AI. Ladda upp din video, låt systemet förstå den talade nederländskan och gör om den till engelska undertexter eller en översatt video som du kan använda var som helst.

Det här fungerar bra för YouTube-videor, onlinekurser, intervjuer, marknadsföringsklipp och internt utbildningsmaterial. Allt körs direkt i din webbläsare, utan att du behöver installera någon programvara.


Translate video

Tap to upload a video!

See it in another language in just minutes.

Translate to:
136 941 485Skapade videor
111 528 252Skapade avatarer
18 863 802Översatta videor
Workday
Coursera
Miro
Bosh
Intel
Komatsu
Workday
Coursera
Miro
Bosh
Intel
Komatsu
Workday
Coursera
Miro
Bosh
Intel
Komatsu
Betrodd av över 1 000 000 utvecklare och ledande företag.
Fördelar

AI-driven översättning av video från nederländska till engelska

HeyGen AI är särskilt utformad för video. Den lyssnar på det nederländska ljudet, omvandlar det till text och översätter sedan texten till naturlig engelska samtidigt som den ursprungliga betydelsen bevaras.

Eftersom talat språk inte kan översättas rent ord för ord hjälper det här arbetssättet den slutliga engelska versionen att kännas naturlig och lätt att följa. Samma system stödjer också andra språkkombinationer, inklusive tyska till engelska videöversättning

Översätt nederländska videor för en global publik

Skapare, lärare och team använder HeyGen AI för att översätta nederländska videor till engelska utan att sakta ner sitt arbetsflöde. Oavsett om du delar utbildningsmaterial eller publicerar innehåll för en bredare publik hjälper översatta videor dig att göra ditt budskap mer tillgängligt.

Det här tillvägagångssättet fungerar bra för:

Utbildnings- och instruktionsvideor

Marknadsföring och produktdemonstrationer

Intervjuer och presentationer

Innehåll för sociala medier och YouTube

AI avatar customization interface showing a woman's different photo poses, language selection and voice tone options like Casual and Energetic.

Översätt nederländsk video till engelska online

HeyGen AI låter dig översätta nederländska videor online utan att installera någon programvara. Du kan förhandsgranska översättningarna för att kontrollera kvaliteten innan du exporterar.

Gratis förhandsvisningar är användbara för korta klipp. Längre videor och fullständiga exporter kräver ett konto för att säkerställa stabil prestanda och konsekventa resultat.

Vissa användare testar enkla verktyg som Google Translate, men de är bara gjorda för text. Videöversättning kräver taligenkänning, timing och sammanhang, vilket är anledningen till att ett särskilt verktyg för videöversättning fungerar bättre.

AI avatar customization interface showing a woman's different photo poses, language selection with German and English, and voice tone options like Casual and Energetic.

Funktioner i HeyGens nederländska videöversättning

Från en enda nederländsk video låter HeyGen AI dig skapa flera engelska versioner beroende på dina behov.

Du kan:

Skapa korrekta engelska transkriptioner

Skapa engelska undertexter och captions

Ladda ner undertextfiler i SRT- eller VTT-format

Återanvänd översatt text för voiceovers eller annat innehåll

AI avatar customization interface showing a woman's different photo poses, language selection with German and English, and voice tone options like Casual and Energetic.
Så fungerar det

Så översätter du din video: översätt nederländsk video till engelska i 4 enkla steg

Börja med en video med tydligt nederländskt tal. Bättre ljud ger högre noggrannhet.

Kom igång gratis
Steg 1

Ladda upp din video

Ladda upp din MP4-, MOV- eller ljudfil. Systemet upptäcker automatiskt det nederländska ljudspåret.

Kom igång gratis
Three AI-generated avatar portraits (two women, one man) with a "Create New Avatar" button below.
Steg 2

Skapa en nederländsk transkription

Skapa ett transkript eller undertexter med snabb maskinoutput eller alternativ som är granskade av människor.


Kom igång gratis
Three AI-generated avatar portraits (two women, one man) with a "Create New Avatar" button below.
Steg 3

Översätt nederländska till engelska

Transkriptionen översätts till engelska samtidigt som meningsstruktur och innebörd behålls.

Kom igång gratis
Three AI-generated avatar portraits (two women, one man) with a "Create New Avatar" button below.
Steg 4

Granska och exportera

Kontrollera timing, läppsynk, undertexter och berättarröst. Gör små ändringar och exportera din spanska video eller ladda ner SRT- eller VTT-filer.

Kom igång gratis
Three AI-generated avatar portraits (two women, one man) with a "Create New Avatar" button below.

Vad är bättre med HeyGen?

Effekten är tydlig. Företag når verkliga resultat med HeyGens videotranslator. Genom att översätta videor direkt kan du spara både pengar och tid samtidigt som du enkelt utökar din globala räckvidd.

Kom igång gratis
Enkelt

lägre kostnader för översättning av video

Gratis

marknader lokaliserade direkt

Kraftfull

per video i stället för veckor eller månader

Vanliga frågor

Hur översätter jag en video från nederländska till engelska?

Ladda upp din video, välj nederländska som källspråk och engelska som målspråk och starta sedan översättningen. När den är klar kan du granska och exportera undertexter eller använda det översatta manuset.



Kan jag automatiskt översätta nederländsk video till engelska?

Ja. HeyGen AI omvandlar automatiskt talad nederländska till engelska med hjälp av röstigenkänning och översättning. Du kan redigera översättningen innan du exporterar om det behövs.



Kan jag översätta nederländsk video till engelska online gratis?

Du kan förhandsgranska översättningar online för att kontrollera kvaliteten. Fullständiga exporter och längre videor kräver att du loggar in för att säkerställa tillförlitliga resultat.



Skapar det här engelska undertexter eller översatt ljud?

Du kan exportera engelska undertexter och textningar. Den översatta texten kan också användas för att skapa engelska voiceovers eller andra lokalanpassade versioner.



Hur exakt är översättning av video från nederländska till engelska?

Noggrannheten beror på ljudkvalitet och talstil. Videor med tydligt tal ger oftast bättre resultat, och du kan granska översättningarna innan du exporterar.



Kan jag översätta nederländska YouTube-videor till engelska?

Ja. Du kan ladda upp din video eller använda stödda länkar för att översätta YouTube-innehåll. För YouTube-fokuserade arbetsflöden är YouTube Video Translator utformad för att stödja publicering av undertexter och textning


Är det här bättre än Google Translate för videor?

Google Translate fungerar bra för korta texter, men översättning av video kräver både taligenkänning och timing. HeyGen AI är byggt specifikt för video, vilket ger mer praktiska resultat.



Kan jag översätta andra språk till engelska med samma verktyg?

Ja. Samma arbetsflöde stödjer många språkkombinationer. Till exempel kan du också översätta spanska videor till engelska med en liknande process


Översätt videor till över 175 språk

Väck vilket foto som helst till liv med hyperrealistisk röst och rörelse med Avatar IV.

YouTube-videöversättare
hi flag
Översätt videor från engelska till hindi
pk flag
Översätt engelsk video till urdu
sp flag
Översätt engelsk video till spanska
ar flag
Översätt engelsk video till arabiska
en flag
Översätt arabisk video till engelska
en flag
Översätt thailändsk video till engelska
en flag
Översätt bengalisk video till engelska
en flag
Översätt hindi-video till engelska
fr flag
Översätt engelsk video till franska
ge flag
Översätt engelsk video till tyska
pt flag
Översätt engelsk video till portugisiska
ja flag
Översätt engelsk video till japanska
sp flag
Översätt portugisisk video till spanska
en flag
Översätt japansk video till engelska
en flag
Översätt malayalamvideo till engelska
pt flag
Översätt spansk video till portugisiska
il flag
Översätt engelsk video till hebreiska
en flag
Översätt spansk video till engelska
sp flag
Översätt tysk video till spanska

Börja skapa med HeyGen

Förvandla dina idéer till professionella videor med AI.

Kom igång gratis →
CTA background