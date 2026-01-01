Um vídeo de avatar só parece convincente se a pessoa se mantiver consistente ao longo do tempo. Quando o rosto se desloca, os dentes mudam, a sincronização labial falha ou o movimento é reiniciado entre os clipes, as pessoas percebem na hora. Isso é ainda mais importante para avatares do que para muitas outras tarefas de geração de vídeo, porque o espectador está assistindo a uma pessoa específica falar, muitas vezes de perto, por um longo período.

No cenário atual de geração de vídeos, a duração ainda é uma das limitações mais visíveis. Muitos modelos e produtos oferecem a geração como um clipe de duração fixa — alguns segundos, com poucos sistemas conseguindo gerar mais do que alguns minutos. Para produtos de avatar, esse limite aparece diretamente nos fluxos de trabalho dos clientes. Eles querem cenas/vídeos mais longos e consistentes para treinamentos em vídeo, demonstrações de vendas, apresentações de produto, educação, suporte e agentes que devem continuar falando até a tarefa ser concluída, e também querem uma pré-visualização rápida para iterar em prompts, movimentos e roteiro.

Na HeyGen, isso se traduziu em três requisitos concretos:

Consistência em cenas longas. O avatar precisa preservar a identidade, a sincronização labial, a expressão e a continuidade dos movimentos não apenas em um clipe curto, mas ao longo de vários trechos de vídeo gerado. Sem limite fixo de duraçãoUma geração pode ter dez segundos, dez minutos ou ser uma sessão em tempo real sem duração definida. Pré-visualização rápida, geração em tempo real ou mais rápida que o tempo realO sistema deve começar a produzir quadros rapidamente e até permitir o streaming dos quadros gerados enquanto a inferência ainda estiver em andamento.

Este artigo apresenta em detalhes a estrutura de inferência que desenvolvemos para atender a esses requisitos.

A Arquitetura Subjacente do Modelo

A estrutura é baseada nos modelos de geração de vídeos com avatar da HeyGen — das famílias Avatar IV e Avatar V. Em um nível alto, o modelo recebe uma imagem/vídeo de referência, um áudio guia e, opcionalmente, texto ou condicionamento de cena, e então gera um vídeo desse avatar falando com a identidade, expressão e movimento corretos.

O modelo principal de geração é um Diffusion Transformer, ou DiT, treinado com flow matching. Em vez de comprimir a pessoa em um pequeno embedding de identidade, o modelo é condicionado por tokens de referência ricos, para que consiga preservar detalhes importantes para avatares: formato do rosto, dentes, textura da pele, movimento da boca, estilo de gestos e ritmo de fala.

O fluxo de inferência em produção possui três etapas principais:

Geração de áudio para vídeo. Um modelo DiT básico gera latentes de vídeo em baixa resolução a partir da identidade de referência, de recursos de áudio e de sinais de condicionamento. Esta etapa foca em movimento, sincronização labial e coerência temporal. Super-resolução sensível à identidade. Um segundo modelo refina esses latentes em uma saída de alta resolução, com atenção especial às regiões em que as pessoas são mais sensíveis a artefatos, especialmente o rosto e a boca. Decodificação VAE em streamingUm decodificador VAE converte latentes de alta resolução em quadros RGB, pedaço por pedaço, permitindo que os quadros sejam emitidos antes que o vídeo completo esteja pronto.

Para gerar vídeos longos, o sistema processa os dados em blocos. Enquanto o primeiro bloco depende inteiramente da referência estática, os blocos seguintes usam dados de borda dos segmentos anteriores. Isso permite que o avatar continue falando de forma natural, sem precisar redefinir sua postura ou identidade do zero.

A Estrutura de Streaming e o Loop de Pipeline

Para viabilizar a execução baseada em blocos, o framework de inferência utiliza uma arquitetura modular em três camadas, que opera em janelas de tempo localizadas e libera os recursos imediatamente após o processamento de cada bloco.

Módulo : Um invólucro em torno de um modelo específico e seu checkpoint (por exemplo, A2V DiT, Super-Resolution DiT, componentes de VAE, codificadores de texto/áudio).

: Um invólucro em torno de um modelo específico e seu checkpoint (por exemplo, A2V DiT, Super-Resolution DiT, componentes de VAE, codificadores de texto/áudio). Estágio : uma unidade de execução tipada que coordena um ou mais módulos (por exemplo, geração de contexto, super-resolução).

: uma unidade de execução tipada que coordena um ou mais módulos (por exemplo, geração de contexto, super-resolução). Pipeline: o grafo de execução que conecta os estágios, gerencia o estado compartilhado e coordena os modos de execução em streaming ou em lote.

A fase de inicialização codifica a identidade de referência em latentes uma vez por solicitação. Em seguida, o pipeline executa um loop contínuo pelas etapas restantes até que o fluxo de áudio de entrada seja esgotado: