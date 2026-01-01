HeyGen x n8n

A produção de vídeo geralmente fica totalmente fora da sua stack de automação. Os dados passam pelo n8n e então alguém pega manualmente esse resultado e o transforma em um vídeo. Essa etapa de repasse é o gargalo.

Com o node do HeyGen, essa etapa desaparece. Adicione um node do HeyGen em qualquer ponto do seu fluxo de trabalho no n8n. Passe para ele um roteiro digitado diretamente, obtido de um node anterior ou gerado por um node de IA, junto com as configurações de avatar e voz. O node chama a API do HeyGen, verifica a conclusão e envia a URL do vídeo renderizado para a próxima etapa: uma mensagem no Slack, um upload no Google Drive ou qualquer outro destino necessário.