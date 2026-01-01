HeyGen x n8n
HeyGen e n8n tornam a produção de vídeos uma etapa de qualquer fluxo de trabalho, acionada por um evento no CRM, envio de formulário, agendamento ou agente de IA, sem precisar criar uma integração personalizada ou abrir um editor de vídeo.
Seus fluxos de trabalho, agora gerando vídeo
A produção de vídeo geralmente fica totalmente fora da sua stack de automação. Os dados passam pelo n8n e então alguém pega manualmente esse resultado e o transforma em um vídeo. Essa etapa de repasse é o gargalo.
Com o node do HeyGen, essa etapa desaparece. Adicione um node do HeyGen em qualquer ponto do seu fluxo de trabalho no n8n. Passe para ele um roteiro digitado diretamente, obtido de um node anterior ou gerado por um node de IA, junto com as configurações de avatar e voz. O node chama a API do HeyGen, verifica a conclusão e envia a URL do vídeo renderizado para a próxima etapa: uma mensagem no Slack, um upload no Google Drive ou qualquer outro destino necessário.
Abra o painel Nodes e procure por HeyGen
Acesse sua instância do n8n, abra qualquer fluxo de trabalho no editor e clique em + no canto superior direito para abrir o painel de Nodes. Procure por HeyGen e selecione o node verificado do HeyGen para adicioná-lo ao seu canvas.
Concluir configuração das credenciais do proprietário da instância
Os nós verificados exigem uma configuração única feita pelo proprietário de uma instância n8n. O proprietário adiciona sua chave de API HeyGen — encontrada em heygen.com/settings/api — ao repositório de credenciais da instância. Depois de salva, o nó fica disponível para todos os usuários sem necessidade de configuração adicional.
Configure o nó com seu avatar, roteiro e voz
Nas configurações do nó HeyGen, selecione o ID do seu avatar e a voz na biblioteca da sua conta HeyGen, escolha um idioma e conecte o script de entrada, seja digitando-o diretamente ou mapeando-o a partir da saída de um nó anterior, como um nó do OpenAI ou do Google Sheets.
Adicione um nó de Espera e, em seguida, direcione a saída do vídeo
Os vídeos do HeyGen levam um momento para serem renderizados. Adicione um nó Wait após o HeyGen para verificar o status de conclusão e, em seguida, encaminhe a saída video_url para qualquer um dos mais de 1.000 apps conectados do n8n.
Entradas e saídas de nós HeyGen
Cada entrada no nó HeyGen pode ser digitada diretamente ou mapeada dinamicamente a partir de qualquer nó anterior: uma linha de planilha, uma resposta de IA, um campo de formulário ou um payload de webhook.
avatar_id
O ID do avatar a ser usado. Encontre os IDs de avatar na biblioteca da sua conta HeyGen ou por meio da operação de nó Get Avatars.
roteiro
O texto que o avatar irá falar. Pode ser digitado diretamente ou mapeado a partir de um nó anterior (por exemplo, uma saída do OpenAI, uma célula do Sheets ou um campo de corpo de webhook).
voice_id
A voz que o avatar utiliza. Recupere os IDs de voz disponíveis usando a operação Get Voices ou faça referência a uma voz salva na sua conta.
idioma
Código de idioma para a narração (por exemplo, en, es, ja). O padrão é inglês. Suporta mais de 175 idiomas e dialetos.
dimensão
Proporção de aspecto de saída. Use horizontal, vertical ou quadrado, dependendo da plataforma de destino.
plano de fundo
Uma cor em hexadecimal ou URL de imagem para usar como plano de fundo do vídeo. Mapeie isso a partir de um nó de branding ou de uma célula do Sheets para variar os planos de fundo de cada vídeo.
O que as equipes automatizam com HeyGen no n8n
Qualquer fluxo de trabalho que gere um roteiro a partir de um gatilho do CRM, de um formulário, de um agendamento ou de um agente de IA agora pode gerar um vídeo ao final.
Notícias e conteúdos automatizados
Puxe de um feed RSS ou newsletter, envie o conteúdo para um nó da OpenAI para escrever um roteiro, gere um vídeo com avatar da HeyGen e publique no TikTok, Instagram Reels ou YouTube Shorts totalmente de forma automática, em um cronograma.
Vídeo de alcance personalizado em escala
Dispare um fluxo de trabalho a partir de um evento no CRM ou de um novo lead, use um nó de IA para escrever um roteiro personalizado para cada prospect, gere um vídeo com avatar HeyGen e envie por e-mail ou LinkedIn, sem qualquer gravação manual.
Briefings e relatórios automatizados
Extraia métricas do Google Sheets, de um banco de dados ou de uma ferramenta de análise, crie um resumo com um nó de IA, gere um vídeo de briefing da HeyGen e publique-o no Slack ou envie por e-mail para as partes interessadas toda semana, sem precisar encostar em uma câmera.
Conteúdo de treinamento e integração
Dispare um fluxo de trabalho quando um novo usuário se cadastrar ou um membro entrar para a equipe, gere um vídeo de onboarding personalizado com HeyGen e entregue-o na caixa de entrada deles, ampliando a produção de T&D sem exigir mais capacidade da equipe de T&D.
Pipelines de conteúdo multilíngue
Traduza um roteiro usando um nó de idioma, envie cada variante para um nó HeyGen com a voz correspondente e produza vídeos de avatar localizados para cada mercado na mesma execução de fluxo de trabalho, sem precisar regravar nada.
Comece a criar vídeos com IA
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