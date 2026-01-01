Programa de Embaixadores HeyGen
O programa de Embaixadores HeyGen é uma oportunidade seletiva, baseada em inscrição, para empreendedores, profissionais de marketing, educadores e criadores de conteúdo baseados em conhecimento que se destacam se tornarem líderes no futuro da criação de vídeos com IA.
Visão geral do programa
Estamos convidando um grupo seleto de visionários para se tornarem Embaixadores. Você fará parte de um círculo de inovadores criativos que estão reinventando a forma como o mundo se comunica. Você irá cultivar comunidade, despertar ideias e ajudar a moldar o que vem a seguir.
This is a rolling application. We'll review submissions on an ongoing basis and get back to you within 4-6 weeks.
O que você fará
Organize encontros inspiradores e reais
De workshops de vídeo com IA a eventos de networking, reúna inovadores da sua comunidade para explorar o futuro da narrativa visual.
Promova a HeyGen na sua rede
Ajude seus colegas, equipes e organizações a descobrir maneiras práticas de integrar vídeos com IA em seus fluxos de trabalho empresariais, educacionais e criativos.
Lidere comunidades locais ou virtuais vibrantes
Forme grupos locais de criadores, tecnólogos e contadores de histórias que estejam empolgados para explorar vídeos com IA juntos, por meio de encontros regulares, fóruns online ou projetos colaborativos.
Crie e compartilhe conteúdo inovador
Use os recursos mais recentes do HeyGen para demonstrar o que é possível e inspirar outras pessoas a inovar, enquanto compartilha seu feedback com a equipe de produto do HeyGen.
Ser embaixador me deu não apenas novas ferramentas criativas, mas também uma plataforma para capacitar outras pessoas e mostrar como a IA pode tornar a narrativa, a educação e o empreendedorismo mais acessíveis para todos.”
Benefícios
Reconhecimento profissional
Receba reconhecimento profissional com um selo oficial de Embaixador para compartilhar nas redes sociais.
Experiência em liderança
Experiência de liderança que valoriza o currículo em criação de vídeos com IA e construção de comunidade.
Subsídios para patrocínio
Candidate-se a subsídios para patrocinar seus workshops e eventos de vídeo com IA.
Créditos HeyGen
Receba créditos generativos HeyGen gratuitos para criar mais vídeos.
Assinatura exclusiva
Associação exclusiva a uma comunidade privada de Embaixadores para networking e suporte.
Oportunidades para ser destaque
Oportunidades de ser destaque na HeyGen em blogs, redes sociais e newsletters.
Oportunidades de palestras
Convites para participar ou palestrar em eventos exclusivos da HeyGen, online e presenciais.
Acesso direto à equipe da HeyGen
Tenha acesso direto à equipe da HeyGen
Fornecer feedback sobre o produto
Oportunidades para fornecer feedback dos usuários sobre produtos e recursos.
Inscreva-se agora
Estamos selecionando uma turma pequena e de alto impacto de Embaixadores. Se você está pronto para se tornar uma liderança no espaço de criação de vídeos com IA, inscreva-se hoje. As inscrições são avaliadas de forma contínua, normalmente em até 4 semanas após o envio.