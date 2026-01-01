Programa de Embaixadores HeyGen

O programa de Embaixadores HeyGen é uma oportunidade seletiva, baseada em inscrição, para empreendedores, profissionais de marketing, educadores e criadores de conteúdo baseados em conhecimento que se destacam se tornarem líderes no futuro da criação de vídeos com IA.

Inscreva-se agora
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Visão geral do programa

Estamos convidando um grupo seleto de visionários para se tornarem Embaixadores. Você fará parte de um círculo de inovadores criativos que estão reinventando a forma como o mundo se comunica. Você irá cultivar comunidade, despertar ideias e ajudar a moldar o que vem a seguir.

This is a rolling application. We'll review submissions on an ongoing basis and get back to you within 4-6 weeks.

O que você fará

Organize encontros inspiradores e reais

De workshops de vídeo com IA a eventos de networking, reúna inovadores da sua comunidade para explorar o futuro da narrativa visual.

Promova a HeyGen na sua rede

Ajude seus colegas, equipes e organizações a descobrir maneiras práticas de integrar vídeos com IA em seus fluxos de trabalho empresariais, educacionais e criativos.

O que você fará

Lidere comunidades locais ou virtuais vibrantes

Forme grupos locais de criadores, tecnólogos e contadores de histórias que estejam empolgados para explorar vídeos com IA juntos, por meio de encontros regulares, fóruns online ou projetos colaborativos.

Crie e compartilhe conteúdo inovador

Use os recursos mais recentes do HeyGen para demonstrar o que é possível e inspirar outras pessoas a inovar, enquanto compartilha seu feedback com a equipe de produto do HeyGen.

Ser embaixador me deu não apenas novas ferramentas criativas, mas também uma plataforma para capacitar outras pessoas e mostrar como a IA pode tornar a narrativa, a educação e o empreendedorismo mais acessíveis para todos.”
Jacinta Kamemba, Embaixadora HeyGen

Benefícios

Reconhecimento profissional

Receba reconhecimento profissional com um selo oficial de Embaixador para compartilhar nas redes sociais.

Experiência em liderança

Experiência de liderança que valoriza o currículo em criação de vídeos com IA e construção de comunidade.

Subsídios para patrocínio

Candidate-se a subsídios para patrocinar seus workshops e eventos de vídeo com IA.

Créditos HeyGen 

Receba créditos generativos HeyGen gratuitos para criar mais vídeos.

Assinatura exclusiva

Associação exclusiva a uma comunidade privada de Embaixadores para networking e suporte.

Oportunidades para ser destaque

Oportunidades de ser destaque na HeyGen em blogs, redes sociais e newsletters.

Oportunidades de palestras

Convites para participar ou palestrar em eventos exclusivos da HeyGen, online e presenciais.

Acesso direto à equipe da HeyGen

Tenha acesso direto à equipe da HeyGen

Fornecer feedback sobre o produto

Oportunidades para fornecer feedback dos usuários sobre produtos e recursos.

Inscreva-se agora

Estamos selecionando uma turma pequena e de alto impacto de Embaixadores. Se você está pronto para se tornar uma liderança no espaço de criação de vídeos com IA, inscreva-se hoje. As inscrições são avaliadas de forma contínua, normalmente em até 4 semanas após o envio.

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