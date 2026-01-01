Tamer Abdel jest doświadczonym technologiem i przedsiębiorcą z ponad 25-letnim stażem, a także założycielem i CEO firmy The AI Department, agencji oferującej kompleksowe usługi AI, która pomaga firmom wdrażać sztuczną inteligencję w obszarach marketingu, operacji, automatyzacji i wideo.

Choć firma obsługuje branże od ochrony zdrowia, przez sektor prawny, po motoryzację, to nieruchomości stały się jednym z jej najszybciej rozwijających się obszarów działalności. Obecnie The AI Department współpracuje z biurami pośrednictwa i ponad 100 agentami nieruchomości, pomagając im budować silniejsze marki osobiste dzięki regularnym, wspieranym przez AI materiałom wideo.

„Właściwie łączymy ludzkiego eksperta z zadaniem i oczekiwanym rezultatem” – powiedział Tamer. „Zamiast wdrażać całą masę narzędzi AI, wdrażasz jeden, scentralizowany dział AI.”

Ta filozofia kształtuje wszystko, co tworzą, a w szczególności wideo.

Zamiana tworzenia wideo w powtarzalny proces

Według Tamera prawie każdy klient najpierw chce porozmawiać o wideo.

„Powiedziałbym, że około 90% naszych klientów, kiedy do nas przychodzi, jako pierwszą i najważniejszą rzecz chce omówić marketing” – powiedział.

Problemem nie jest brak pomysłów. Chodzi o wszystko, co dzieje się, zanim ktoś naciśnie „nagrywaj”.

"Masz to wpisane w kalendarzu na czwartek na 13:00, ale przychodzi czwartkowy poranek i tylko patrzysz na ten jedyny termin o pierwszej i kręcisz z niedowierzaniem głową" – powiedział Tamer.

Nawet gdy profesjonaliści w końcu siadają do nagrywania, presja nie znika.

"Kiedy w końcu masz odwagę nagrać ten film, tworzysz go 10 albo 15 razy, tylko po to, żeby uzyskać to idealne ujęcie, przez cały ten nagromadzony stres i napięcie," powiedział.

Dla zapracowanych profesjonalistów, którzy już prowadzą odnoszące sukcesy firmy, nagrywanie filmów staje się kolejnym zadaniem, które nigdy nie trafia na szczyt listy priorytetów.

"Nasza oferta jest prosta" – powiedział Tamer. "Nie musisz już poświęcać czasu ani stresować się nagrywaniem. Zrobimy to wszystko za ciebie."

Jego zespół tworzy awatar każdego klienta tylko raz, a następnie zajmuje się scenariuszem, produkcją, montażem i publikacją. Efekty są szczególnie widoczne w branży nieruchomości.

"W naszym małym miasteczku mamy ponad 100 agentów, którzy z nami współpracują" – powiedział Tamer. "Kiedy broker zaczyna tego używać i wszyscy widzą te treści, każdy chce pójść w ich ślady."

Zamiast publikować raz w tygodniu lub raz w miesiącu, agenci teraz publikują regularnie.

„Osoba, która publikowała raz w tygodniu lub raz w miesiącu, jest teraz w stanie publikować siedem dni w tygodniu” – powiedział Tamer.

Tworzenie skalowalnego procesu pracy w biurze maklerskim

Zamiast oferować biurom maklerskim kolejną platformę marketingową do nauki, The AI Department stworzył kompletny przepływ pracy związany z treściami oparty na HeyGen.

Agenci logują się do panelu wypełnionego pomysłami na treści, obejmującymi takie tematy jak aktualizacje rynkowe, kupujący po raz pierwszy, informacje o okolicy oraz edukacja w zakresie posiadania domu.

Wybierają temat, AI tworzy spersonalizowany scenariusz w ich własnym stylu wypowiedzi, a HeyGen generuje pierwszą wersję wideo.

Następnie redaktorzy z Działu AI sprawdzają każdy film, przeprowadzają kontrolę jakości, dodają materiały wizualne i ujęcia B-roll oraz przygotowują ostateczną wersję do publikacji.

"Za każdym pojedynczym wideo stoi ludzki ekspert, który nadaje mu ostateczny kształt" – powiedział Tamer. „Żadne wideo nie jest po prostu wygenerowane i automatycznie publikowane. To oni wprowadzają poprawki, a te poprawki są oparte na rezultacie, którego oczekuje klient."

Przez lata Tamer opisywał ten proces pracy jako model 80/20.

"Workflow wykonuje 80% pracy, a pozostałe 20% wykonuje ludzki ekspert."

W miarę jak HeyGen nadal się rozwija, ten balans uległ zmianie.

"Zauważamy teraz, że skłaniamy się w stronę proporcji 90/10."

Zachowując większą część procesu produkcyjnego w HeyGen, jego zespół dostarcza dopracowane filmy szybciej, jednocześnie poświęcając mniej czasu na przenoszenie projektów między różnymi narzędziami do edycji.

Budowanie zaufania zamiast gonienia za wyświetleniami

Dla Tamera sukces nie jest mierzony liczbą wyświetleń, lecz zaufaniem.

"Zazwyczaj nie optymalizujemy pod kątem wyświetleń," powiedział. "Optymalizujemy pod kątem zaufania."

Ta filozofia kształtuje każdą treść tworzoną przez jego zespół. Zamiast gonić za trendami, AI Department pomaga agentom nieruchomości konsekwentnie publikować aktualizacje rynkowe, materiały edukacyjne wideo, informacje o lokalnej społeczności oraz odpowiedzi na najczęstsze pytania klientów, pozycjonując ich jako zaufanych lokalnych ekspertów.

"Zaufanie jest walutą, zanim dojdzie do transakcji" – powiedział Tamer.

Od czasu wdrożenia HeyGen dział AI wyprodukował ponad 1500 filmów, obsługując ponad 100 aktywnych klientów. Każdy klient otrzymuje około 15 filmów miesięcznie, co przekłada się na ponad 100 filmów publikowanych dziennie w całej bazie klientów.

Rezultaty wykraczają poza samą spójność. Klienci, którzy wcześniej wydawali od 3 000 do 5 000 dolarów miesięcznie na tradycyjną produkcję wideo, mogą teraz tworzyć znacznie więcej treści za ułamek dotychczasowych kosztów.

"Dzięki HeyGen możemy wejść tam przy ułamku dotychczasowych kosztów i tworzyć znacznie więcej filmów w wyższej jakości" – powiedział Tamer.

Dla niego jednak największą wygraną nie są kwestie finansowe.

"Najlepszą rzeczą, którą każdy profesjonalista uwielbia usłyszeć, jest to, że już nigdy nie będzie musiał nagrywać kolejnego wideo" – powiedział.

Zamiast poświęcać czas na nagrywanie, agenci mogą skupić się na obsłudze klientów, jednocześnie konsekwentnie budując swoją osobistą markę za pomocą wideo.