Od prawie dwóch dekad Scott Henninger pomaga kupującym przenieść się do północno‑wschodniego Tennessee i południowo‑zachodniej Wirginii. Dziś jego kanał YouTube stał się motorem napędowym tego biznesu – 85–90 procent klientów trafia do niego dzięki edukacyjnym filmom o przeprowadzce do tego regionu.
Scott tworzy długie materiały wideo na tematy takie jak plusy i minusy życia w Tennessee, porównania między stanami oraz szczegółowe przewodniki po lokalnych społecznościach. Te filmy przyciągają kupujących z całego kraju, pomagając im z pewnością siebie podjąć jedną z najważniejszych decyzji finansowych w życiu.
"Zaufanie jest wszystkim" – powiedział Scott. "To zazwyczaj największa decyzja finansowa w ich życiu."
Wraz z tym, jak wideo stawało się coraz ważniejsze dla jego biznesu, jego produkcja stawała się coraz trudniejsza. Ustawianie kamer, oświetlenia, prompterów i sprzętu nagraniowego przed każdą sesją zamieniało tworzenie treści w wielogodzinny proces, który często opóźniał realizację materiałów.
Ale dzięki HeyGen, zamiast za każdym razem budować studio, gdy chciał coś nagrać, mógł po prostu zarejestrować swój głos, wygenerować realistyczną wersję siebie opartą na AI i skupić swój czas na tworzeniu treści, które pomagają kupującym podejmować świadome decyzje.
Mniej czasu na nagrywanie, więcej na sprzedaż
Zanim Scott zaczął korzystać z HeyGen, do nagrania każdego wideo musiał zamieniać swój salon w prowizoryczne studio.
"Miałbym po dwie kamery z każdej strony. Miałbym swoją lustrzankę z prompterem," powiedział. "Starałbym się nagrać trzy–cztery filmy, dopóki wszystko jest rozstawione."
Choć ten sposób pracy pozwalał tworzyć treści wysokiej jakości, wiązało się to z pewnym kosztem. „To po prostu uciążliwość związana z przygotowaniem studia” – powiedział Scott.
Nagrywanie często oznaczało wiele podejść, staranne ustawianie oświetlenia i pilnowanie, by w domu panowała cisza przez cały czas trwania zdjęć. Ponieważ za każdym razem wszystko trzeba było rozłożyć i z powrotem złożyć, Scott czasami przez całe miesiące nie publikował nowych filmów.
Ta niekonsekwencja bezpośrednio odbijała się na jego biznesie. „Za każdym razem, gdy znowu zaczynam publikować filmy, interes rusza z kopyta” – powiedział.
Scott wiedział, że musi istnieć szybszy sposób tworzenia treści, który nie naruszy zaufania oczekiwanego przez jego odbiorców.
Tworzenie realistycznych filmów AI, które budują zaufanie kupujących
Po zbadaniu narzędzi do tworzenia wideo z AI Scott wybrał HeyGen, ponieważ dawało ono najbardziej realistyczne rezultaty. „Nie mogłem znaleźć dobrego generatora do moich filmów” – powiedział. „To musi wyglądać jak ja.”
Jego proces produkcyjny jest teraz znacznie prostszy. Scott korzysta z Claude, aby badać tematy, generować pomysły i przygotowywać szkice scenariuszy, zanim nagra własną narrację. Następnie przesyła audio do HeyGen, aby wygenerować wideo z awatarem, a projekt finalizuje w Final Cut Pro, dodając grafikę, ujęcia B-roll i tytuły.
"Od momentu, gdy coś nagram, mogę to wypuścić w godzinę i pół lub dwie godziny, jeśli tylko zechcę," powiedział Scott.
Dla niego największą poprawą nie jest szybszy montaż. Najważniejsze jest to, że nie musi za każdym razem, gdy chce nagrywać, przygotowywać kamer, oświetlenia i domowego studia.
"Oszczędza mi to dobre dwie, trzy godziny i daje mi znacznie większą elastyczność" – powiedział.
Realizm był równie ważny. Ponieważ większość klientów ogląda kilka filmów, zanim w ogóle się odezwie, zachowanie autentyczności było kluczowe.
"Zazwyczaj oglądają co najmniej pięć filmów," powiedział Scott. "Osoby, które się do mnie odzywają, mają wrażenie, że mnie znają i że mnie lubią."
Chociaż początkowo obawiał się, że widzowie zauważą AI, te obawy szybko zniknęły.
Od czasu wdrożenia HeyGen jego filmy zebrały około 20 000 wyświetleń, a tylko jedna osoba zasugerowała, że mogą być wygenerowane przez AI.
"Miałem jeden komentarz, w którym ktoś zasugerował, że brała w tym udział sztuczna inteligencja, ale nie sądzę, żeby ktokolwiek to zauważył" – powiedział Scott. Nawet jego własna mama wciąż wierzy, że nagrywał te filmy w tradycyjny sposób. "Moja mama wciąż nie wie, że są generowane przez AI."
Przekształcanie regularnych treści w rozwój biznesu nieruchomości
Ponieważ produkcja nie stoi mu już na przeszkodzie, Scott dąży teraz do publikowania nowego filmu na YouTube co tydzień, co pomaga mu utrzymać regularność napędzającą jego biznes.
Obecnie finalizuje od 25 do 30 transakcji rocznie, a niemal wszyscy ci klienci trafiają do niego przez YouTube, zanim umówią się na rozmowę.
HeyGen dał Scottowi elastyczność, by mógł tworzyć dalej niezależnie od tego, co dzieje się w jego codziennym życiu. Po drobnym zabiegu wciąż był w stanie nagrywać filmy, ponieważ, jak to ujął, „to nie powstrzymało mnie przed używaniem mikrofonu”.
Dla Scotta największą korzyścią nie jest zastąpienie tworzenia wideo, lecz wyeliminowanie prac produkcyjnych, które nie przynoszą firmie zysków.
"Samo fizyczne siedzenie przed kamerą nie przynosi mi ani grosza" – powiedział. "Pieniądze są w pisaniu scenariuszy, ich prezentowaniu i wypuszczaniu w świat."
Zamiast spędzać godziny na ustawianiu kamer i oświetlenia, Scott wykorzystuje teraz ten czas, aby kontaktować się z potencjalnymi klientami, rozwijać swój biznes lub po prostu spędzać więcej czasu z rodziną.
"To pomaga mi odzyskać część mojego czasu bez utraty skuteczności" – powiedział Scott. "Pozwala mi wykonywać więcej działań, które są mi potrzebne do generowania biznesu, nie zajmując przy tym tyle czasu, co wcześniej."