Dla Pedro Casanovy, założyciela i prezesa The KREN Group, wideo to nie tylko kolejny kanał marketingowy. To sposób, w jaki jego zespół nieruchomości buduje relacje na dużą skalę.
Po ponad 18 latach w branży nieruchomości Pedro zrozumiał ograniczenia tradycyjnych metod pozyskiwania klientów. Rozwijanie biznesu oznaczało wykonywanie większej liczby telefonów, pukanie do kolejnych drzwi lub udział w coraz większej liczbie wydarzeń networkingowych. Każdy nowy klient wymagał coraz więcej czasu.
"Jedynym sposobem, w jaki możemy w ten sposób podwoić lub potroić nasz biznes, jest wykonywanie większej liczby telefonów, co oznacza spędzanie większej liczby godzin," powiedział Pedro.
Wideo zaoferowało inny model.
"To pozwoliło mi wziąć 30‑sekundowe wideo i uzyskać z niego 80 godzin czasu oglądania. Nie musiałem spędzać 80 godzin na mówieniu” – powiedział Pedro.
Pedro eksperymentował z wideo już od 2013 roku, ale nigdy w sposób regularny. Nagrywanie siebie było czasochłonne i często stawało się kolejnym zadaniem, które spadało na dół listy priorytetów.
„Mniej więcej rok temu podjęliśmy decyzję, że podejdziemy do wideo z pełną premedytacją, kiedy zaczęły pojawiać się awatary AI” – powiedział.
Ta decyzja doprowadziła go do HeyGen.
Dziś Pedro stworzył napędzany sztuczną inteligencją silnik treści, który codziennie publikuje materiały edukacyjne, pomagając jego zespołowi docierać do nowych odbiorców, przy jednoczesnym poświęcaniu zaledwie kilku minut na przygotowanie każdego wideo.
Zastąpienie ręcznej produkcji zautomatyzowanym procesem pracy
Przed HeyGen tworzenie treści zależało od tego, czy Pedro znajdzie czas, aby stanąć przed kamerą.
"Nie chciałem nagrywać każdego dnia" – powiedział. "Czasem po prostu nie masz ochoty iść do fryzjera. Tego dnia nie mam też ochoty się golić."
Dziś jego przepływ pracy jest niemal całkowicie zautomatyzowany.
Każdego ranka Pedro przegląda lokalne wiadomości za pomocą Google Alerts oraz lokalnej gazety, po czym przekazuje wybrany materiał do niestandardowego workflow w Claude. Claude generuje wiele hooków, podpisów, skryptów lektorskich i promptów do obrazów, a następnie wysyła wszystko przez Zapier do HeyGen, aby stworzyć gotowy film.
"Mój wkład w przeciętny film to od 5 do 10 minut" – powiedział Pedro. "Kiedy jest gotowy, HeyGen wysyła mi e‑mail. Wracam tam na kilka minut i gdy jestem zadowolony z efektu, mam gotowy materiał."
Po krótkiej weryfikacji filmy są automatycznie publikowane na wielu platformach społecznościowych. Pedro stworzył także awatary AI dla kilku członków swojego zespołu.
Teraz przepływ pracy rotuje między piętnastoma różnymi szablonami, co pozwala zespołowi publikować codziennie świeże treści bez spędzania godzin na nagrywaniu.
Rozwijanie grona odbiorców poprzez edukację zamiast sprzedaży
Największą zmianą nie było wdrożenie AI, lecz zmiana samej treści.
Zamiast publikować ogłoszenia o nowych ofertach, Pedro zaczął tworzyć edukacyjne filmy wideo o lokalnej społeczności, dzielnicach i rynku nieruchomości.
„Wcześniej publikowaliśmy treści typu: ‘Właśnie sprzedaliśmy ten dom. Właśnie wystawiliśmy ten dom na sprzedaż’, które nie wzbudzały zbyt dużego zaangażowania” – powiedział Pedro.
Rezultaty były spektakularne. W ciągu jednego 90‑dniowego okresu filmy zespołu wygenerowały ponad 2 miliony wyświetleń.
Liczba obserwujących na Instagramie wzrosła z 2 124 do ponad 11 700, podczas gdy na Facebooku przekroczyła 6 000.
Co ważniejsze, odbiorcy stają się klientami.
„Udało nam się wygenerować ponad 120 000 dolarów GCI. Mamy też w pipeline’ie kolejne 200 000 do 300 000 dolarów” – powiedział.
Jeden film edukacyjny wygenerował ponad 400 000 wyświetleń na Instagramie, kolejne 200 000 wyświetleń na Facebooku oraz 53 pozyskane leady przychodzące.
Budowanie relacji jeszcze przed pierwszą rozmową
Dla Pedro największą zaletą AI jest budowanie zaufania, zanim klient w ogóle się odezwie.
„Kiedy ten obcy się odzywa, to nie jest: ‘Rozmawiam z pięcioma agentami’. Oni już zbudowali tę relację i dzwonią, żeby powiedzieć: ‘Pomóż mi kupić dom. Pomóż mi sprzedać mój dom’” – powiedział Pedro.
"To zupełnie inna interakcja, ponieważ oni już widzą tę wartość. Tak naprawdę to klon stworzył tę wartość” – powiedział.
Zespół zautomatyzował również działania follow‑up, dzięki czemu nowi obserwujący otrzymują newslettery i zamówione materiały bez ręcznej ingerencji.
Pedro uważa, że konsekwencja jest znacznie ważniejsza niż perfekcja.
"To ta konsekwencja, którą dostarczasz każdego dnia. To właśnie to lubi algorytm," powiedział Pedro.
Jego rada dla innych specjalistów z branży nieruchomości jest prosta.
„Twórz tyle treści, ile tylko możesz, nawet jeśli nie zamierzasz ich publikować. W ten sposób się uczysz” – powiedział.
A przede wszystkim:
„Musisz zobowiązać się nie tylko do nauczenia się tego narzędzia, ale też do konsekwentnego korzystania z niego. Jeśli będziesz to robić konsekwentnie, zobaczysz efekt hokejowego kija” – powiedział.
Dla Pedro HeyGen przekształcił wideo z okazjonalnego zadania marketingowego w powtarzalny silnik wzrostu, który pomaga jego zespołowi edukować kupujących, budować zaufanie i każdego dnia generować nowy biznes.