Dla Pedro Casanovy, założyciela i prezesa The KREN Group, wideo to nie tylko kolejny kanał marketingowy. To sposób, w jaki jego zespół nieruchomości buduje relacje na dużą skalę.

Po ponad 18 latach w branży nieruchomości Pedro zrozumiał ograniczenia tradycyjnych metod pozyskiwania klientów. Rozwijanie biznesu oznaczało wykonywanie większej liczby telefonów, pukanie do kolejnych drzwi lub udział w coraz większej liczbie wydarzeń networkingowych. Każdy nowy klient wymagał coraz więcej czasu.

"Jedynym sposobem, w jaki możemy w ten sposób podwoić lub potroić nasz biznes, jest wykonywanie większej liczby telefonów, co oznacza spędzanie większej liczby godzin," powiedział Pedro.

Wideo zaoferowało inny model.

"To pozwoliło mi wziąć 30‑sekundowe wideo i uzyskać z niego 80 godzin czasu oglądania. Nie musiałem spędzać 80 godzin na mówieniu” – powiedział Pedro.

Pedro eksperymentował z wideo już od 2013 roku, ale nigdy w sposób regularny. Nagrywanie siebie było czasochłonne i często stawało się kolejnym zadaniem, które spadało na dół listy priorytetów.

„Mniej więcej rok temu podjęliśmy decyzję, że podejdziemy do wideo z pełną premedytacją, kiedy zaczęły pojawiać się awatary AI” – powiedział.

Ta decyzja doprowadziła go do HeyGen.

Dziś Pedro stworzył napędzany sztuczną inteligencją silnik treści, który codziennie publikuje materiały edukacyjne, pomagając jego zespołowi docierać do nowych odbiorców, przy jednoczesnym poświęcaniu zaledwie kilku minut na przygotowanie każdego wideo.

Zastąpienie ręcznej produkcji zautomatyzowanym procesem pracy

Przed HeyGen tworzenie treści zależało od tego, czy Pedro znajdzie czas, aby stanąć przed kamerą.

"Nie chciałem nagrywać każdego dnia" – powiedział. "Czasem po prostu nie masz ochoty iść do fryzjera. Tego dnia nie mam też ochoty się golić."

Dziś jego przepływ pracy jest niemal całkowicie zautomatyzowany.

Każdego ranka Pedro przegląda lokalne wiadomości za pomocą Google Alerts oraz lokalnej gazety, po czym przekazuje wybrany materiał do niestandardowego workflow w Claude. Claude generuje wiele hooków, podpisów, skryptów lektorskich i promptów do obrazów, a następnie wysyła wszystko przez Zapier do HeyGen, aby stworzyć gotowy film.

"Mój wkład w przeciętny film to od 5 do 10 minut" – powiedział Pedro. "Kiedy jest gotowy, HeyGen wysyła mi e‑mail. Wracam tam na kilka minut i gdy jestem zadowolony z efektu, mam gotowy materiał."