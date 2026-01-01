Nick Krem już na początku swojej kariery w nieruchomościach zrozumiał, że generowanie leadów to tylko część równania. Agenci potrzebowali także rozpoznawalnej marki.

Pracując w call center nieruchomości, Nick spędzał nawet 15 godzin dziennie na kontaktowaniu się z potencjalnymi klientami w całym kraju. Jeden schemat szczególnie się wyróżniał.

"Prawie za każdym razem agenci z silną marką osiągali z nami świetne wyniki," powiedział Nick.

To uświadomienie skłoniło Nicka i jego brata do zbudowania firmy zajmującej się marketingiem nieruchomości, która w mniej niż dwa lata rozszerzyła działalność na wszystkie 50 stanów i 13 krajów. Zespół Nicka zajmuje się strategią, tworzeniem scenariuszy, produkcją, montażem i dystrybucją.

Model działał, ale niełatwo było go skalować.

"Zorientowaliśmy się, że agenci wydają na to tysiące dolarów, podczas gdy możemy skorzystać z firm takich jak HeyGen i zrobić to za ułamek kosztów" – powiedział Nick.

Obecnie Nick pomaga specjalistom z branży nieruchomości budować ich osobiste marki za pomocą wideo wspieranego przez AI, które eliminuje produkcję jako największą przeszkodę w konsekwentnym pojawianiu się przed odbiorcami.

Usuwanie największej bariery w tworzeniu regularnych treści wideo

Zanim pojawił się HeyGen, zespół Nicka tworzył dla klientów kompletne strategie treści, ale skłonienie agentów nieruchomości do faktycznego nagrywania wideo spowalniało wszystko.

Agenci martwili się o kamery, mikrofony, oświetlenie, strój i znalezienie czasu na nagranie. Mijały całe tygodnie, zanim ktokolwiek wcisnął przycisk nagrywania.

Aby rozwiązać problem, klienci latali do Orlando na dwudniowe sesje produkcyjne, nagrywając materiał na całe miesiące. Proces działał, ale nie był trwałym rozwiązaniem.

"Agenci nieruchomości zarabiają pieniądze, kiedy rozmawiają z ludźmi" – powiedział Nick.

Najwyraźniej dostrzegał to wyzwanie w przypadku samodzielnie działających agentów.

"Odbierają telefony, zajmują się transakcjami, rozwiązują problemy i obsługują klientów. Na wideo zostaje im najmniej czasu” – powiedział Nick.

HeyGen to zmienił.

"Agenci kiedyś przylatywali z całego kraju, żeby opowiedzieć swoją historię, nagrać wideo i dosłownie wydać z nami tysiące dolarów, żeby to wszystko zrealizować" – powiedział Nick. "To, co umożliwia im HeyGen, to wzięcie ich najlepszego wyglądu – najlepszego dnia na włosy, najlepszego makijażu, najlepszej stylizacji – i wykorzystywanie go raz za razem."

Zamiast organizować kolejny dzień zdjęciowy, agenci tworzą raz swojego cyfrowego sobowtóra i mogą dalej publikować treści jeszcze długo po spakowaniu kamer.

Skalowanie jednej osoby do roli całego zespołu contentowego

Nick po raz pierwszy dostrzegł wartość HeyGen, rozwiązując własny problem. Jego zespół chciał publikować dwa filmy na YouTube w każdym tygodniu, ale każdy odcinek wymagał, aby Nick nagrał nowy wstęp.

"Kładłem się spać i wciąż myślałem tylko: 'Muszę nagrać ten film z intro'," powiedział.

W końcu powiedział swojemu zespołowi, aby zastąpili te wstępy jego avatarem HeyGen.

"Teraz ten problem na zawsze zniknął z mojego talerza. Już nigdy nie muszę kłaść się spać z myślą, że muszę nagrać wideo z intro, bo HeyGen nagrywa moje intra za każdym razem," powiedział Nick.

Wyniki go zaskoczyły.

"Moje wprowadzeniowe filmy z AI radziły sobie tak naprawdę lepiej niż moje własne filmy” – powiedział. „Nie tylko oszczędzam czas, ale one faktycznie osiągają lepsze wyniki."

Obecnie jego awatar pojawia się w filmach tworzonych przez jego zespół, w tym w intro na YouTube, na stronach docelowych, w materiałach z warsztatów oraz w krótkich formach wideo.